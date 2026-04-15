「シカゴマラソン2026」出走権付ツアーを発売

国際興業株式会社

国際興業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：黒滝寛）は、「シカゴマラソン２０２６」に参加するツアーを企画し販売を開始いたします。

同マラソン大会は、毎年１０月にアメリカのイリノイ州・シカゴを舞台に１９７７年から開催されています。世界中から毎年４万人以上のランナーが参加し、世界最高峰のマラソンシリーズ「アボット・ワールドマラソンメジャーズ」の１つとなっています。

毎年高倍率の抽選となる本大会ですが、国際興業トラベルでは出走エントリー枠を事前に確保しているため、ツアー参加者は抽選結果を待つことなく、確実に大会への出場が可能です。

＜シカゴマラソン2026 大会概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117233/table/154_1_fc6755c3da74207ff7192d2dc0e44650.jpg?v=202604150251 ]

＜国際興業トラベルのツアーポイント＞

１. 出走権込みのツアーです。

２. ホテルは4つ星ホテルのエンバシースイーツ・バイ・ヒルトン・シカゴ・ダウンタウン・マグニフィセント・マイルに宿泊。同ホテルはスタートとゴール地点のグラントパークから徒歩圏内（約２０分）です。

３. シカゴマラソンへの出走にフォーカスし、シンプルでお得な料金設定となっています。

４. 航空便は羽田空港発着の日本航空直行便を利用します。

５. ベテラン添乗員が同行し、ランナーの皆様をサポートしますので、安心して大会に参加していただけます。

「シカゴマラソン2026」出走権付きツアー 概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117233/table/154_2_af53b8d6eb924cb2fc1797ce14b311e2.jpg?v=202604150251 ]

※航空券＋ホテル＋エントリー枠のセット旅行代金です。エントリー枠のみの販売は行っておりません。

※延泊、地方空港出発、ビジネスクラスへの変更等のご希望はお問い合わせください。

※お一人様部屋追加料金は210,000円になります。

※マラソンの事前エントリーはWebにてお客様自身で行って頂きます。

※電子渡航認証(ESTA)はWebにてお客様自身で行って頂きます。(代行をご希望の方は別途有料にて承ります)

※参加資格は、フルマラソン6時間30分以内の記録をお持ちの方、年齢が16歳以上の方になります。

※本ツアー参加者には事前オンライン説明会を予定しています。

■スケジュール

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117233/table/154_3_22c30e22784db145e61dab70327fa038.jpg?v=202604150251 ]マラソンツアー特設サイト :https://www.marathon-tour.com/tour/tour-368/お申込みはこちらから

■エントリーご予約締切日 ： 2026年8月14日(金)

※但し、定員になり次第締め切らせていただきます。

■エントリー取消料 ： 代金ご入金後、100％の取消料がかかります。

旅行企画・主催 国際興業株式会社 観光庁長官登録旅行業第1948 号

ツアーに関するお問合せ先：国際興業トラベルサービス部 電話03-3273-2883 (9:30-17:30)