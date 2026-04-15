ラグジュアリーショートドラマの創出を目指す縦型ショートドラマレーベル「ベルベットムービーズ」第3弾『チェックアウト』公開！

ブルースクエアラボ株式会社

ブルースクエアラボ株式会社が運営する「タテガタクリエイティブ」は、ラグジュアリーを追求する縦型ショートドラマレーベル「ベルベットムービーズ（VELVET MOVIES）」の第3弾作品として、中尾暢樹、若月佑美が出演する『チェックアウト』を公開いたしました。

縦型ドラマの新境地「ベルベットムービーズ」とは

ベルベットムービーズは、脚本家・渡辺雄介氏を共同企画者に迎え、映像美、脚本、キャスティングの質にこだわった「ラグジュアリー・ショートドラマ」を掲げるプロジェクトです。

ベルベットのようになめらかで、深く、肌に触れるような質感。

タイパが重視される現代だからこそ、わずか数分間で映画館のような余韻を味わえる『贅沢な時間の在り方』を新たに定義します。

【第3弾作品『チェックアウト』について】

■あらすじ

深夜の高級ホテルのバー。婚約指輪を前に佇む男（中尾暢樹）と、ある決断を前に足踏みする女（若月佑美）が偶然隣り合う 。二人は「チェックアウト」という言葉を鍵に、自らの人生の選択を静かに語り合う 。重なることのない二人の夜。その対話の果てに、彼らが見つける答えとは―― 。

■出演者プロフィール

中尾暢樹

埼玉県出身。『動物戦隊ジュウオウジャー』で注目を集め、ドラマや映画、舞台など幅広く活躍中。最近の出演作に、舞台『No.9 -不滅の旋律-』、舞台『ロミオ&ジュリエット』などがある。現在テレビ朝日『仮面の忍者 赤影』石田三成役で出演中。舞台『ブラック・コーヒー』の公演が控える。

若月佑美

静岡県出身。 2011年から乃木坂46の1期生として活動。

卒業後は女優・モデルに活動の場を移し、ドラマ『今日から俺は！！』（日本テレビ）や映画『桜のような僕の恋人』などに出演。2025年には普通二輪免許を取得しモーターサイクルに関する活動も始め、愛玩動物飼養管理士の資格を持つ愛犬家としても知られるなど、多岐にわたり活動中。

■ キャストコメント

中尾暢樹

「ショートドラマでは珍しい雰囲気になっているかと思います。まるで映画のワンシーンを切り取ったような空気感です。言葉の背景や感情の動きをとても丁寧に描いてます。痛みを抱えながらそれぞれまた歩み出せるような作品です。ぜひご覧ください。」

若月佑美

「今回、縦型ドラマに初挑戦だったので、どんな画になっているのだろう？とわくわくする撮影をさせていただきました。言葉遊びがたくさんあって、色んな意味に捉えることが出来る面白い作品だと思うので一緒に考えながら楽しんでいただけたらと思います。」

【配信概要】

アカウント名： ベルベットムービーズ（VELVET MOVIES）

作品タイトル： 『チェックアウト』（全4話）

配信開始日： 2026年4月14日（火）より、配信開始

配信アカウント：

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@velvet_movies_official

公式Instagram：https://www.instagram.com/velvet_movies_official/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

■タテガタクリエイティブ

Email：contact@tategata-cr.jp