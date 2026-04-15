佐奈宏紀、1st写真集『夢中』が発売決定！「僕の頭の中の世界を表現したような写真集」発売記念イベントも

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA

2026年4月15日 12時00分

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年7月3日（金）に、「佐奈宏紀1st写真集 夢中」を発売いたします。本日よりネットストアや各書店での予約受付を開始しました。

(C)KADOKAWA／写真：樽木優美子

ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズ、舞台『WIND BREAKER』、地球ゴージャスなど、大人気舞台に多数出演し、アーティストとしても活躍する俳優・佐奈宏紀さんの、初となる写真集が発売決定しました。

本作は佐奈さん自身のアイデアで「夢」をテーマとし、どこか不思議で魅力的な世界を切り取ります。先行カットも公開されました。

発売日は2026年7月3日(金)。発売直後の7月4日(土)・5日(日)には、大阪・東京で本人登壇による発売記念イベントも開催されます。また、佐奈宏紀オフィシャルファンサイト「Room.37」では、限定特典とアザーカバー付き完全受注版も販売されます。

■佐奈宏紀コメント

人生初の写真集！テーマは「夢」。

僕の頭の中の世界を表現したような写真集です！

どこか非現実的で、でもなぜか懐かしい感じがして…。

そんな世界に「夢中」になって頂けたら嬉しいです！

僕らしく、遊び心満載のページも作ったので楽しみにしててください^_^

(C)KADOKAWA／写真：樽木優美子

■写真集発売記念イベント開催

写真集の発売を記念し、下記日程で本人が登壇する発売記念イベント・オンラインイベントの開催が決定。

※イベント内容は変更になる場合がございますのでご了承ください。

発売記念店頭イベント：2026年7月4日(土) 大阪／7月5日(日) 東京

【イベント内容】

1冊券：サインなし写真集1冊(ご本人よりお渡し) ＋限定ブロマイド（1冊券柄）

3冊券：サイン入り写真集1冊(ご本人よりお渡し＋宛名入れ)+通常本2冊＋限定ブロマイド（3冊券柄）

5冊券A：サイン入り写真集1冊(ご本人よりお渡し＋宛名入れ)+通常本4冊＋2ショット写メ撮影＋限定ブロマイド（5冊券A柄）

5冊券B：サイン入り写真集1冊(ご本人よりお渡し＋宛名入れ)+通常本4冊+ボイスメッセージ録音+限定ブロマイド（5冊券B柄）

※5冊券ABを両方ご購入の方にはオフショットミニフォトブックをプレゼントいたします。

※東京会場と大阪会場のブロマイドはすべて別柄となります。

オンラインイベント：2026年7月11日(土)オンライン（TalkPort）

【イベント内容】

1冊券：通常写真集1冊+30秒トーク

3冊券：サイン入り写真集1冊+通常写真集2冊+60秒トーク

5冊券：サイン・宛名入り写真集1冊+通常写真集4冊+90秒トーク

それぞれ別柄のブロマイド付き

詳細は右記のリンクへ： https://lit.link/sana1st

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【佐奈宏紀1st写真集information】@sana1st_muchu

■書誌情報

・通常版

書名：佐奈宏紀1st写真集 夢中

定価：3960円（10％税込）

仕様：A4正寸／112頁

発売・発行：株式会社KADOKAWA

・「Room.37」限定＜通常版＞

特典：アザーカバー

・「Room.37」限定＜豪華版＞

※FC会員限定で購入可

特典：アザーカバー、スペシャルラジオCD、「夢中」Tシャツ

※限定版の書籍収録内容は通常版と同一です

限定版詳細はこちら

https://hiroki-sana.com/news/iLtg2hTWSWc8YzuVua2qzM

■佐奈宏紀プロフィール

1997年2月25生まれ。愛知県出身。178cm。

ミュージカル「刀剣乱舞」シリーズ（後家兼光役）、舞台『WIND BREAKER』（梅宮 一役）、地球ゴージャス 三十周年記念公演「儚き光のラプソディ」など、大人気舞台に多数出演。アーティストとしても活動し、これまでに10曲をリリースしている。

(C)KADOKAWA／写真：樽木優美子