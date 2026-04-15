【代官山T-SITE】フランスの蚤の市を再現した「代官山 蚤の市」を5/12(火)、13(水)に開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :https://store.tsite.jp/daikanyama/event/t-site/52577-1846520130.html

代官山T-SITE（東京都渋谷区）は2026年5月12日（火）、13日（水）に、「第25回 代官山 蚤の市」を開催します。アンティーク、ブロカント、家具、古着、花などを扱う、過去最多の約60店が集まります。また、魅力的なフード・ドリンクのお店も登場します。アコーディオンの音色に身を任せ、遠い時代へ想いを馳せながら、ここでしかない逸品との出合いをどうぞお楽しみください。

PICK UP

本場・フランスで買い付けられたこだわりの一品

蚤の市の本場・フランスで買い付けられた、一点物のアンティークが豊富に揃います。

魅力的なお菓子やドライフラワーが楽しめるメインストリート

メインストリートには、おしゃれでかわいいお菓子やドライフラワーのお店が並びます。「代官山 蚤の市」が初めての方はもちろん、何度も来たことがある方にもお楽しみいただけます。ブース巡りの合間にぜひお立ち寄りください。

出店者紹介

出店者は予告なく変更する場合がございます。（アルファベット順。★は初出店。）

<アンティーク・ブロカント>

Antique L'armoire de TSUBAKI★／bijou／BLANCHE★／BLEU CURACAO FRANCE／BOLT antique＆brocante＋design／BROCANTE DE LA COCOTTE／C’est la vie! Robin et B.R. Antiques／Clair de Lune クレール・ド・リュヌ／COLORS／COVIN／Eggplant／ek Vintage&Design atelier Paris／EMUPARIS／Eureka／Float Gallery Antiques／France Quilt & Brocante Sari／Grenier Voyage／gris-bleu／kosaji／La Brocante Paris／La Grasse Matinee／L'atelier Brocante／le gouter／Madame de Paris／Majorelle／mamie Jo brocante★／mememe BROCANTE／Mon Antique Favori／MOTHER LIP／North6 Antiques／piika Antiquités／Brocante／PT.junk.style／quoi de neuf／Sibora／sucre／Torico-lore／Tsubame Markt／フランスアンティークショップTrianon／フランス古道具 RITA brocante／粋気者

＜ドライフラワー＞

clap,clap,claps／merry_go_round／Moon Driedflower Interior／Iverle★／JUL et SWAN 花と紅茶専門店

＜フード＞

Atelier OCTOBRE★／Christmas Santa／CULTURE de la MENTHE／Le Petit Citron／maniere★／MYRTEN／Numero 5 Paris★／Once Upon A Time★／Petit cafe de NAO／traiteur patisserie Leirion／WERKA／サニーガレット／シーブリーズ／ユーセーアーヴェー★

＜特別出店＞

Maison Perrier（メゾンペリエ）

メゾンペリエは、2024年にペリエが「自由な創造性を刺激する」をコンセプトに誕生させた、フランス産の新しいプレミアムスパークリングドリンクブランドです。無糖のスパークリングフレーバードウォーターや、ノンアルコールカクテル（モクテル）を展開し、日常の特別なリフレッシュタイムを提案しています。ブランドアンバサダーには、俳優のリリー・コリンズが起用され、フランスの洗練されたイメージを体現するアイコンとして、ブランドの魅力を世界に発信しています。

場所：メインストリート

イベント概要

第25回 代官山 蚤の市

日程 2026年5月12日（火）、5月13日（水）

時間 10:00～17:00

場所 代官山T-SITE

主催 代官山 蚤の市 運営事務局

協力 Maison Perrier（メゾンペリエ）

お問い合わせ先 TEL：03-3770-1888／MAIL：daikanyama_nominoichi@ccc.co.jp

URL https://store.tsite.jp/daikanyama/event/t-site/52577-1846520130.html

※入場無料（チケット不要）

※1日目は、入場制限の可能性あり

●お客様へのお願い

・混雑時には、安全確保のため予告なく入場制限を実施する場合がございます。

・無断での撮影、配信、メディア掲載は固くお断りします。撮影は個人の範囲内でお楽しみください。（他のお客様が映り込まぬようご配慮ください。）

●イベントの最新情報は、代官山T-SITEのホームページやSNSにてお知らせします。

ホームページ(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/t-site/52577-1846520130.html)

Facebook(https://www.facebook.com/DAIKANYAMA.ANTIQUE.MARKET/)

Instagram(https://www.instagram.com/antiquemarket_daikanyama/)

店舗情報

代官山T-SITE

代官山 蔦屋書店を核として、いくつもの小さな専門店が気持ちのいい遊歩道で結ばれる商業施設。代官山 蔦屋書店は「大人のための文化の牙城」がコンセプト。成熟した大人の感性をインスパイアする建築デザインや空間設計に加え、人文、車、建築、アート、旅行、料理を知りつくしたコンシェルジュが、経験に裏打ちされた独自の「提案力」で、大人の知的好奇心に応えます。

住所 〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町16-15

電話番号 03-3770-2525

営業時間 フロアにより異なります。詳しくはホームページをご確認ください。

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