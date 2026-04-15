【JAF東京】生演奏・ダンスで楽しく学ぶ未就学児向け交通安全体験イベントを東京都内で開催
一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）東京支部（支部長 加藤和夫）は、株式会社 エムバディジャパン（代表取締役 亀山萌）と株式会社 ぎゅぎゅっとハッピー（代表取締役 三原勇気）と連携し、2026年5月16日（土）にTokyo Innovation Base（東京都千代田区）にて、「交通安全わくわくフェスタ」を開催いたします。
本イベントは、JAFの持つ交通安全の知見と、音楽家による生演奏や子ども参加型のダンスステージを組み合わせ、子どもが主体的に交通ルールを学べる機会を提供することを目的としています。
社会的背景
子どもの交通事故は依然として大きな社会課題の一つです。特に未就学児期は行動習慣の形成が重要視されますが、従来の交通安全教育は講話中心となることが多く、子ども自身が主体的に学べる機会が限られていました。
本イベントでは、体験や感情を伴う学びを通じて、行動習慣の定着につながる交通安全教育の実現を目指します。
イベント内容
・全国の保育現場や親子イベントで多数の実績を持つ“ハッピーダンスおにいさん ゆうちゃん”が出演する、生演奏×ダンスの参加型ステージ
・JAFによる、信号や横断歩道などをテーマにした交通安全体験プログラム
・子ども安全免許証発行
・JAF Try Safety with kids ～キッズサービスカーの乗車体験～（対象：体重35kg以下で、ひとりで座れるお子さま）
・のりものをテーマにしたアートワークショップの実施
音楽家による生演奏
ハッピーダンスおにいさん”ゆうちゃん”と一緒に楽しく学ぼう
JAF Try Safety with kids～キッズサービスカーの乗車体験～
開催概要
日時：2026年5月16日（土）13時から16時 ※12時30分受付開始
会場：Tokyo Innovation Base（東京都千代田区丸の内3-8-3）
対象：未就学児～小学1年生ぐらいのお子様およびその保護者
定員：先着30組 ※1家族毎にお申し込みください
参加費：無料
詳細・イベントへの応募：https://m-buddy.org/jaf-safety-fes/