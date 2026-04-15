【物流業界向けセミナー】経営視点から見る物流自走型採用のススメ　第1回：選ばれる採用ブランドの作り方

株式会社天職市場

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（以下天職市場、本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太）は、2026年４月23日(木) 14:00よりオンラインセミナー「経営視点から見る物流自走型採用のススメ第1回：選ばれる採用ブランドの作り方」を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://1049.co.jp/seminar/seminar_260423/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260423%22%E2%80%83%E2%80%83%22260424

物流業界では、人手不足の深刻化により、採用力の差が事業運営にも影響を及ぼす状況になりつつあります。大手媒体に広告費をかけても、自社の魅力が十分に言語化されていなければ、応募獲得につながりにくく、採用コストが課題となるケースも少なくありません。

本セミナーシリーズは、採用を「人事の業務」にとどめず、「経営戦略の一つ」として捉え直し、外部媒体だけに依存せず自社で人材確保を進めていく「自走型採用」の実現を目指す全6回のセミナーです。

セミナー内容

第1回では、物流業界の採用活動において、なぜ今「採用ブランディング」が重要なのかをテーマに、その背景や考え方をお伝えします。

給与や休日といった条件面だけで比較される採用から一歩進み、「この会社で働きたい」と思ってもらうためのブランド設計の考え方を整理。他社との差別化ポイントの見つけ方や、経営者の想い・現場の実態を求職者に伝える手法を、事例を交えながらご紹介します。自社の強みを見直し、求人票や採用広報の改善につなげる具体的なステップを学べる内容です。

当日のプログラム

（1）求人広告の「垂れ流し」が会社を衰退させる理由

（2）「給与・条件」の比較から脱却する「独自の価値」の見つけ方

（3）経営者の想いと現場のリアルを「資産」に変える言語化・映像化

（4）ターゲット（ペルソナ）を絞り込むことで応募数が増える逆説の法則

（5）明日の求人票から変えられる、採用ブランディングの着手

開催概要

タイトル：経営視点から見る物流自走型採用のススメ 第1回：選ばれる採用ブランドの作り方

開催日時：2026年４月23日(木) 14:00 ～ 15:00 ＊10分前から入室可能

会場 ：オンライン開催

参加費用：無料

主催者 ：株式会社天職市場

申込方法：下記URLよりお申込みください

https://1049.co.jp/seminar/seminar_260423/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260423%22%E2%80%83%E2%80%83%22260424(https://1049.co.jp/seminar/seminar_260423/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260423%22%E2%80%83%E2%80%83%22260424)

【本リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社天職市場 セミナー事務局

担当：櫻井

電話番号：0120-52-1049

お問い合わせ：ten_seminar@1049.cc

【主催企業】

天職市場は、採用に特化したコンサルタント企業です。今まで20,000社以上の採用をサポートしてきた豊富な実績から、それぞれの企業の採用力向上に向けた採用ブランディング構築や採用マーケティングを提案しています。天職市場が運用する採用オウンドメディア「tenichi」を始めとした、様々な求人検索エンジンへの広告掲載支援や、企業の求める求職者に選ばれる自社採用サイトの構築など、より良い人材を集めたいという企業の要望をトータルでサポートしています。



本社 ：東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 新宿センタービル 41階

代表者 ：春名敬太

設立 ：2006年８月

資本金 ：5,000万円

事業内容：採用コンサルティング事業、求人広告運用事業、求人サイト制作事業

https://1049.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者 ：創業者 神保紀秀

創業 ：2001年８月

売上高 ：1,251 億円

資本金 ：6.4 億円

従業員数 ：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数 ：143 拠点

＊2025年３月31日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/