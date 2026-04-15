「AI Worker VoiceAgent」が、「ITreview Grid Award 2026 Spring」のボイスボット部門にて単独で「Leader」を受賞

株式会社AI Shift

株式会社AI Shift（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米山結人、以下AI Shift）が提供するAI自動対話システム「AI Worker VoiceAgent」はIT製品・SaaSのレビューサイト「ITreview」が実施する「ITreview Grid Award 2026 Spring」のボイスボット部門において、「Leader」を受賞いたしましたので、お知らせいたします。

「AI Worker VoiceAgent」は、あらゆる電話応対業務の効率化を実現するAIプロダクトとして、これまで多くのお客様の電話応対の自動化に貢献してまいりました。また、関連プロダクトとのシリーズ統合により、電話応対にとどまらず、対応後の業務も含めた一気通貫での業務効率化を支援しております。

AI Shiftは、「AI Worker VoiceAgent」を通じて、コールセンター業務における人とAIの最適な協働モデルを確立していきます。また、機能の拡充を継続し、より多くの企業における業務効率化と顧客満足度の向上に貢献してまいります。

※詳細はこちら：https://www.aiworker.jp/voiceagent/

ユーザー様からいただいたレビュー

本サービスをご利用のユーザー様より、次のような点を評価いただいております。

ITreview Grid Awardとは

ITreview Grid Awardとは、B2B向けIT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview」で投稿されたレビューをもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰するアワードです。集まったレビューデータをマッピングしたITreview Grid（アイティレビュー グリッド）をもとに、満足度と認知度の高い製品を「Leader」、満足度が高い製品を「High Performer」としてそれぞれ表彰します。

▽ITreview Grid Award 2026 Springについて

https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

▽「AI Worker VoiceAgent」の受賞カテゴリー

ボイスボット部門：https://www.itreview.jp/categories/voicebot

AI Worker VoiceAgentとは

「AI Worker VoiceAgent」は、よくある質問応対や予約受付・注文受付など、あらゆる電話応対を自動化するAIプロダクトです。既に、銀行、不動産、保険、医療、小売、自治体など、幅広い業界での導入実績があり、各企業様のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。さらに、既存の予約システムや顧客管理システムなどの外部システムとのシームレスな連携により、電話応対全体の業務フローの効率化を実現します。

【株式会社AI Shift 会社概要】

本 社 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア22F

設 立 ：2019 年 8 月 30 日

代 表 者：代表取締役 米山 結人

企業URL：https://www.ai-shift.co.jp/