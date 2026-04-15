2026年ゴールデンウィークイベント「わくわくライドフェス ～働くクルマ大集合 ～」 開催のご案内

ホンダモビリティランド株式会社

モビリティリゾートもてぎ(栃木県・茂木町)は、2026年4月25日(土)～5月6日(水・振)にゴールデンウィークイベントとして「わくわくライドフェス～働くクルマ大集合～」を開催いたします。

ショベルカーやダンプカーなどの大型重機をはじめ、レースのオフィシャルカーなどもご覧いただけます。働くクルマを間近で見学・写真撮影・乗車体験ができる車両の展示や、働くクルマを使用した参加型イベントも開催いたします。

また、5月3日(日・祝)・5日(火・祝)にはホンダコレクションホールが所蔵する車両によるオーバルコースでのデモンストレーションランを実施いたします。5月4日(月・祝)は働くクルマスペシャルデーとして栃木県の警察・消防・自衛隊の協力により、街で活躍している警察車両・緊急車両・自衛隊車両などの「街をまもるクルマ」が集結。レーシングコースでは「街をまもるクルマ パレードラン」として白バイやスーパーパトカーをはじめ、様々な「街をまもるクルマ」のサーキット走行を開催いたします。

さらに、5月5日(火・祝)は街やサーキットで働くクルマがレーシングコースを舞台にパレード走行を行う「働くクルマサーキットラン」も開催し、日によって異なるクルマの活躍をご覧いただけます。

その他、期間中は株式会社タミヤ様とのコラボレーション企画や昭和の日限定企画なども予定しております。

新アトラクション「オフロードツーリング RINDO BIKE」「KIDS BIKE Field(キッズバイクフィールド)」やアスレチック・立体迷路などと合わせ、新緑に包まれたもてぎの森で1日中家族とお過ごしいただけます。

ゴールデンウィーク(4月25日～5月6日)毎日開催のイベント

■働くクルマ大集合 搭乗体験

ゴールデンウィーク期間限定で、普段間近では見ることができない働くクルマを展示します。一部の車両は、見学や写真撮影もしていただけます。

加えて、地上6mまで上昇する高所作業車体験や運転席の搭乗体験もできます。また、車両が実際に動く実演も予定しています。

料金 無料

開催場所 パーク 中央エントランス

■高所作業車搭乗体験

地上6mまで上昇する高所作業車から、レーシングコ-スを一望することができます。

※天候や混雑状況によって高さを変更する場合がございます。

※荒天時は中止する場合があります。

料金 無料

対象 小学1年生以上

定員 6名/1回

開催場所 グランドスタンドプラザ

4月25日(土),26日(日)開催の限定イベント

■働くクルマデモンストレーション

働くクルマがどのように動くのかを間近で見ることができます。

料金 無料

開催時間 11:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00

開催場所 グランドスタンドプラザ

■ Honda Sound Demonstration

～デモンストレーションラン～

ホンダコレクションホール所蔵車両によるデモンストレーションランを行います。

料金 無料

開催時間 10:30 / 17:00

開催場所 ホンダコレクションホール中庭

内容 NSX(2017年),モトコンポ(1981年),シティターボ(1982年)によるデモンストレーションラン

※コースコンディション不良の場合は中止。

※予告なしに車両は変動する場合がございます。

■タミヤ ミニ四駆フェスタ in MOTEGI

昨年よりサーキットをボリュームアップし、全5レーンでフリー走行・体験走行が可能です。4月26日(日)は身にレースも開催いたします。

タミヤオリジナルグッズやイベント限定商品なども販売予定です。

参加料 無料

開催場所 中央エントランス タミヤ特設ブース／モビプラザ

内容 ミニレース（ストッククラス）,ミニ四駆体験走行,ミニ四駆工作教室,製品展示・販売など

4月29日(水・祝)開催の期間限定イベント

■あつまれ！昭和レトロカー

昭和の日限定で、昭和の車両100台以上が集合する特別展示を実施いたします。

料金 無料

開催場所 パーク 中央エントランス,グランドスタンドプラザ

■グッドオールデイズもてぎ

1960～70年代の、クラシック時代のモーターサイクルが復元され、もてぎのレーシングコースに100台以上集合。

当時のサウンド 空気感が 現代によみがえり時代を語り継ぐ走行イベントで走行シーンを見たり、貴重な車両展示を観覧できます。

料金 無料

開催場所 レーシングコース ※グランドスタンド(観客席)から観覧いただけます。

■キッズモトニア

コース監視やチェッカーフラッグ体験など、モータースポーツスタッフ の職場体験ができるイベントです。

本イベントは事前予約制となっております。

料金 2,000円

対象 小学1～6年生 ※保護者の同伴が可能な方

予約 予約はこちらから(https://www.mr-motegi.jp/goodoldays_m/#kidsmotonia)

