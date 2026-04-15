定番から最新作までお仕事ものを揃えました！dアニメストアでコミックセットが最大50％OFF！

株式会社ドコモ・アニメストア

国内最大級（※1）の7,200作品以上のアニメが見放題（※2）の『dアニメストア』（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、「世界は誰かの仕事でできている お仕事アニメ特集」を公開中です。現代のお仕事ものからファンタジー作品まで、全31作品のコミックセットが最大50％OFF！ 張り切りすぎた新生活の疲れを癒してくれる、お気に入りのコミックに出会ってみませんか？

dアニメストアでは会員以外でも電子書籍のご購入が可能、ドコモ以外の端末でもご利用できます。

※1 自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。

※2 2025年12月15日時点 一部個別課金あり

▼お仕事アニメ作品のコミックが、セットで最大50％OFF！

特集ページ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CJ/CJ00000097

【キャンペーン期間】

2026年4月15日（水)～2026年4月30日(木）

*セットおよび記載価格は、2026年2月23日時点の配信情報を対象としています。

はたらく細胞

1～6巻セット

4,752円 ▶ 2,376円

株式会社マジルミエ

1～18巻セット

12,399円 ▶ 6,192円

宇宙兄弟

1～44巻セット

39,204円 ▶ 19,580円

転生賢者の異世界ライフ～第二の職業を得て、世界最強になりました～

1～30巻セット

23,100円 ▶ 11,550円

はたらく魔王さま！

1～24巻セット

16,313円 ▶ 8,146円

聖女の魔力は万能です

1～10巻セット

7,062円 ▶ 3,528円

【世界は誰かの仕事でできている お仕事アニメ特集 コミック全巻セット割ラインナップ】 ※順不同

はたらく細胞、株式会社マジルミエ、宇宙兄弟、転生賢者の異世界ライフ～第二の職業を得て、世界最強になりました～、はたらく魔王さま！、聖女の魔力は万能です、ゲート 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり、ホテル・インヒューマンズ、WORKING！！、ＮＥＷ ＧＡＭＥ！、りゅうおうのおしごと！、サーバント×サービス、ワカコ酒、ガイコツ書店員 本田さん、デンキ街の本屋さん、笑顔のたえない職場です。、笑ゥせぇるすまん、拷問バイトくんの日常、ヲタクに恋は難しい、先輩がうざい後輩の話、不器用な先輩。、九龍ジェネリックロマンス、がんばれ同期ちゃん、デブとラブと過ちと！【描き下ろしおまけ付き特装版】、サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話、怪獣８号、勇者、辞めます、ＲＰＧ不動産、鬼灯の冷徹、異世界の沙汰は社畜次第、迷宮ブラックカンパニー

▼dアニメストア会員・初回購入の方に4月30日までのクーポンを配布中！コミック・ノベルをおトクに読もう！

今月も、電子書籍がおトクに購入できる限定クーポンを配布しています。

dアニメストア会員・電子書籍をはじめて購入される方が利用できる、90％OFF・割引上限9,900円（税込）の特別なクーポンです。ぜひこの機会にご活用ください！

その他にもおトクなクーポンを配布中！

dアニメストア（ブック）のマイページからチェックしてみてください！

マイページ（ブック） https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/mpb_coupon

※マイページを閲覧する際、dアカウントでのログインが必要になります。

===

◆ご利用料金：月額660円(税込)

※アプリから入会いただく場合は月額760円（税込）です。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。【NTTドコモ→スマートライフ→エンターテインメント→dアニメストア】