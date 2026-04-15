人生１２０年時代、明るく楽しくいきましょう！　DJ OSSHY × FLAMINGO コラボオリジナルステッキ　母の日＆父の日キャンペーンのご案内

株式会社エス・オー・プロモーションDJ OSSHY × FLAMINGO ステッキ

最近ひざや腰が痛んで長い間歩くのがつらい、転びやすくなった、本当はひとりで歩くのがちょっと不安...

でもまだ杖は要らないし、できれば持ちたくない....と頑張っている昭和世代のお母さん、お父さんが

ちょっと心配なご家族の皆さま！今話題のDJ OSSHY×FLAMINGOコラボステッキをプレゼントしてはいかがですか？こんなにおしゃれで軽く使いやすいステッキなら、手元においてもストレスフリーで気持ちも明るくなり、「これだったらよいかも...」 といつの間にか家族のように寄り添ってくれるはずです。

【母の日・父の日キャンペーン概要】

実施期間：4月中旬～6月末まで

特典：

DJ OSSHYオリジナルメッセージカード付きギフトラッピングでお届け！

さらにスペシャルな特典です！

DJ OSSHYがお送りする、毎回チケット完売している大人気イベント、「シルバーディスコ(R)」に、キャンペーン期間でご購入頂いた方・プレゼントを頂いた方を全員ご招待致します。

全世代参加できるノンアルコール・ノンスモーキングでお昼の人気のイベントです。

ぜひステッキをプレゼントしたお母さん、お父さんと一緒にお楽しみください！

【DISCOとステッキの異色のコラボレーションでシルバー世代を応援！】

シルバーディスコ（中目黒）

“人生１２０年時代”のメッセージとともにシニアを応援するディスコ＆ラジオDJの第一人者・DJ OSSHY（株式会社エス・オー・プロモーション 代表取締役社長 押阪雅彦）と、マグネシウムの新たな未来を切り拓く注目のモノづくりベンチャー企業・株式会社マクルウのコラボ企画により昨秋誕生した 「DJ OSSHY-FLAMINGOコラボオリジナルステッキ」。シルバーディスコ・ユニバーサルディスコや高齢者施設でのディスコイベント等を開催するDJ OSSHYと、パラスポーツや子供向け車椅子等も手がけるマクルウ社の、楽しくオシャレに“安心・安全”をお届けする異色のコラボレーションで注目を集めています。

ステッキフライヤー

DJ OSSHY×FLAMINGO コラボオリジナル杖の魅力

「使いやすさを追求＆スタイリッシュなデザイン」

フラミンゴをイメージしたスタイリッシュなデザインに

FLAMINGO ＆ DJ OSSHY ロゴ入り、DJ OSSHYセレクトの

鮮やかなカラーで思わず踊りたくなるような楽しい気分に！

・ 最軽量金属マグネシウムで重さはわずか約250ｇ（リンゴ1個分）

・ 伸縮自在、携帯にも便利なサイズ伸縮式（サイズ調整可）

・ 手が痛くなりにくいソフトグリップ、設置角度が変わり安定感ある先ゴム

・マグネシウム加工専門企業マクルウ社による高強度マグネシウム合金の安心の国産、富士山の麓で心を込めて製作

【商品名】DJ OSSHY × FLAMINGO コラボオリジナル杖

【サイズ】長さ：約77-91cm、収納時 約72cm

パイプ径：直径 約22×19mm

【重量】 約250ｇ

【カラー】

アクアブルー

ソレイユイエロー

アップルレッド

ナイルグリーン

ライラック（DJ OSSHYイチオシカラー）

【素材】 支柱-マグネシウム合金パイプ

グリップ-ポリウレタン

【価格】 12,600円（税抜） 13,860円（税込）

購入方法：

DJ OSSHY×FLAMINGO コラボオリジナル杖専用販売サイト

https://magneya.com/product/product/dj-osshyflamingo.html(https://magneya.com/product/product/dj-osshyflamingo.html)

DJ OSSHYファンクラブサイト内 オリジナルオンラインストア

※FC会員特別特典あり

＊母の日・父の日直前は混み合う場合がありますため、ご購入手続きは余裕をもってお願いします。

★DJ OSSHYシルバーディスコ会場にてサンプル展示予定

【母の日・父の日キャンペーン詳細】

専用販売サイト

実施期間：4月中旬～6月末まで

特典：DJ OSSHYオリジナルメッセージカード付きギフトラッピングでお届け！

さらにスペシャルな特典です！

DJ OSSHYがお送りする、毎回チケット完売している大人気イベント、「シルバーディスコ(R)」に、キャンペーン期間でご購入頂いた方・プレゼントを頂いた方を全員ご招待致します。