■働くクルマデモンストレーション

働くクルマがどのように動くのかを間近で見ることができます。

料金 無料

開催時間 11:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00

開催場所 グランドスタンドプラザ

5月2日(土)開催の限定イベント

■Honda Sound Demonstration～エンジン始動～

ホンダコレクションホール所蔵車両による、エンジン始動を行います。Hondaサウンドをぜひご体感ください。

料金 無料

開催時間 13:30 / 17:00

開催場所 ホンダコレクションホール中庭

内容 出光MOTION無限CIVIC(1990年),カストロール無限NSX(2000年)のエンジン始動

※荒天時中止。

※予告なしに車両は変動する場合がございます。

出光MOTION無限CIVIC(1990年)カストロール無限NSX(2000年)

■もてぎストリートシュートアウトRd.2

直線をいかに速く走るかを競う、アメリカで人気の「ドラッグレース」を開催いたします。

オーバルコース上に新設される観戦席の工事がまもなく開始となるため、モビリティリゾートもてぎでの開催はこれが最後となります。

主催 プロツリーシステムズ （お問い合わせ先）

走行開始 8:30～（予定）

料金 無料

開催場所 オーバルコース、グランドスタンド(観客席)から観戦いただけます。

■働くクルマデモンストレーション

働くクルマがどのように動くのかを間近で見ることができます。

料金 無料

開催時間 11:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00

開催場所 グランドスタンドプラザ

5月3日(日・祝)開催の限定イベント

Honda Sound Demonstration ～エンジン始動＆デモンストレーションラン～

ホンダコレクションホール所蔵車両による、エンジン始動とデモンストレーションランを行います。

開催場所 ホンダコレクションホール中庭

開催時間 10:00 / 17:30

ゲスト 道上龍氏

車両 NSX(2017年),モトコンポ(1981年),シティターボ(1982年),出光MOTION無限CIVIC(1990年),カストロール無限NSX(2000年),ウイダーHSV-010(2010年)

※荒天時中止。

※コースコンディション不良の場合はエンジン始動のみ実施。

※予告なしに車両は変動する場合がございます。

■デモンストレーションラン

NSX(2017年),モトコンポ(1981年) シティターボ(1982年) ※走行車両は1983年モデル

ホンダコレクションホール所蔵車両 オーバルコース デモンストレーションラン

ホンダコレクションホールが所蔵する車両によるデモンストレーションランを実施いたします。

開催時間 12:30 ※雨天中止

開催場所 オーバルコース グランドスタンド(観客席)から観覧いただけます。

ゲスト 宮城光氏・道上龍氏

走行車両 カストロール無限NSX(2000年) ウイダーHSV-010(2010年)

アメリカンパトカー&トラック展示

実際にアメリカで使用されていたパトカーと車両輸送で使用される大型トラックの展示をいたします。

料金 無料

開催場所 中央エントランス

■トライアルデモンストレーション

トライアルの全日本チャンピオン小川友幸選手が岩や斜面をかけあがり、大自然と戦うモータースポーツ、トライアルの魅力を実演します。

開催時間 10:30～／14:00～／16:00～(予定)

ゲスト 小川友幸さん(予定)

■オーバルドリフトデモ走行

地元栃木のチームでドリフトの最高峰D1GPやD1lightsに参戦するドライバーたちが集結！普段体感できないサウンドと迫力を体感できます。

料金 無料

開催場所 オーバルコース,グランドスタンド(観客席)から観覧いただけます。

開催時間 16:00（予定）

■働くクルマデモンストレーション

働くクルマがどのように動くのかを間近で見ることができます。

料金 無料

開催時間 11:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00

開催場所 グランドスタンドプラザ

■ファミリーラウンジ

パークやイベント体験の合間にゆっくりと休憩しながらお過ごしいただける、「VIPスイート」のテーブル席を50席限定で販売します。

ご家族の待ち合わせ場所として、テイクアウトしたフードを食べる場所としてなど、様々な用途で活用いただけます。キッズスペースもございますので、小さなお子様連れのお客様も安心してご利用ください。

