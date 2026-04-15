【’47（フォーティーセブン）】ジェイアール名古屋タカシマヤにて4月22日（水）より、期間限定POP-UP STOREを3週間開催

ニューエラジャパン合同会社

1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、ジェイアール名古屋タカシマヤにて4月22日（水）～5月12日（火）の期間限定で、POP-UP STOREをオープンいたします。

今回のPOP-UP STOREでは、ブランドを代表する定番シルエット「CLEAN UP」を中心に、’47らしいニュアンスカラーの豊富なバリエーションを取り揃え、春夏シーズンに向けたラインアップを幅広くご覧いただけます。また、店頭ビジュアルにはヘア＆メイクアップアーティスト林由香里氏監修のクリエイティブを採用し、キャップのカラーに合わせたメイクトーンの提案を取り入れることで、スタイリングのイメージを広げます。やわらかな色味を中心としたカラーは、軽やかな春夏の装いにも取り入れやすく、スタイリングのアクセントとしても取り入れやすいトーンです。

また、KIDSサイズの「CLEAN UP」も一部展開し、親子でのコーディネートも楽しめます。そのほか「MVP」「HITCH」「CAPTAIN」などのシルエットも一部取り揃えます。

2025年7月に同施設で実施したPOP-UP STOREでは、定番のニュアンスカラーを中心としたラインアップが好評を博しました。今回も春夏の装いに取り入れやすいカラーと新作アイテムを中心に、幅広いスタイリング提案を行います。

【LOOK PHOTOS】

【’47 POP-UP STORE ジェイアール名古屋タカシマヤ】

日時：4月22日（水）～5月12日（火）

営業時間：10:00～20:00 ※5月12日（火）は18時閉場

場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ 4F イベントスポット

名古屋市中村区名駅一丁目1番4号

販売アイテムラインアップの一部 ※価格はすべて税込

[’47 CLEAN UP] 各 4,400円

[’47 CLEAN UP] 各 4,180円

期間中に’47のキャップを5,500円（税込）以上お買上げいただいた方に先着で’47オリジナル缶ミラー（非売品）を、キャップをお買上げいただいた方全員に先着でステッカーをプレゼントいたします。

※それぞれ数に限りがありますので、予めご了承ください。

※ステッカープレゼントは5種の内、いずれか1種となります。

’47 オリジナル缶ミラー ’47 オリジナルステッカー

【'47ブランドとは】

’47（フォーティーセブン）は、1947年に米国ボストンで創業したカジュアルライフスタイルブランドです。イタリア移民の双子兄弟アーサーとヘンリー・ディアンジェロが、ボストン・レッドソックスの本拠地フェンウェイ・パーク周辺でスポーツ記念品を販売したことから始まりました。現在はスポーツファンカルチャーを背景に、ヘッドウェアやアパレルを展開するライフスタイルブランドとして世界中で展開し、MLB、NFL、NBA、NHLのアメリカ4大プロスポーツリーグをはじめ、650校以上の大学とパートナーシップを結んでいます。

【’47オフィシャルサイト / SNS】

公式オンラインストア 47brand.co.jp(https://47brand.co.jp/)

Instagram 47japan(https://www.instagram.com/47japan/)

X 47japan_1947(https://x.com/47japan_1947)

TikTok 47japan(https://www.tiktok.com/@47japan)