※2026年5月18日(月)・6月18日(木)・7月29日(水)の3日程での開催より調整させて頂きます。参加のお申込みは、メッセージカード下部記載のキャンペーンコードをお手元にご用意頂いた上、

こちらのURLよりお申込みお願いいたします。

https://osshyfan.com/answers/osshyflamingo2026/new

中目黒シルバーディスコ大阪関西万博2025公式DJ

【 DJ OSSHY プロフィール 】

7月22日「ディスコの日」制定者。80′s ディスコ伝道師。

MCとミキシングを両方こなす、DISCO DJのスペシャリスト

安心・安全・健康的なディスコの魅力を全国に伝えている。

テレビ司会者の第一人者「押阪 忍」の長男

親子で楽しめる「ファミリーディスコ」、高齢者向け「シルバーディスコ」、世代や人種・性別・障害を越えて 全人類が楽しめるイベント「ユニバーサルディスコ」を主宰

https://linktr.ee/dj_osshy

https://www.osshy.com/

【 主なイベント・番組情報 】

・DJ OSSHY presents 「シルバーディスコ(R) 」[ 中目黒GTプラザホール ]

・DJ OSSHY produce 「シルバーディスコ(R)」 共催：ティップネス [ 東京体育館内スタジオ ]

・Dynasty ~Tokyo Surfer’s Night~ [ 銀座BASE GRANBELL ]

・The Best of DISCO [ 新橋グランハマー ]

・「RADIO DISCO」 interfm / 毎週土曜15時～

・「DJ OSSHY DISCO TV」 BSフジ / 毎週土曜24時30分～

＊他スケジュール詳細はHPスケジュールでご確認ください。

株式会社エス・オー・プロモーション URL： http://www.so-pro.co.jp/(http://www.so-pro.co.jp/)

創業： 1971年7月

資本金： 3000万円

代表取締役社長：押阪雅彦

業務内容：

キャスター・アナウンサー・リポーター・ナレーター・MC・DJ派遣

放送番組制作・ディスコイベントプロデュース

所在地： 〒107－0062 東京都港区南青山5－4－35 たつむら青山ビル707

【 マクルウ社とマグネシウム 】

株式会社マクルウは、「マグネシウムの新たな世界を切り拓く」という理念のもと、

独自技術である冷間引抜加工技術を核に様々なマグネシウム加工技術を開発しています。

合わせて、杖・パラスポーツ・子供用車椅子など福祉用具の開発を中心にマグネシウムを活用した製品開発を進めています。

社名の由来コンテスト 社名大賞、しずぎん起業家大賞 次世代技術部門 最優秀賞、

Rise Up Festa 先端技術・素材分野 優秀賞 、静岡県産業振興財団理事長表彰、

日本マグネシウム協会協会賞「技術賞」、

IMA(国際マグネシウム協会) Award of Excellence “Wrought product” 受賞。

今注目の素材マグネシウムは、実用金属で最軽量の金属。

強度もあり熱伝導率や振動吸収性に富むなど様々な特性持つ。

さらにリサイクル性が高く、人体や環境にやさしい特長も注目されている。

株式会社マクルウ URL： http://macrw.com

設立： 2010年1月

資本金： 3500万円

代表取締役：安倍雅史

業務内容：

マグネシウム合金各種二次加工および製品の

企画・製作

所在地：

〒418-0023 静岡県富士宮市山本286-1

【お問い合わせ先】

■DJ OSSHYに関して

株式会社エス・オー・プロモーション TEL：03ｰ3406-1661 FAX：03-5770-1426

担当：DJ OSSHYマネージャー 鈴木康友 Mail：suzuki@so-pro.co.jp

■FLAMINGO（杖）に関して

株式会社マクルウ TEL：0544-24-5900 FAX：0544-29-6320

担当：安倍信貴 杉山有希 Mail：admin@macrw.xsrv.jp

■当リリースに関して

コラボオリジナル企画PR・セールスプロモーション担当：北原純子（YKJ)

Mail：kitahara@ykj-pr.com