【開催レポート】リユース大学、第４回目のオンラインセミナーを開催。メルカリShopsによる「リユース越境ECの最新トレンド」や楽天市場が提案する「アクセス価値」によるデータ分析戦略を公開

株式会社ワサビ

リユース事業者の成長を支援する実践セミナー「リユース大学」は、2026年3月25日、株式会社メルカリ・楽天グループ株式会社の担当者を招いた第4回セミナーを開催いたしました。

リユース市場のオンライン化・グローバル化が加速する中、本セミナーでは「越境EC戦略」と「科学的なデータ分析」をテーマに、即実践可能なノウハウが共有されました。

開催概要

セミナー内容について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42554/table/189_1_1dc8a4c3c4e6f4a14548b93cd3b705f9.jpg?v=202604150251 ]【第一部】株式会社メルカリ

在庫回転率が劇的に変わる！安売りせず高く売れる！

～メルカリShopsが切り拓くリユース越境ECの衝撃～

第一部では、メルカリShopsを活用して「高単価×高回転」を実現するための具体策が語られました。

新機能の発表や、「未来のファン獲得」のための戦略立案について提示されました。

【第二部】楽天グループ株式会社

第二部では、リユース事業特有の課題である「一点ものゆえの数値の不安定さ」を解決するため、楽天市場が推奨する新たなデータ活用指標が公開。アクセス価値と目標値のギャップを可視化することで、値下げ幅、セールコスト、広告費を科学的に配分するPDCAサイクルを提示しました。

イベント総括

リユース大学第4回セミナーは、メルカリShops様・楽天市場様という強力なパートナーの知見に触れ、ECを「単なる販路」から「顧客との信頼を築く場」へアップデートする貴重な機会となりました。

両社に共通していたのは、1点ものゆえの不安を解消し、安心感を価値に変えるという本質的な視点です。フォロワーを資産と捉える考え方や、新しい指標の導入は、リユース業界のデータ分析に新たな光を当ててくれました。

弊社はこれからも、現場で即実践できる「生きた知見」を惜しみなく発信し、プラットフォームの皆様と共に業界のスタンダードを底上げしていきます。学びを止めず、共にリユースの未来を創っていきましょう。

参加者の声

・とても有意義な内容で非常に参考になりました。 本日はありがとうございました。

・ユーザーとしてこういった裏側のお話を聞ける機会はあまりないので勉強になりました。今後も積極的に参加させて頂きます。

4/22（水）「パーソナライズ時代の次世代ECを、実践ベースで学ぶオンラインセミナー」開催

いま求められているのは、AI × LIVE × グローバルで戦う“EC3.0”という新しい戦い方です。

本セミナーでは、リユース事業者に特化し、実際に売上を伸ばしてきたリアルなデータや事例をもとに、



・なぜ今、従来のECでは伸びないのか

・どの市場・モールを選ぶべきか

・AIとLIVEをどう売上に直結させるか

など、グローバルで勝つための具体戦略を、すべて“現場レベル”で解説します。

イベント概要

日時：2026年4月22日（水）13:00～14:40

配信方法：オンライン（ZOOM）

参加費：無料（初回参加／リユース大学会員）

※リユース大学会員以外は2回目以降の参加不可

お申し込み専用URL：https://reuse05.peatix.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=cv_btn&utm_campaign=20260414_ra_report0325(https://reuse05.peatix.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=cv_btn&utm_campaign=20260414_ra_report0325)

■ 「リユース大学」とは

イベント詳細・参加申し込みはこちらから :https://reuse05.peatix.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=cv_btn&utm_campaign=20260414_ra_report0325

「リユース大学」は、リユース事業者の皆様のビジネス成長を支援するため、定期的に実践的なノウハウを提供する教育・交流プラットフォームです。 今後も市場の最前線で活躍する企業や有識者を招き、売上拡大や業務効率化に直結するセッションを継続して開催してまいります。

本件の取り組みや協業、サービスに関するご相談は公式サイトよりお問い合わせください。

株式会社ワサビ 会社概要

海外販売向けコンサルティングを始めとした越境EC向けECソリューション事業を展開。

リユース特化EC一元管理システム「ワサビスイッチ」をはじめ、イベント・コミュニティ運営にも力を入れています。

■ 会社名：株式会社ワサビ

■ 代表者：大久保裕史

■ 設立年：2012年3月2日

■ 事業内容：中古品の買取販売専門コンサルティング（企画・開発・運営） / 海外販売向けコンサルティング（企画・開発・運営）/ マーケットプレイス運営（企画・開発・運営）/ 物体認識AI開発（企画・開発・運営） など

■ 所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル コラボオフィス8階K812号室（大阪本社）

■ 電話番号：050-5838-3170

■ URL：https://wasabi-inc.biz/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260414_ra_report0325(https://wasabi-inc.biz/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260414_ra_report0325)

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当者：株式会社ワサビ 広報担当

TEL: 050-5838-3170

Email：hamada@wasabi-inc.biz



本記事に関する取材・講演依頼についてのご相談やご質問はこちらからお問い合わせください。

本記事に関するお問い合わせはこちらから :https://wasabi-inc.biz/contact/press/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260414_ra_report0325