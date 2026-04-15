【発売前重版決定！】アニメ・ドラマ化作家が贈るライトノベル最新作！新感覚ご当地ノンストップコメディ『小森江ヒナは止まらない！』

SBクリエイティブ株式会社

SBクリエイティブ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：木崎 秀夫）が展開するライトノベルレーベル「GA文庫」は、新作ライトノベル『小森江ヒナは止まらない！』を刊行します。本作は、アニメ化およびドラマ化で大きな話題を呼んだGA文庫大賞＜大賞＞受賞作『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』の著者・志馬なにがしによる待望の最新作です。 情報解禁直後から熱い反響をいただき、異例の「発売前重版」が決定しました。

本作は、主人公とヒロインの“入れ替わり”ハプニングから始まる、息つく暇もないテンポの「ノンストップコメディ」が最大の魅力ですが、それだけにとどまらず、ドタバタ劇のなかにも、白熱の「生徒会長選挙」や、一致団結して挑む「高校生ロケット甲子園」、そして思いが溢れる「花火大会」など、学園青春要素もたっぷりと詰め込まれた作品になっています。

■小倉競馬場に資さんうどん、そしてロケットランチャー!? 怒涛のご当地コメディ！

福岡県北九州市を舞台にした作中には、「小倉競馬場」やネットでも話題の「資（すけ）さんうどん」、惜しまれつつ閉園した「スペースワールド」など、実在する北九州の名所や名物が多数登場！ さらには「ロケットランチャー」といった修羅の国ならでは（？）の強烈なワードも飛び出し、息つく暇もない笑いとドタバタ劇が展開されます。

■北九州市出身の著名人をはじめ、各界から豪華推薦コメントが到着！

本作の発売を記念し、舞台となる北九州市にご縁のある方々や、各界の最前線で活躍される著名人の皆様より熱い推薦コメントをお寄せいただきました。

●ぐんぴぃ（お笑い芸人・春とヒコーキ）

競馬、競輪、ボートレースという三大公営ギャンブルが集結する街。

そんな北九州市が舞台でも、青春ラノベって書けちゃうんですね！？

ところどころ北九州すぎちゃうけど。ロケット作りの話でロケットランチャーが出てくるけども！

スペースワールドを復活させたいヒロインなんて前代未聞だ！！

●浜中俊（競馬騎手）

冒頭では、僕が生まれ育った小倉を、かなりディスっていましたが、読み終わってみれば、小倉愛を深く感じました。展開が速くて、競馬に例えると、騎乗していて、とってもスリリング。ゴールまでハラハラドキドキの名作です！

●前田佳織里（声優）

みんなの地元が、ぎゅっと詰まっている。本当にすごい！！

北九州って、人によっていろんなイメージを持たれる街だと思うんですが、

実はエンタメに満ちあふれているところが、とても魅力的なんです。

志馬なにがし先生は、そんな北九州を心から愛して、書いてくださっています。

『小森江ヒナは止まらない！』は、とにかくテンポがよくて、笑えて、読んでいるうちにどんどん元気をもらえる一冊でした。

笑いながら、私の大好きな故郷・北九州の空気や匂いを、これでもかというほど思い出して、

ヒナちゃんや太一たちのまっすぐな強さに、胸を打たれました。

この本を読んだ方は、きっと元気になれる！

北九州に限らず、地元を持つすべての人の心に、そっと触れてくる物語です。

●白鳥士郎（ライトノベル作家）

掛け値なしの文章力を持った作家が遂に放つ、ラブコメ作品。

ラノベ界を飛び出した、超ヒット作になる予感。そういう期待を抱かせてくれるシリーズが始まりました。ＧＡ文庫もまだまだ捨てたもんじゃない！

●三木一馬（編集者）

「修羅の国」北九州を舞台として、競馬に生徒会選挙にスペースワールド再建、さらには『入れ替わり』というカオス設定の小説に、とにかく戸惑いましたが……、

読み進めると、カオスな世界を駆け巡るヒロイン・小森江ヒナの魅力が弾ける作品でした！ 彼女の独りよがりな物語と思いきや……ラストはしっかり泣ける要素まで備えている、『なんでもありの全部乗せラノベ』をお楽しみください！！

