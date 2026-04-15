taskey、少年マンガレーベル「少年ブレイブ」の特設サイト・コンセプトムービーを公開

taskey株式会社

原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップ taskey株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：大石弘務）は、当社の少年マンガレーベル「少年ブレイブ」の特設サイトおよびコンセプトムービーを公開しました。

「少年ブレイブ」は、2025年9月に立ち上げたtaskeyのオリジナル少年マンガレーベルです。勇気、勇敢さを意味する「ブレイブ（brave）」を冠し、バトル・アクション・ヤンキージャンルなど、エネルギッシュで爽快感あふれる少年向けマンガを展開しています。



めちゃコミック デイリーランキング 少年、バトル、青春の3部門で1位を獲得（※1）した『アウトデイズ』、累計販売部数65万部を突破し、コミックシーモア デイリーランキング 総合男性、少年マンガ、ファンタジー、バトル・アクションの4部門にて第1位を獲得（※2）した『生まれ変わった剣聖は魔術至上主義の学園で無双する』など、読者から支持を集める作品も次々と生まれています。

作品ラインナップの拡大も進む中、「少年ブレイブ」の世界観や作品の魅力をより多くの方に届けるため、このたび特設サイトおよびコンセプトムービーを公開しました。

※1：2026年1月3日時点 ※2：2026年3月15日時点

特設サイト・コンセプトムービーについて

「少年ブレイブ」特設サイト

今回公開した特設サイトでは、「少年ブレイブ」のエネルギッシュで爽快感ある世界観を表現したデザインのもと、各作品の魅力や実績、最新情報などを掲載しています。作品ごとの見どころを紹介するとともに、「少年ブレイブ」というレーベル全体の広がりや展開を把握いただける構成となっています。

また、合わせてサイト内で公開しているコンセプトムービーでは、レーベル代表作の『アウトデイズ』、『生まれ変わった剣聖、剣士が冷遇される魔術至上主義の学園で無双する』2作品を通じて、「少年ブレイブ」が読者に届けたい世界観や感情を映像として表現しました。

▼コンセプトムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MK6NpT2xbiM ]

「少年ブレイブ」特設サイト :https://shonenbrave.com

少年ブレイブ代表作品・実績

『アウトデイズ』

【めちゃコミック（App版）デイリーランキング 少年・バトル・青春カテゴリ 3部門で1位獲得！（※）】

●原作：大城密 / ネーム：藤田サト / 作画：Shun

●発行元：taskey株式会社

望んだのは"普通"。手にしたのは"最強"。

平穏な青春を夢見て上京した元パシリの少年・最上縁。だが願書を出し間違え、入学したのは"関東最悪"の不良高校《不士美高校》だった！雑魚扱いされ不良に絡まれるも、なぜか無意識にぶっ飛ばしてしまう縁。その正体は、伝説の不良チーム〈獄門天〉に育てられた"無自覚"の実力者だった――。「普通の学生生活」を願う最強パシリが、アウトローな日常に巻き込まれながらも青春を掴む、新時代の不良アクション、開幕！

作品を読む :https://mechacomic.jp/books/239426『生まれ変わった剣聖は魔術至上主義の学園で無双する』

【累計販売部数65万部突破！コミックシーモア デイリーランキング 総合男性、少年マンガ、ファンタジー、バトル・アクション 4部門で1位獲得！（※2026年3月15日時点）】

●原作：赤川遊子 / 漫画：藤宮ミヤ

●発行元：taskey株式会社

剣士が魔術師に見下される世界に転生した剣聖の下剋上物語--！！

かつて剣聖と呼ばれた男は、なんの因果か記憶を保持したまま転生を果たした。彼はさらなる高みを目指すため、帝都にあるもっとも大きな学園へと入学する。しかし魔法こそが至上とされる世界では、剣士は不遇な扱いを受けていた。そんな常識の中でも、前世の実力をそのまま持ち合わせている彼には関係ない。剣一本で魔法使いを無双する彼は、やがて剣士たちの希望へと変わっていく。

作品を読む :https://www.cmoa.jp/title/282713/

『S級パーティーを追放された料理人、最強バフ飯だった件』

【めちゃコミック 月間ランキング（少年）1位獲得！（※2026年4月2日時点）】

●原作：音速炒飯 / 漫画：くろのねむ

●発行元：taskey株式会社

役立たずと言われた料理人、唯一無二のバフを付与する最強料理で無双する！

不当な扱いを受け、虐げられながらも料理人としてS級パーティーを支えていたマルク。しかし、ある日「料理人はもういらない」とパーティーを追放されてしまう。その後マルクは、街の小さなレストランで働いていると、ソロで活躍しているS級冒険者のアリエルと出会う。彼女との出会いをきっかけにマルクの料理に隠されたとてつもない『強化』に世界が気づき始め、料理人の新たな冒険が幕を開ける。

作品を読む :https://mechacomic.jp/books/237070

『無双のツガイ』

【めちゃコミック 少年ランキング 1位獲得！（※2025年4月24日時点）】

●原作:taskey STUDIO / 漫画:seLe

●発行元：taskey株式会社

「今日からお前は俺のツガイだ」

能力が発現しなかったことで、父と弟から出来損ないのあひるの子と呼ばれ、虐げられる日々を送っていた白鳥清麗。そんなある日、白鳥家は日本帝国の裏側で密かに暗躍する退魔機関「八咫烏」に所属する最強の能力者、籠瞳累から勧誘を受ける。出来損ないの清麗の存在が白鳥家に傷をつけると考えた父と弟によって、絶体絶命の窮地に陥る清麗。そんな清麗の前に籠瞳累が現れ、彼は「白鳥清麗をツガイにしにきた」と宣言する--最強の能力者に選ばれた"あひるの子"の運命が今、動き出す。異能×和風ファンタジーバトル、開幕！

作品を読む（めちゃコミック） :https://mechacomic.jp/books/206592作品を読む（LINEマンガ） :https://manga.line.me/product/periodic?id=S156222

配信情報

お問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12747/table/171_1_4455e4f28ddf27bea6aa91686e1d5311.jpg?v=202604150251 ]

映像化や商品化等、メディアミックスをはじめとした各種展開については、お気軽に下記のアドレス宛までご相談いただけますと幸いです。

・sales@taskey.me（担当：相澤）

taskey株式会社について

「21世紀、世界でもっとも読まれる物語を生み出す。」をビジョンに掲げ、 原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップです。自社スタジオ「taskey STUDIO」で企画・制作したオリジナルマンガを、 さまざまな電子書店で配信。少年マンガから恋愛マンガまで多様なジャンルの作品を展開し、ドラマ化・アニメ化などのメディアミックス展開も実現しています。

● アプリ「peep（ピープ）」

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● taskey株式会社（タスキー）

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