定員 １テーブル 4名定員(3歳以上共通)※5名以上でのご利用の場合は人数に応じたテーブル数をご購入ください。

料金 3,000円(１テーブル／4名まで)

販売方法 アソビュー！にて販売

5月4日(月・祝)開催の限定イベント

栃木県の警察、救急、消防、自衛隊のクルマも大集合！！～茨城・群馬県警察の白バイ隊も協演！～

栃木県警察本部が誇る、ハーレーの白バイやNSX、GT-R、レクサス、インプレッサ、フェアレディZのスーパーパトカーをはじめ、普段は間近で見ることができない消防はしご車や自衛隊のクルマたちが一斉に登場。レーシングコースを走行する街をまもるクルマのパレードランや、白バイ隊の一糸乱れぬドリル走行など、大迫力のパフォーマンスをご覧いただけます。 今年は茨城県警察本部・群馬県警本部の白バイ隊も参加し、北関東の県警による初協演をご覧いただけます。

開催時間 15:30～(荒天時中止)

料金 無料

開催場所 オーバルコース グランドスタンド(観客席)から観戦いただけます。

働くクルマ大集合!!～街をまもるクルマの日～ 展示車両

パトロールカー NSXパトロールカー GT-Rパトロールカー レクサス

■栃木県警察と茨城県警察音楽隊 コラボレーション演奏

栃木県警察音楽隊に加え、茨城県警察音楽隊の合同参加を予定。県を越えて警察音楽隊が協演する貴重なコラボレーション演奏をお楽しみいただけます。レーシングコースに響き渡る音楽とカラーガード隊の華麗なパフォーマンスをご観覧できます。

開催時間 11:30~／15:30~(予定)

料金 無料

■消防はしご車搭乗体験

はしご車に乗って、約10mの高さまで上昇します。新緑に包まれたもてぎの景色をお楽しみいただけます。

定員 20組60名

料金 無料

対象 小学1年生以上

開催場所 中央エントランス

■発見！レーシングコースツアー

バスに乗って、働くクルマが作業をしているレーシングコースに潜入します。シールマップを使って、クイズにチャレンジしながらレースで働くクルマを探す体験ツアーです。参加者にはもれなく、「レースで働くクルマ」カードをプレゼントします。

料金 無料 ※パークパスポート対象。小学生以下の お子さまは保護者1名の同伴が必要です。

受付場所 レーシングコース1～3番ピット

開催場所 レーシングコース

■トライアルデモンストレーション

トライアルの全日本チャンピオン小川友幸選手が岩や斜面をかけあがり、大自然と戦うモータースポーツ、トライアルの魅力を実演します。

開催時間 10:30～／14:00～／16:00～(予定)

ゲスト 小川友幸さん(予定)

■オーバルドリフトデモ走行

地元栃木のチームでドリフトの最高峰D1GPやD1lightsに参戦するドライバーたちが集結！普段体感できないサウンドと迫力を体感できます。

料金 無料

開催場所 オーバルコース グランドスタンド(観客席)から観覧いただけます。

開催時間 12:30（予定）

■ファミリーラウンジ

パークやイベント体験の合間にゆっくりと休憩しながらお過ごしいただける、「VIPスイート」のテーブル席を50席限定で販売します。

ご家族の待ち合わせ場所として、テイクアウトしたフードを食べる場所としてなど、様々な用途で活用いただけます。キッズスペースもございますので、小さなお子様連れのお客様も安心してご利用ください。

定員 １テーブル 4名定員(3歳以上共通)

※5名以上でのご利用の場合は人数に応じた

テーブル数をご購入ください。

料金 3,000円(１テーブル／4名まで)

