夢の舞台、イクスピアリで開催！

一般社団法人日本チアダンス協会

夢の国・東京ディズニーリゾートの玄関口に位置する商業施設「イクスピアリ」にて 、2026年4月18日（土）から19日（日）まで『Cheer Dance Festival in IKSPIARI』が開催されます。本イベントはまさに "妖精たち” が 夢の舞台を "体験" する特別な機会を提供します。未就学児のお子様から一般の方まで幅広い年齢層のチーム 179チームがそれぞれの想いを込めたダンスを発表します。また、JCDA公認インストラクターによる魅力的なパフォーマンスも予定されております。



商業施設内のオープンスペースでの開催となるため、どなたでも自由に観覧いただけます。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

2025同イベントより

Cheer Dance Festival in IKSPIARI

開催日 2026年4月18日（土）10:00 - 16:30

2026年4月19日（日）10:00 - 17:10

主催 一般社団法人 日本チアダンス協会（JCDA）

会場 イクスピアリ（千葉県浦安市舞浜1-4）

2F セレブレーション・プラザ 仮設ステージ

タイムテーブル 18日（土）タイムテーブル(https://jcda.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/18-timetable-open.pdf)

19日（日）タイムテーブル(https://jcda.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/19-timetable-open.pdf)

お問合せ info@jcda.jp