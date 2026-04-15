元宝塚歌劇団 星組・侑蘭粋が吟天（GINTEN）アンバサダーに就任

STLogue株式会社

STLogue株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：坂元寿耦・田代逸哉人、以下「セントローグ」）は、小田切商事株式会社（本社：東京都中央区、代表：小田切 崇、以下「吟天」）と提携し、元宝塚歌劇団 星組・侑蘭粋氏をアンバサダーに迎えた新たなプロジェクトを始動いたしました。

本取り組みは、エンターテインメントと食の融合による新たな体験価値の創出を目的としたものであり、上質な時間と空間を求める顧客層に向けたラグジュアリーコンテンツとして展開してまいります。

■ アンバサダー紹介：侑蘭粋（ゆらん すい）

元宝塚歌劇団星組 侑蘭粋さん

侑蘭粋プロフィール

・出身：石川県金沢市

・誕生日：5月14日

・身長：163cm

・愛称：「ゆらん」「ゆらんらん」

元宝塚歌劇団 星組・娘役。入団後7年間、ダンスに定評のある娘役として活躍。

退団後は都内にダンススタジオ「&studio」を主宰。宝塚OGを講師に迎え、代表講師として活動中。元宝塚のメンバーとともにイベントや企画ツアーにも積極的に参加している。

【Instagram】

https://www.instagram.com/yuran_ran_/

■ プロジェクト概要：没入型エンターテインメントダイニングの展開

侑蘭粋氏を中心に、様々な元タカラジェンヌがメンバーとして参加予定。宝塚歌劇団で培われた高い表現力・所作の美しさ・観る者を魅了する演出力を活かし、従来の飲食イベントの枠を超えた「体験型ダイニング」を確立してまいります。

■ 第一弾：ペアリングディナーイベント【3月28日(土) 開催済み】

3月28日(土)にモナリザ 恵比寿店にて開催されたペアリングディナーイベントでは、

吟天が提供する厳選された料理とドリンクのペアリングに加え、出演者による演出や交流を融合させることで、特別な一夜を創出いたしました。五感で堪能いただく唯一無二の体験として、多くのゲストの皆様より高い評価をいただいております。

出演：天路そら、侑蘭粋 主催：小田切商事株式会社 協力：STLogue株式会社

■ 第二弾：吟天×宝塚OG フレンチディナー【4月26日(日) 開催予定】

（写真）左：侑蘭粋 中央：小田切 崇 右：天路そら4月26日（日）吟天×宝塚OG フレンチディナー

【イベント詳細】

日時：2025年4月26日（日）18:00～21:00

会場：CP RESTAURANT（埼玉県所沢市）

会費：\20,000（税込）

出演：和海しょう、侑蘭粋

シェフ：塩野恭男氏（銀座レカン 元副料理長 ／ 『ヴァンサン』副料理長）

主催：小田切商事株式会社 協力：STLogue株式会社

申し込みはこちら :https://ginten.tokyo/products/detail/633

料理とドリンクのマリアージュを堪能いただきながら、出演者との距離感の近いコミュニケーションやライブ感あふれる演出をお楽しみいただける内容です。記憶に残る特別な夜をご体験ください。

■今後の展開について

本プロジェクトでは、出演者一人ひとりの魅力を最大限に引き出すべく、多角的なプロデュースを推進してまいります。加えて、デジタル領域への展開やブランドとのコラボレーションを通じ、新たな価値創出にも取り組んでまいります。これらを通じて、持続的かつ長期的な成長を実現してまいります。

【会社概要】

■ STLogue株式会社

社名：STLogue株式会社

所在地：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー34F

代表者：代表取締役 坂元 寿耦、田代 逸哉人

事業内容：メディア運営、イベント、広告、ブランディング、マーチャンダイジング等

■ 小田切商事株式会社

社名：小田切商事株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2丁目5－6 日本橋大江戸ビル 5階

代表者：小田切 崇

事業内容：飲食・食品関連事業、イベントプロデュース等