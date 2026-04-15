『デュエル・マスターズ』の幼児向けYouTubeチャンネル『でゅえまる。』からClaN Entertainmentプロデュース楽曲「アルアルアルファベット」が配信リリース！

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、『デュエル・マスターズ』の幼児向けYouTubeチャンネル『でゅえまる。』にてClaNがプロデュースした楽曲「アルアルアルファベット」が日本コロムビアより本日配信リリースされたことをお知らせします。

YouTubeチャンネル「でゅえまる。」は、トレーディングカードゲーム『デュエル・マスターズ』に登場するクリーチャーをモデルにした小学館が製作する親子で楽しめるYouTubeチャンネルで、当社は動画や楽曲制作、演出、クリエイティブ全般のサポートを行っております。

リリース情報

タイトル：でゅえまる。アルアルアルファベット

収録曲：

1.アルアルアルファベット【オリジナル曲】

（作詞：晨原大輔 作曲：樋口太陽 編曲：佐藤太樹）

2.きらきらぼし

（フランス民謡／訳詞：武鹿悦子／編曲：Kengo Ishibashi）

3.きれいにしよう

（作詞：晨原大輔／作曲：フランス民謡／編曲：Kengo Ishibashi）

うた：ぼるる・じょにぃ・だんちょー・じゃしんくん

リリース日：2026年4月15日（水）

品番：COKM-46270

発売元：日本コロムビア株式会社

配信先リンク（Linkfire）：https://duemaru.lnk.to/alalalfabet

商品ページ：https://columbia.jp/prod-info/COKM-46270/

「アルアルアルファベット」楽曲提供クリエーターからのコメント

【作詞：晨原大輔】

＜プロフィール＞

鹿児島県出身。2012年から放送作家として活動し、マンガの原作・シナリオ、アニメ『クレヨンしんちゃん』の脚本などを担当。

＜コメント＞

「もしアルファベットと一緒に暮らしたらこんな感じになるのでは？」というイメージで歌詞を考えました。素敵で楽しい曲と歌声に合わせて、ぜひアルファベットを友達のように感じてもらえたらうれしいです。

【作曲：樋口太陽】

＜プロフィール＞

OFFICE HIGUCHI 代表取締役 / 音楽プロデューサー

1984年5月25日生まれ。福岡県田川市出身。長野県原村在住。

学生時代からのアーティスト活動、フリーランスの作曲家としての活動を経て、2011年に株式会社オフィス樋口を設立。

作曲や演奏の技術を磨くだけにとどまらず、音の制作に関するコミュニケーションのスキルを身につけていくうち、いつしか広告の世界に深い興味を抱き、広告仕事を主とした音楽プロデューサーとして活躍するようになる。

CMオリジナル楽曲、企業サウンドロゴなどを多数制作する他、赤ちゃん向け番組「シナぷしゅ」の楽曲や、NHKみんなのうた「すすめ！ペンギンウォーク」など、子ども向けコンテンツの楽曲も得意とする。「あたりまえ体操」の声の主でもある。

＜コメント＞

アルファベットをテーマにした楽曲ということで、それにふさわしい音楽の方向性は何だろうと考えて「なんとなく異国である感じ」を与えられるとよいなと思いました。ちょっぴりヘンテコなメロディと散りばめられたいろんな音色で、楽しくアルファベットに触れるきっかけになればうれしいです。

でゅえまる。とは

YouTubeチャンネル「でゅえまる。」は、トレーディングカードゲーム『デュエル・マスターズ』に登場するクリーチャーをモデルにした小学館が製作する幼児向けYouTubeチャンネルです。

オリジナルソングや、知育教育動画等を中心に、もじやかず、英語や身の回りのことを楽しく学べるコンテンツを展開中です。

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YouTubeチャンネル「でゅえまる。」

https://www.youtube.com/@00duemaru00

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【コピーライト表記】

TM and (C)2026 Wizards of the Coast/Shogakukan/WHC/ShoPro

「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」

株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。



本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１

代表者：代表取締役社長 大井 基行

設立年月日：2022年４月１日

資本金等：約20億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/

会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting

採用サイト：https://herp.careers/v1/clanats



■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社ClaN Entertainment

担当：経営管理部 広報

E-mail：pr@clan-ntv.jp