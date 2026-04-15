【ニューオータニイン東京】GWは家族で豪華に！鮪・ローストビーフ食べ放題『舟茶屋スペシャルディナービュッフェ』開催！LINEお友達登録で10％OFF！

ＨＲＴニューオータニ株式会社

ニューオータニイン東京（東京都・品川区）は、年に一度のゴールデンウィークを彩る特別な企画として、2026年5月2日（土）から5月4日（月・祝）までの3日間限定で、レストラン「舟茶屋」にて『舟茶屋ゴールデンウィークスペシャルディナービュッフェ』を開催いたします。

詳細を見る :https://www.newotani-inntokyo.jp/info/recommend/information-616.html

今年はさらに、ニューオータニイン東京のLINE公式アカウントをお友達登録いただくと、本ディナービュッフェが10%OFFになるスペシャルクーポンを配布中！

毎年大好評をいただいている、新鮮な鮪やサーモンの握り寿司を職人が目の前でご提供する「寿司処」に加え、ホテルシェフが腕を振るう「特製ローストビーフ」をホテル自慢の味でご用意。

お子様に人気のメニューを集めたキッズコーナーや、パティシエ特製スイーツまで、大人からお子様まで心ゆくまでお楽しみいただける豪華ラインナップで、皆様のゴールデンウィークの特別な思い出作りを演出いたします。JR大崎駅直結の抜群のアクセスで、遠方からお越しの方にも便利にご利用いただけます。

■『舟茶屋ゴールデンウィークスペシャルディナービュッフェ』概要

イベント名: 舟茶屋ゴールデンウィークスペシャルディナービュッフェ

開催期間: 2026年5月2日（土）～2026年5月4日（月・祝）

時間: 18：00～22：00（ラストオーダー 21：00）

場所: ニューオータニイン東京 レストラン「舟茶屋」

料金:大人 8,500円／シニア（65歳以上）: 7,000円／小学生: 4,000円／未就学児: 無料

※上記料金には、税金・サービス料が含まれております。

■スペシャルディナービュッフェメニュー

＜Special メニュー＞

寿司処（職人が握る新鮮なネタをご提供！）

大人: 鮪、サーモン、イカ、小肌

お子様: まぐろ、えび、たい、厚焼き玉子

特製ローストビーフ 赤ワインソース レフォール添え（ホテルシェフが腕を振るう自慢の逸品）

＜冷製料理＞

シーフードと彩り野菜のマリネ 生ハム飾り彩り

野菜のゼリー寄せ

水蛸のカルパッチョ 和風柚子ソース

豚しゃぶ肉とMixビーンズ

スモークサーモンのマリネ

そばサラダ

ポテトと野菜のサンドウィッチ

和風惣菜各種

新鮮野菜のサラダバー

＜温製料理＞

セイロ蒸し点心2種（ポーク焼売＆海老餃子）

赤魚と帆立貝の照焼き

海老と白身魚のフリッター チリソース煮

ポークジンジャー ガーリックマッシュポテト添え

ミートボールときのこのトマト煮込み スパイシー仕立て

チキンカツレツ 下町ケチャップソース＆タルタルソース

抹茶塩＆ゆかり塩で楽しむ 天ぷら盛り合わせ

トリュフ香るハヤシライス

コーンクリームスープ クラッカー添え

ライス

パン

＜キッズコーナー＞

エビフライ

ミートボール

タコさんウィンナー

ライスコロッケ

＜パティシエ特製スイーツ＞

季節のケーキなど各種

＜フルーツ＞

彩り豊かなフルーツ各種

＜ドリンクコーナー＞

ソフトドリンクバー

※メニュー名・メニュー内容変更になる場合がございます。※食材の入荷状況により予告なく変更となる場合がございます。※写真はイメージです。

■プランのポイント

■ディナービュッフェのみのご予約も受け付けております■

- 【ゴールデンウィークだけの年に一度の食の祭典】3日間限定で開催される本ビュッフェは、GWを豪華に締めくくるにふさわしい特別な企画です。ご家族やご友人との思い出に残る贅沢な時間をお過ごしください。- 【毎年大好評！豪華なメイン料理を心ゆくまで】お客様から毎年絶賛の声が寄せられる「寿司処」では、職人が握る新鮮な鮪やサーモン、イカなどの握り寿司をご提供。お子様には人気のネタを揃えました。さらに、ホテルシェフが丁寧に焼き上げた、旨味が凝縮された「特製ローストビーフ」は赤ワインソースとの相性も抜群。この機会にしか味わえない贅沢な逸品を存分にお楽しみください。- 【大人も子供も大満足！豊富なラインナップ】お子様連れのご家族にも最適！エビフライ、ミートボール、タコさんウィンナーなど、お子様が大好きなメニューを集めた「キッズコーナー」も充実。パティシエ特製の季節のスイーツも豊富にご用意し、食後のデザートタイムも華やかに彩ります。未就学児のお子様は無料なので、ご家族皆様で気兼ねなく豪華なビュッフェをお楽しみいただけます。- 【お得に利用！LINEお友達クーポン10%OFF】今なら、ニューオータニイン東京のLINE公式アカウントをお友達登録いただくと、本ディナービュッフェが10%OFFになるスペシャルクーポンをプレゼント！この機会にぜひご登録いただき、お得に贅沢なゴールデンウィークの夜をお過ごしください。クーポンの取得方法や詳細については、ホテル公式サイトをご確認ください。- 【JR大崎駅直結の抜群のアクセス】JR大崎駅に直結という利便性の高い立地で、都内各所からのアクセスもスムーズ。ゴールデンウィークのお出かけの締めくくりや、ご旅行の際のお食事にも大変便利です。移動のストレスなく、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。ニューオータニイン東京（大崎駅北改札口・東口よりすぐ）

レストラン予約：03-3779-9180（レストラン直通）

レストラン予約 :https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014043201/28998?isfixshop=true

■ディナービュッフェ付きご宿泊プランのご予約■

宿泊予約：03-3779-9111 （代表）

公式ホームページからのご予約がおすすめ！

宿泊プラン予約 :https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001680&pl=PL00061578

ニューオータニイン東京 概要

・所在地 〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目6番2号

・開業日1987年2 月1 日

・施設客室 423 室 、料飲施設 3 カ所、宴会施設 5 カ所

- ホームページURL：https://www.newotani-inntokyo.jp/

- Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/newotani_inn_tokyo/

- X（旧Twitter）公式アカウント：https://twitter.com/nwotni_inn_tyo