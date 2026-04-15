別府温泉を浴びる音楽フェス「BOB2026」8月29日（土）開催｜MINMI、nobodyknows+等アーティストが今年も大分・別府を熱く沸かす！今年はエハラマサヒロ、はなわ等 芸人も参戦
別府温泉を浴びる音楽フェス「BOB2026（別府温泉ぶっかけフェス2026）」 を2026年8月29日（土）に別府スパビーチにて開催いたします。
2023年の初開催から、2024年の台風10号による中止を乗り越え、2025年は再びたくさんの方の笑顔を見ることができました。毎年徐々にアップデートしている「BOB2026」過去に参加いただいた方も、気になっているけどまだ行けていない…という方も今年は別府スパビーチでお会いしましょう！
詳細・チケットはこちら :
https://bobfes.jp/
BOB（別府温泉ぶっかけフェス）とは？
BOB（別府温泉ぶっかけフェス）は別府スパビーチに、地元・別府温泉から湧き出る温泉水を約1,000トン準備し盛大に放水する、今までにない音楽フェスです。
アーティストやDJによる音楽はもちろん、地元飲食店による食事やお酒もお楽しみください。
温泉という文化を世界に発信し、別府の新たな代名詞となるイベントを目指します。
出演アーティスト第1弾発表！
BOB2026をともに盛り上げてくれる第1弾アーティストを解禁！出演アーティスト情報については、今後も随時発表いたします。
※タイムテーブルは後日発表いたします
＜参加予定アーティスト＞
ARTIST
MINMI
nobodyknows+
SHOGO(175R)
PERFORMER
DJダイノジ
はなわ
エハラマサヒロ
MC
澤田拓郎（MCハイラム）
お得な早割チケット発売開始！
現在、お得な超早割チケットをチケットぴあ 並びに エンチケで販売中です。
◾チケット価格
※満20歳以上入場可能
超早割 4,980円（6月30日 23:59まで）
早割 5,980円（8月26日 23:59まで）
大分県民割 4,980円 ※大分県在住の方のみ適用の割引です
一般 6,980円 ※当日18時まで購入可能
チケットぴあで購入 :
https://w.pia.jp/t/bob26/
エンチケで購入 :
https://www.en-ticket.com/events/393f0c4c-99d6-4043-9459-74ee0d78ce05
なお、VVIP席については後日販売開始を予定しております。購入を検討されたい方は公式LINEまでメッセージをお願いいたします。
公式LINEお問い合わせ :
https://lin.ee/QD7xA1Y
2026は音楽あり笑いあり学びあり！？サブステージも増設
今年はアーティスト・DJはもちろん、お笑い芸人によるパフォーマンスもあり！！
サブステージも増設予定です。さらにパワーアップしたステージをご期待ください。
BOB2026開催概要
＜イベント名称＞
BOB2026（別府温泉ぶっかけフェス2026）
＜日時＞
2026年8月29日（土）
10時開場 10:20開演 21:00 終演（予定）
＜会場＞
的ヶ浜公園・別府スパビーチ
〒874-0928 大分県別府市北的ケ浜町５
＜公式ページ＞
https://bobfes.jp/
＜公式SNS＞
X：https://x.com/bobfes_official
Instagram：https://www.instagram.com/bobfes_official
TikTok：https://www.tiktok.com/@bobfes_official/video/
＜BOB公式テーマソング＞
「BUKKAKE CHANCE!!!」Produced by Micro (Def Tech)
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cR_xu28NrUQ ]
＜主催＞
BOB2026実行委員会（SNSグループ株式会社、株式会社BACKSTAGE、CROSS FM）
＜公演に関するお問い合わせ先＞
企業・メディアお問い合わせ： bobfes.info@gmail.com
来場者お問い合わせ： https://lin.ee/QD7xA1Y