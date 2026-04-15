【VT COSMETICS】頭皮ケアとマッサージ※1がこれ1本で叶う「PDRN＋ リードルS ブラシヘアセラム」登場！

VT COSMETICS

韓国発のスキンケアブランド「VT COSMETICS」は、頭皮ケアとマッサージ※1をこれ1本で叶える「PDRN＋ リードルS ブラシヘアセラム」を、2026年4月14日（火）より全国の@cosme STORE*(その他一社先行)にて順次発売開始いたします。

「PDRN＋ リードルS ブラシヘアセラム」は、毎日のケアで健やかな頭皮環境へ導く頭皮用美容セラムです。ブラシ一体型容器を採用し、頭皮に直接アプローチしながら、手軽にマッサージ※1までできる仕様に。みずみずしいウォータージェルがべたつかず頭皮に密着し、すっきりとした使用感で毎日使いやすいアイテムに仕上げました。

*一部取り扱いのない店舗がございます。

*順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

■ 頑張った頭皮にうるおいとハリを。毎日のケアで健やかな頭皮環境へ

「PDRN＋ リードルS ブラシヘアセラム」は、日々の乾燥や外的刺激を受けやすい頭皮にうるおいを与え、健やかな頭皮環境へ導くためのアイテムです。

配合成分には、低分子植物性PDRN＋(TM)※2、CICA REEDLE(R)※3をはじめ、カフェイン※4、シルクアミノ酸※4等を採用。角質層までうるおいを届けながら、かゆみやフケを抑え、頭皮をすこやかに保ちます。

■ ブラシ一体型容器で、頭皮ケアとマッサージ※1がこれ1本で叶う

本商品は、ブラシ一体型容器を採用しているのが大きな特長です。

セラムを塗布しながらそのまま頭皮をやさしく刺激できるため、毎日のケアに無理なく取り入れやすく、手軽に頭皮マッサージまで行えます。

さらに、みずみずしいウォータージェル処方で、べたつきにくく、すっきりとした使用感を実現。朝晩のケアはもちろん、気になったときにさっと使いやすいアイテムです。

■ 用途に応じて使い分け可能な2サイズ展開

毎日のケアスタイルや使用頻度に合わせて選べるよう、50mLタイプ、100mLタイプの2サイズ展開でご用意しました。

ご自宅でたっぷり使いたい方にも、まずは気軽に試したい方にも取り入れやすいラインナップです。

■ PDRN+シリーズはスキンケア商品も充実！

「PDRN＋ リードルS ブラシヘアセラム」は、VTのPDRN＋シリーズから登場する新アイテムです。

シリーズならではの魅力を活かしながら、スキンケアだけでなく頭皮ケアまで、毎日のセルフケアをより充実させるラインアップとして展開してまいります。

PDRN＋シリーズの商品はこちら(https://vtcosmetics.jp/product/search.html?keyword=PDRN+)をチェック！

同シリーズの中でも大人気商品、PDRN+ カプセルクリーム100の詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000096821.html)からチェック！

■商品概要

PDRN＋ リードルS ブラシヘアセラム 50mL：1,650円（税込）

PDRN＋ リードルS ブラシヘアセラム 100mL：2,640円（税込）

発売開始日

2026年4月14日（火）より順次発売開始

取扱店舗

全国の@cosme STORE*(その他一社先行)

*一部取り扱いのない店舗がございます。

*順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

■VT PDRN＋シリーズについて

VTはこれからも、幅広い悩みやライフスタイルに寄り添いながら、毎日のケアが前向きな時間になるような商品提案を続けてまいります。

「PDRN＋ リードルS ブラシヘアセラム」を通じて、頭皮ケアをより身近で取り入れやすい新習慣としてお届けしてまいります。

※1 付属ブラシによる

※2 DNA-Na、オタネニンジン根エキス（いずれも保湿）

※3 ツボクサエキス（整肌）、シリカ（スクラブ）

※4 保湿成分

[公式サイト及びSNS・VT公式販売ショップ]

■ VT COSMETICS 公式サイト : https://www.vtcosmetics.jp/

■ VT COSMETICS 公式YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCaxeASR4NAKKG21BgyTj8Ww/featured

■ VT COSMETICS 公式Instagram : https://www.instagram.com/vtcosmetics_japan/

https://www.instagram.com/vtcosmetics_spot/

■ VT COSMETICS 公式X（旧Twitter） :

https://x.com/vtcosmetics_jp

■ Qoo10 公式ショップ : https://www.qoo10.jp/shop/vtcosmetics

■ Rakuten 公式ショップ : https://www.rakuten.ne.jp/gold/vtcosmetic-official/

■ ZOZOTOWN 公式ショップ : https://zozo.jp/brand/vtcosmetics/

■ Amazon 公式ショップ : https://www.amazon.co.jp/stores/VTCOSMETICSJAPAN%E5%85%AC%E5%BC%8F/page/479E664B-2BBD-4414-85D5-42CAB65B8F23

【本記事に関するお問い合わせ】

株式会社VT JAPAN

〒102-0084 東京都千代田区二番町12-3 グレイス麹町 11F

Mail：vtjapan.cs@gmail.com