販売方法 アソビュー！にて販売

■RC働くクルマ体験走行

モータースポーツの働くクルマに同乗し、レーシングコースを1周します。

モビリティリゾートもてぎが所有する特殊車両に乗りながら世界戦も開催されるもてぎのレーシングコースをご体験いただけます。

開催時間 16:20～ / 16:35～ / 16:50～

受付場所 コントロールタワー1F受付

■レース車両展示

普段のレースでも関係者しか入れない場所まで入ってレースのスタート直前からレース中まで体感することができます。

料金 無料

開催場所 レーシングコース

5月5日(火・祝)開催の限定イベント

働くクルマサーキットラン

消防車や大型トラック、レースで働くクルマのほか、ホンダコレクションホール所蔵車両の「カストロールNSXGT(2000年)」「ウイダーHSV-010(2010年)」がレーシングコースを舞台にパレード走行します。

開催時間 15:30～

開催場所 オーバルコース グランドスタンド(観客席)から観覧いただけます

Honda Sound Demonstration ～エンジン始動＆デモンストレーションラン～

ホンダコレクションホール所蔵車両による、エンジン始動とデモンストレーションランを行います。 開催場所 ホンダコレクションホール中庭

開催時間 10:00

ゲスト 道上龍氏

車両 NSX(2017年),モトコンポ(1981年),シティターボ(1982年) ウイダーHSV-010(2010年),カストロール無限NSX(2000年)

※荒天時中止。

※コースコンディション不良の場合はエンジン始動のみ実施。

※予告なしに車両は変動する場合がございます。

ホンダコレクションホール所蔵車両 オーバルコース デモンストレーションラン

ホンダコレクションホールが所蔵する車両によるデモンストレーションランを実施いたします。レースの世界で働くクルマの活躍をぜひ観覧席からご覧ください。

開催時間 15:30 ※雨天中止

開催場所 オーバルコース グランドスタンド(観客席)から観覧いただけます。

ゲスト 宮城光氏・道上龍氏

走行車両 カストロール無限NSX(2000年) ウイダーHSV-010(2010年)

■トライアルデモンストレーション

トライアルの全日本チャンピオン小川友幸選手が岩や斜面をかけあがり、大自然と戦うモータースポーツ、トライアルの魅力を実演します。

開催時間 10:30～／14:00～／16:00～(予定)

ゲスト 小川友幸さん(予定)

■発見！レーシングコースツアー

バスに乗って、働くクルマが作業をしているレーシングコースに潜入します。シールマップを使って、クイズにチャレンジしながらレースで働くクルマを探す体験ツアーです。参加者にはもれなく、「レースで働くクルマ」カードをプレゼントします。

料金 無料 ※パークパスポート対象。

小学生以下の お子さまは保護者1名の同伴が必要です。

受付場所 レーシングコース1～3番ピット

開催場所 レーシングコース

■RC働くクルマ体験走行

モータースポーツの働くクルマに同乗し、レーシングコースを1周します。 モビリティリゾートもてぎが所有する特殊車両に乗りながら世界戦も開催されるもてぎのレーシングコースをご体験いただけます。

開催時間 16:20～ / 16:35～ / 16:50～

受付場所 コントロールタワー1F受付

■レース車両デモ走行・展示

普段のレースでも関係者しか入れない場所まで入ってレースのスタート直前からレース中まで体感することができます。

料金 無料

開催場所 レーシングコース

開催時間 12:30（予定）

PIXTA

■ファミリーラウンジ

パークやイベント体験の合間にゆっくりと休憩しながらお過ごしいただける、「VIPスイート」のテーブル席を50席限定で販売します。キッズスペースもございますので、小さなお子様連れのお客様も安心してご利用ください。

定員 １テーブル ４名定員(3歳以上共通) ※5名以上でのご利用の場合は人数に応じた テーブル数をご購入ください。

料金 3,000円(１テーブル／4名まで)

販売方法 アソビュー！にて販売

ゴールデンウィーク特別宿泊プラン(5月2日～5月6日)

■モビリティリゾートもてぎ ホテル

モビリティリゾートもてぎ場内にあるホテルでの宿泊プランです。お部屋は6タイプからお選びいただけ、すべてのプランでパークパスポート、夕・朝食がつきます。

ご予約サイトはこちら(https://www.mr-motegi.jp/hotel/information/)

■森と星空のキャンプヴィレッジ

モビリティリゾートもてぎ場内でキャンプ・グランピングをお楽しみいただけます。すべてのプランでパークパスポート、夕・朝食がつきます。

ご予約サイトはこちら(https://www.mr-motegi.jp/hotel/information/?p=2#information-tab)