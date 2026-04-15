5年保証SSDが診断アプリ「診断ミレル」に対応！SSDの健康状態をチェックできるようになりました！

株式会社アイ・オー・データ機器





5年保証のSSD「SSPU-TFCBシリーズ」「SSPR-SUSCBシリーズ」「SSPD-SUTCBシリーズ」がアプリ「診断ミレル」に対応しました！

「診断ミレル」は、パソコンに接続されたHDDおよびSSDの状態を確認できるアプリケーションです。

お客様ご自身でストレージの状態を定期的に診断することで、買い替え時期の目安を把握でき、故障によるデータ消失リスクの軽減に役立ちます。

本アプリは、日常的な状態確認を通じて、大切なデータを安心して管理したいユーザーをサポートします。最新版にアップデートいただき、ご使用ください。

「診断ミレル」詳細はこちら :https://www.iodata.jp/product/hdd/info/hdd-mireru/

※電子部品の不良など突然起こる故障を予測することを保証するものではありません。また、故障時期を100%予測することを保証するものではありません。予めご了承ください。

※本アプリは、障害予測の精度を高めるために、診断に必要な情報をクラウドに蓄積します。

※本アプリで診断ができるのは当社対象商品のみとなります。

※本アプリはWindows OSのみ対応です。

新たにSSD3シリーズが「診断ミレル」対象に！

定期的にSSDの状態を診断することで、故障によるデータ消失リスクの軽減に役立ちます。大切なデータを安心して管理したい方におすすめです。

SSPU-TFCBシリーズ

SSPR-SUSCBシリーズ

SSPD-SUTCBシリーズ

※SSPR-SUSCBシリーズ、SSPD-SUTCBシリーズはログインした状態でご利用ください。

SSD/HDDの状態をチェックできる「診断ミレル」

「診断ミレル」は、SSD/HDDの状態をチェックできるアプリです。パソコンにSSDやHDDを接続し、「診断ミレル」を起動すれば診断がスタート！表示される診断結果からSSD/HDDの状態を把握し、買い替え時期の目安を立てることができます。

万が一、ストレージの異常を検知した場合は、アプリを立ち上げていなくてもポップアップで状態を教えてくれます。

「診断ミレル」詳細はこちら :https://www.iodata.jp/product/hdd/info/hdd-mireru/

株式会社アイ・オー・データ機器

今年で創業50周年をむかえた、石川県金沢市に本社を置く電子機器メーカーです。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っています。



社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/



●広報お問い合わせ先

アイ・オー・データ機器広報事務局

MAIL：kouhou-pub@iodata.jp

担当：佐藤