黒嵜菜々子プロデュース「Root mimi」がFMヨコハマに登場！新番組「うさちゃん部屋をのぞきみみ～！」4/22(水)スタート

横浜エフエム放送株式会社

FMヨコハマ（84.7MHz）にて、人気アーティストが週替わりでDJを担当する番組「MIDNIGHT TERMINAL」（毎週水曜 24:00～24:30）。その第4週の担当として、黒嵜菜々子がプロデューサーを務める7人組アイドルグループRoot mimi（ルート ミミ）の出演が決定いたしました。番組のタイトルは「うさちゃん部屋をのぞきみみ～！」。初回放送は4月22日（水）。4月30日に控える「新体制お披露目ライブ」を目前に、メンバーの生の声をどこよりも早くリスナーへお届けします。ステージ上のパフォーマンスとは一味違う、彼女たちの素顔や個性が溢れるトークにぜひご注目ください。

「根っからかわいい」を突き進むRoot mimi

Root mimi

グループ名は、「根・根源」を意味する「√（ルート）」と、フランス語で「かわいい」を意味する「mimi」に由来。「根っからかわいいの道を突き進んでいく」というコンセプトを掲げ、4月30日には新体制お披露目ライブを控えています。

Root mimi

https://rootmimi.com

番組概要

- MIDNIGHT TERMINAL「うさちゃん部屋をのぞきみみ～！」- 放送時間：毎月第４水曜日 27:30～28:00（初回放送4月22日）- DJ：Root mimi- メールアドレス：rutomi@fmyokohama.jpFMヨコハマ(横浜エフエム放送)

FMヨコハマは、1985年日本初の独立系FM局として誕生。神奈川県を放送対象として地域に根ざした放送を行い、地元横浜を象徴するメディアとして心地よい音楽を中心にさまざまな情報を発信しています。周波数は84.7MHz(小田原80.4MHz・磯子87.0MHz)。可聴エリアは神奈川県全域、近隣１都７県の一部。

オフィシャルサイト：https://www.fmyokohama.co.jp/



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