アニメ『UFO戦士ダイアポロン』放送50周年　記念企画 アニメ『UFO戦士ダイアポロン』がYouTube配信決定！ YouTube「エイケン公式チャンネル」にて本日より配信開始！

株式会社ADKエモーションズ

エイケン（ADKエモーションズ グループ会社）が制作するTVアニメ『UFO戦士ダイアポロン』の最新情報をお知らせいたします。



1976年から放送を開始したアニメ『UFO戦士ダイアポロン』が、今年2026年に50周年を迎えたことを記念して、YouTube「エイケン公式チャンネル」にてアニメ『UFO戦士ダイアポロン』初の全話無料配信が決定いたしました！



本日4/15(水)18時より第1話の配信が開始！各話2週間ずつ配信いたします。

また、2026/8/12からの2週間は第1話～第9話までの一挙配信、2026/12/23からの2週間は第10話～18話の一挙配信！

そして2027/4/21からの2週間は全26話の一挙配信となります！



是非この機会にアニメ『UFO戦士ダイアポロン』をご覧くださいませ！

▼配信詳細スケジュール▼

※予定は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

※作品内容は、作品完成時の社会的背景や制作意図等、作品の歴史的価値を尊重し、放送当時の通り配信しております。



＊Youtube「エイケン公式チャンネル」はこちら

https://www.youtube.com/channel/UCEDUsJwjoW51pPQTEkrx9eg

＊第1話の視聴はこちらから

第1話： https://youtu.be/ubhObSe-TbY

■アニメ『UFO戦士ダイアポロン』

【作品内容】

1976年にTBS系で放送され、今年2026年に50周年を迎えた「巨大ロボット」アニメ。3体のロボットが合体した「巨大ロボット」と人間の主人公が一体化する『合身（合体＋変身）』は本作品のみに見られる、唯一無二の設定である。巨大ロボット「ダイアポロン」が、地球侵略を目論むダザーン総統を倒すために立ち向かう！



【スタッフ】

原作：雁屋 哲／土山しげる、チーフディレクター：小野辰雄、キャラクターデザイン：芦田豊雄、メカニックデザイン：高橋邦生、総作画監督：角田利隆、アートディレクター：大隅敏弘、音楽：武市昌久、制作：エイケン



【声の出演】

村山 明、山下啓介、千々松 幸子、小宮和枝、小宮山 清、

杉田俊也、飯塚昭三、和久井 節緒、市川 治 ほか



▼UFO戦士ダイアポロン特設ページ

https://eiken-anime.jp/project/ufod/

▼エイケン公式HP

https://eiken-anime.jp/

▼エイケン公式X（旧Twitter）では最新情報をお知らせしております。

https://x.com/EK_eiken

▼『UFO戦士ダイアポロン』Blu-ray好評発売中！！

Blu-ray Vol.1：https://www.bestfield.com/41b2c25biso/

Blu-ray Vol.2：https://www.bestfield.com/ovl0jr95ywbk/



(C)1976 雁屋哲・エイケン