●結城さくな（VTuber）

き、北九州いきたーーーーい！！！！

読み終わって最初に浮かんだのはそんな感想。

資さんうどんが食べたい！ 小倉競馬場でよくわからないまま馬券を握りしめたい！！ 門司港の夜風に吹かれながらチョコバナナをかじりたーい！！

この小説にはそういう不思議な魅力が詰まっていて……。

読んでいるだけで、行ったこともない街の空気が肺に入ってくるような、そんな感覚があった。

■作品の魅力が詰まったスペシャルPVも公開中！

本作のスピード感と突き抜けっぷりを体感いただけるスペシャルPVをYouTubeで公開中です。

ヒロイン・小森江ヒナの止まらない勢いをぜひ映像でもご覧ください。

【CV＆競馬実況：前田佳織里】『小森江ヒナは止まらない！』PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=R9GaF9CSyPk ]

さらに本作は、白鳥士郎先生＆結城さくなさんによる超豪華な「ダブル解説」を巻末に特別収録！ そして福岡・北九州エリア限定の購入者特典もご用意しています！また、2026年5月4日（月・祝）に開催される「文学フリマ東京42」の会場にて、「直筆サイン本＆書き下ろし小冊子セット」の販売も決定しております。

止まらないヒロインとご当地ネタが炸裂する、GA文庫が贈る渾身のコメディをぜひご堪能ください！

口絵イラスト (C)志馬なにがし/SB Creative Corp. イラスト：Nagu

北九州エリアの名所が多数登場！(C)志馬なにがし/SB Creative Corp. イラスト：Nagu

主人公・陣原太一とヒロイン・小森江ヒナ (C)志馬なにがし/SB Creative Corp. イラスト：Nagu

■書籍情報

『小森江ヒナは止まらない！』 （GA文庫）

著者：志馬なにがし

イラスト：Nagu

2026年4月刊行

定価：858円（本体780円+10%税）

商品ページ：https://www.sbcr.jp/product/4815631963/

＜あらすじ＞

俺、陣原太一（高２）は４年ぶりに地元・北九州に帰ってきた。何もない田舎ｗだし、早く東京に戻りた「オラオラいけ！ 差せゴるぁあ!!」

さすが修羅の国。やべぇ。ここは小倉競馬場。俺はついさっき偶然出会った幼なじみ、小森江ヒナに捕まったのだ。なんか、この馬が勝つとヒナが市長になれるらしい。

ん？ 一体どういうことだ!?

ちょっと止まれぇえええ！！！！

この街が好きなヒナに巻き込まれ、気付けば俺の日常は変わっていた！

競馬！ 選挙！ ロケッ●ランチャー！（おいバカやめろ!!）

予測不能のノンストップコメディ!!

※本作はフィクションです。実在の人物・団体とは一切関係ありません。

＜試し読み＞

https://ul.sbcr.jp/GA-Rr3tI

■福岡・北九州エリア限定 購入者特典

書き下ろしショートストーリーがもらえる！

↓配布店舗はこちら

X：https://x.com/kakekoi_GA/status/2040353683020652804?s=20

特典ブログ：https://ga.sbcr.jp/bunko_blog/t/20260323t/

■文学フリマ東京42 出展決定

日時：2026年5月4日（月・祝）

会場：東京ビッグサイト

サークル名：小森江ベース

ブース位置：南３・４ホール ね-05~06

頒布物：直筆サイン本＆書き下ろし小冊子セット

↓詳細はこちら

https://x.com/kakekoi_GA/status/2039659106513170529?s=20

■関連サイト

・志馬なにがし作品特設サイト：https://ga.sbcr.jp/sp/shimananigashi_special/

・GA文庫公式サイト：https://ga.sbcr.jp/

・GA文庫ブログ：https://ga.sbcr.jp/bunko_blog/

■関連SNS

・GA文庫公式 X： @GA_bunko(https://x.com/GA_bunko)

・志馬なにがし作品公式X: @kakekoi_GA(https://x.com/kakekoi_GA)

■ハッシュタグ

#小森江ヒナ

■GA文庫とは

2006年1月にSBクリエイティブが創刊した、主に中高生向けのライトノベルレーベル。『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』『ゴブリンスレイヤー』『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』『友達の妹が俺にだけウザい』などの人気作を刊行しています。今年2026年に創刊20周年を迎えました。

https://ga.sbcr.jp/20th/