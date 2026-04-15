FREAK′S STOREがNANGAに別注したアイテムが登場。Tシャツをはじめチェアやソフトクーラーなど様々なアイテムをラインアップ。

株式会社デイトナ・インターナショナル

人気アウトドアブランドNANGA(ナンガ)に別注をかけたアイテムが今年もFREAK'S STOREに登場。機能性に富んだTシャツやポロシャツなどアパレルウェアをメンズ・ウィメンズそれぞれ展開するほか、フェスやキャンプなどのアウトドアシーンでも活躍するチェアやソフトクーラー、バッグなどのグッズも幅広く展開します。

FREAK'S STOREがNANGAに別注したアイテムは、現在FREAK'S STORE店舗・各種オンラインストアで販売中です。

■ITEM LINEUP

【別注 neo-PRO スピンドル バックプリントTEE】日本製・UVカットが備わったTシャツ。裾にスピンドル付き。\7,920(tax in)【別注 neo-PRO スピンドル ワンポイントロゴ POLO】裾にスピンドルが入ったワンポイントポロシャツ。吸水・速乾性により水陸両用で使用可能。\9,900(tax in)【別注 ECO HYBRID CONTOUR LOGO TEE】ナンガパルバットの等高線をグラフィックに落とし込んだTシャツ。\7,920(tax in)【別注 刺繍 ECO HYBRID LOGO TEE】NANGAのブランドロゴデザインをフロントには刺繍、バックにはプリントでデザインしたTシャツ。\7,920(tax in)【別注 neo-PRO スピンドル ワンポイントロゴ ポケットTEE】スピンドル付きのポケットTシャツ。首元はバインダー仕様で崩れにくい。\7,700(tax in)【別注 SOFT COOLER 5L】フェス・キャンプ・ピクニックで活躍するソフトクーラー。350mlサイズの缶がちょうど6本入る大きさ。\4,070(tax in)【別注 SOFT COOLER 10L】折り畳み可能でコンパクトに収納が可能。サイドにもメッシュポケットが付き、容量の大きさが魅力。\4,950(tax in)【別注 RESORT CHAIR】NANGAのインラインにはないチェアを特別オーダーした人気商品。カップホルダー・背面にもポケット付き。\5,500(tax in)【別注 POCKETABLE SHOULDER BAG】寝袋をモチーフにしたポケッタブル仕様のショルダーバッグ。スモールサイズのカラビナ付き。\8,910(tax in)【別注 裾スピンドル ヘンリーネック TEE】裾にスピンドルが付属したヘンリーネックTシャツ。\7,997(tax in)【別注 ウエストコード カットワンピース】1からデザインした別注ワンピース。ウエストコード付きで、様々なシルエットで着用可能。\8,998(tax in)【別注 ナイロンタッサー フレンチスリーブシャツ】軽量かつ撥水加工されたナイロンタッサー素材を使用したノーカラーシャツ。\13,992(taxi n)

■SALES INFORMATION

□販売チャネル

・FREAK'S STORE 店舗

・FREAK’S STORE 公式オンラインストア Daytona Park

https://www.daytona-park.com/shop/freaks_store/

・FREAK’S STORE ZOZOTOWN

https://zozo.jp/men-shop/freaksstore/

・FREAK’S STORE Rakuten Fashion

https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-freaksstore/

・特設サイト

https://www.daytona-park.com/feature/1071711

■NANGA/ナンガ

ナンガは、1941年に先代「横田晃」によって、近江真綿布団の産地からスタートした、羽毛の町から生まれた寝袋メーカーです。

社名「ナンガ」はヒマラヤ山脈にある「ナンガ・パルバット」に由来しています。ナンガ・パルバットは標高8126mで世界で9番目に高く、別名「人喰い山」とも恐れられ、今までにたくさんの遭難者を出してきた登頂が困難な山のことを指し、その社名には創業者横田晃の「困難だからこそやってやろう、みんなが登らんとこを登ったろうという」という思いが込められています。

そのNANGAのこだわりは羽毛です。長年培ってきた、羽毛の選定・洗毛・管理のノウハウによって、よりあたたかい羽毛製品を作り続けることができています。

■FREAK'S STORE/フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

公式オンラインストア：https://www.daytona-park.com