別府温泉を浴びる音楽フェス「BOB2026」8月29日（土）開催｜MINMI、nobodyknows+等アーティストが今年も大分・別府を熱く沸かす！今年はエハラマサヒロ、はなわ等 芸人も参戦

SNSグループ株式会社

別府温泉を浴びる音楽フェス「BOB2026（別府温泉ぶっかけフェス2026）」 を2026年8月29日（土）に別府スパビーチにて開催いたします。

2023年の初開催から、2024年の台風10号による中止を乗り越え、2025年は再びたくさんの方の笑顔を見ることができました。毎年徐々にアップデートしている「BOB2026」過去に参加いただいた方も、気になっているけどまだ行けていない…という方も今年は別府スパビーチでお会いしましょう！

詳細・チケットはこちら :https://bobfes.jp/

BOB（別府温泉ぶっかけフェス）とは？

BOB（別府温泉ぶっかけフェス）は別府スパビーチに、地元・別府温泉から湧き出る温泉水を約1,000トン準備し盛大に放水する、今までにない音楽フェスです。

アーティストやDJによる音楽はもちろん、地元飲食店による食事やお酒もお楽しみください。

温泉という文化を世界に発信し、別府の新たな代名詞となるイベントを目指します。

出演アーティスト第1弾発表！

BOB2026をともに盛り上げてくれる第1弾アーティストを解禁！出演アーティスト情報については、今後も随時発表いたします。

※タイムテーブルは後日発表いたします

＜参加予定アーティスト＞

ARTIST

MINMI

nobodyknows+

SHOGO(175R)

PERFORMER

DJダイノジ

はなわ

エハラマサヒロ

MC

澤田拓郎（MCハイラム）

お得な早割チケット発売開始！

現在、お得な超早割チケットをチケットぴあ 並びに エンチケで販売中です。

◾チケット価格

※満20歳以上入場可能

超早割 4,980円（6月30日 23:59まで）

早割 5,980円（8月26日 23:59まで）

大分県民割 4,980円 ※大分県在住の方のみ適用の割引です

一般 6,980円 ※当日18時まで購入可能

チケットぴあで購入 :https://w.pia.jp/t/bob26/エンチケで購入 :https://www.en-ticket.com/events/393f0c4c-99d6-4043-9459-74ee0d78ce05

なお、VVIP席については後日販売開始を予定しております。購入を検討されたい方は公式LINEまでメッセージをお願いいたします。

2026は音楽あり笑いあり学びあり！？サブステージも増設

公式LINEお問い合わせ :https://lin.ee/QD7xA1Y

今年はアーティスト・DJはもちろん、お笑い芸人によるパフォーマンスもあり！！

サブステージも増設予定です。さらにパワーアップしたステージをご期待ください。

BOB2026開催概要

＜イベント名称＞

BOB2026（別府温泉ぶっかけフェス2026）

＜日時＞

2026年8月29日（土）

10時開場 10:20開演 21:00 終演（予定）

＜会場＞

的ヶ浜公園・別府スパビーチ

〒874-0928 大分県別府市北的ケ浜町５

＜公式ページ＞

https://bobfes.jp/

＜公式SNS＞

X：https://x.com/bobfes_official

Instagram：https://www.instagram.com/bobfes_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@bobfes_official/video/

＜BOB公式テーマソング＞

「BUKKAKE CHANCE!!!」Produced by Micro (Def Tech)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cR_xu28NrUQ ]

＜主催＞

BOB2026実行委員会（SNSグループ株式会社、株式会社BACKSTAGE、CROSS FM）

＜公演に関するお問い合わせ先＞

企業・メディアお問い合わせ： bobfes.info@gmail.com

来場者お問い合わせ： https://lin.ee/QD7xA1Y