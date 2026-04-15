TOKYO CRAFTS（トウキョウクラフト）韓国発アウトドアアパレルブランド「HELEMENT」と初のコラボレーション　2026年春夏コレクションを発表、４月22日より予約販売開始

株式会社タナクロ

TOKYO CRAFTSは、韓国発のアウトドアアパレルブランド「HELEMENT」との初のコラボレーションによる2026年春夏コレクションを発表し、４月22日（水）19:00より予約販売を開始いたします。

本コレクションは、日本未上陸ブランドであるHELEMENTと初めてタッグを組み実現。

フィールドで培われた機能性と、都市生活にも自然に溶け込むミニマルなデザインを融合し、アウトドアと日常をシームレスにつなぐ新たなスタイルを提案します。

軽量性や携帯性、耐久性といったアウトドアに求められる実用性を備えながら、街でも着用できる設計とすることで、シーンを横断した着こなしを可能にしています。

HELEMENT×TOKYO CRAFTS 2026年春夏コレクション

コレクションページはこちら(https://tokyocrafts.jp/collections/helement)

【HELEMENTについて】

https://m.helement.net/

HELEMENTは、韓国発のアウトドアアパレルブランドです。

フィッシングやハイキングといったフィールドアクティビティを背景に、実用性に裏打ちされた機能設計と、都市生活にも馴染むミニマルなデザインを融合。

その機能美と現代的なスタイルは、アウトドアシーンにとどまらず、ライフスタイルウェアとしても支持を集めています。

【TOKYO CRAFTSについて】

「自然とともに、澄んだ時間を生きる。」

自然とともにあるとき、時間は静かに澄みわたっていく。

朝の風、やわらかな陽だまり、焚き火の音。

そのひとつひとつの瞬間が、暮らしの中で忘れかけていた確かな灯を照らし出し、自然とともに生きる輪郭をやさしく整えてくれる。

TOKYO CRAFTSは、“自然とともにある時間”をより深く味わうためのプロダクトを提案し続けています。外では頼もしく、室内では穏やかに佇むデザイン。

特別と日常の境界を溶かし、自然のリズムを暮らしへと届けます。

▼TOKYO CRAFTS 公式オンラインストア

https://tokyocrafts.jp/

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