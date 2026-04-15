「セント バーニーズ アイランズ」へようこそ！GWはバーニーズ　ニューヨークでリゾート気分

株式会社バーニーズ ジャパン

株式会社バーニーズ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：Penny Luo）は、2026年4月21日（火）から5月18日（月）までの間、バーニーズ ニューヨーク各店及びオンラインストアで編集型ポップアップイベント「St. Barneys Islands（セント バーニーズ アイランズ）」を開催します。

「セント バーニーズ アイランズ」とは？

バーニーズ ニューヨーク銀座本店を本島に、"架空のリゾート諸島"が各店に登場します。青と白を基調としたリゾートの世界観の中で、明るいショッピングをお楽しみいただけます。“リゾート”をコンセプトに、旅へと誘うようなアイテムを幅広くラインナップいたします。ゴールデンウィークは「セント バーニーズ アイランズ」でリゾート気分をお楽しみください。

メンズでは、4月21日（火）から5月7日（木）までは、リゾートフォーマルをテーマに展開。軽やかな素材のジャケットやリネンシャツなどをご用意いたします。

5月8日（金）からは、Tシャツを中心としたカジュアルな初夏のスタイリングをご提案いたします。

ウィメンズでは、サマードレスやカットソーを中心に、豊富なバリエーションをご用意。旅先で気分が高まるような、カラフルなアイテムが揃います。さらに、スイムウェアや浮き輪など、リゾートシーンに欠かせないアイテムも遊び心あふれるラインナップで展開いたします。

バーニーズ ニューヨーク六本木店・横浜店・神戸店・福岡店・オンラインストアでも「セント バーニーズ アイランズ」の世界観をご体感いただけます。

展開ブランド

▼MENS

4/21～展開予定

・BARNEYS NEW YORK

・BERNARDO GIUSTI

・BERWICH

・CASTANER

・COMMAS

・F.LLI GIACOMETTI

・FINAMORE

・FRADI

・GIABSARCHIVIO

・GRANSASSO

・HEREU

・ISLAND SLIPPER

・LARDINI

・MAURO OTTAVIANI

・PT TORINO

・TAGLIATORE

5/8～展開予定

・CITY COUNTRY CITY

・INSONNIA PROJECTS

・KANEMASA PHIL.

・LQQK STUDIO

・NAMESAKE

・PIPPIOLINO

・VOWELS

▼WOMENS

・ATHENA NEW YORK

・BARNEYS NEW YORK

・BRIGITTE TANAKA

・BUCKET BAGGAGE

・CAMINANDO

・C'EST MOI QUI PILOTE

・DEVOTION TWINS

・ENTWURFEIN

・GRACY

・HEREU

・IL SANDALO OF CAPRI

・INDEGO AFRICA

・LES VACANCES D'IRINA

・MARY AL TERNA

・MERCEDES SALAZAR

・OLIVIA DAR

・THE NICE FLEET

・VIOLAD’ORO

・WOUF

GW特別企画「フォーチュンスクラッチ」

4月29日（水）から5月10日（日）までの期間、「フォーチュンスクラッチ」を開催。

期間中、5,500円(税込)以上お買い上げのお客様を対象に、豪華景品が当たるスクラッチにご参加いただけます。はずれなしの本キャンペーンでは、イベントをイメージしたオリジナルTシャツやタンブラーをご用意。さらに5月2日（土）からは、オリジナルのウォーターシールも登場いたします。

そのほか、お出かけが楽しくなるアイテムも取り揃えて、皆様のご来店をお待ちしております。

この夏のお買い物に、ぜひ「セント バーニーズ アイランズ」へご来島ください。

開催日時・店舗

2026年4月21日（火）～5月18日（月）

バーニーズ ニューヨーク銀座本店（東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビル）

バーニーズ ニューヨーク六本木店（東京都港区六本木7-7-7）

バーニーズ ニューヨーク横浜店（神奈川県横浜市中区山下町36-1）

バーニーズ ニューヨーク神戸店（兵庫県神戸市中央区京町25番地 神戸旧居留地25番館）

バーニーズ ニューヨーク福岡店（福岡県福岡市中央区天神2-5-55）

2026年4月24日（金）～5月18日（月）

バーニーズ オンラインストア

■ウィメンズ

https://onlinestore.barneys.co.jp/feature/womens-st-barneys-islands_lp

■メンズ

https://onlinestore.barneys.co.jp/feature/mens-st-barneys-islands_lp

※4月24日(金) 11:00公開予定

お問合せ先

バーニーズ ニューヨーク

TEL 050-3615-3600（受付時間 11:00 - 19:00 / 1月1日を除く）

BARNEYS NEW YORK

バーニーズ ニューヨークは1923年、マンハッタンの7番街17丁目にバーニー・プレスマンによって設立され、現在日本では銀座本店・六本木店・横浜店・神戸店・福岡店のほか、アウトレットも含め合計9店舗とオンラインストアを展開しています。メンズ、ウィメンズのウェアやアクセサリー、シューズを主体に、テーブルウェアやスキンケアまで幅広いカテゴリーを取り揃え、オリジナルブランドと、ヨーロッパや米国、日本などのデザイナーブランドにより構成されています。ディスプレイ、接客サービス、コミュニケーションが一体となり、お客様に新たな発見やショッピングを楽しむ空間を提供しています。

公式サイト https://www.barneys.co.jp

公式インスタグラム https://www.instagram.com/barneysjapan