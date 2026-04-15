アトツギ支援エコシステム「オカヤマ1000」始動

瀬戸内と株式会社

瀬戸内と株式会社（所在地：岡山市北区平和町、代表：藤田圭一郎、山田邦明）は、地域における事業承継や次世代経営者(アトツギ)の挑戦を後押しする為､ 一般社団法人ベンチャー型事業承継が推進する「ヨンナナ1000（ヨンナナサウザンド）」プロジェクトの第一弾エリアとして、株式会社中国銀行、一般社団法人吉備オープンイノベーション協会（KOIA）と、岡山県における「オカヤマ1000」を開始します。

▼ヨンナナ1000（ヨンナナサウザンド）

https://yonnana.jp/

■「オカヤマ1000」とは

「オカヤマ1000」は、全国47都道府県それぞれで1,000人のアトツギベンチャーの輩出を目指す「ヨンナナ1000」プロジェクトの第一弾として岡山県で始動するプログラムです。2025年5月27日に締結した「アトツギ支援に関する連携協定」に基づき形成された地域コミュニティを核に、地域に根ざしたアトツギベンチャー支援エコシステムの構築を目指します。



▼オカヤマ1000（オカヤマサウザンド） Facebookグループ

https://www.facebook.com/groups/okayama1000

■ 「オカヤマ1000」の活動

■ アトツギベンチャーとは ― 地域の未来を創る「3つの成長スタイル」

■ 今後の展望

Facebookグループ :https://www.facebook.com/groups/okayama1000コミュニティはFacebookグループを使用します。- アトツギの挑戦を後押しする自治体政策に関する受託事業の協働運営- 一般社団法人ベンチャー型事業承継が推進するプラットフォームでの協働事業- 関連イベントの運営・登壇- 地方豪族型：地域の雇用や産業を支えながら、地道に規模を拡大- ニッチ特化型：ニッチ戦略やオンリーワンで、収益性と拡張性を両立- IPO型：資金調達を活用し、スピード感を持って事業拡大を狙う

本プログラムを通じて、地域のアトツギ同士のネットワーク形成、アトツギと地域企業の新たな接点創出、他地域とのナレッジ共有を図り、岡山に最適化された支援モデルの確立を目指します。

【本件に関するお問い合わせ】

◆オカヤマ1000

事務局：瀬戸内と株式会社

担当：藤田圭一郎 info@setouchi.vc

■瀬戸内と株式会社について

瀬戸内と株式会社は、瀬戸内エリアにゆるコングロマリットをつくっていってます。

映像メディアである「セトフラ」を中心に、次世代起業家・クリエイターの集まる場である「PROJECT ORANGE」、スタートアップへの投資を行う「瀬戸内VC」、アトツギやローカルゼブラに投資を行う「共感投資」で、気がつけば繋がっている"ゆるやかな連合体"を志向しています。

会社概要

社 名：瀬戸内と株式会社

代表者：藤田圭一郎、山田邦明

所在地：岡山市北区平和町

ＵＲＬ：https://setouchi.vc/

メール：info@setouchi.vc