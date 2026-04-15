「いい未来をつかむのは兎か？　亀か？」東洋経済オンラインがブランドミッション刷新に合わせ、キャンペーンを開始

株式会社東洋経済新報社

株式会社東洋経済新報社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田徹也）は、2026年4月15日（水）に運営するビジネスメディア「東洋経済オンライン」（URL：https://toyokeizai.net/）のサイトリニューアルを実施しました。

リニューアルに合わせ、新たなブランドミッションとして「『よりよい選択』を、あなたと。」を掲げます。情報が溢れる現代において、あらゆる人々が「自身の価値観に基づいたよりよい選択」を行えるよう、その手助けをすることを自らの役割として再定義しました。

このブランド再定義を背景に、同日より「いい未来をつかむのは兎か？ 亀か？」という問いを起点とした、ブランドキャンペーンを開始いたします。これからの時代に求められる「選択のあり方」を社会に呼びかけ、東洋経済オンラインの新たな価値を発信していきます。

■ ブランドミッションの刷新

2026年4月15日のサイトリニューアルに伴い、東洋経済オンラインは新たなブランドミッションとして「『よりよい選択』を、あなたと。」 を掲げました。

デジタル環境の急速な進展により、誰もが多様な情報へと瞬時にアクセスできる時代となりました。一方で、「何を信頼し、どのように選択していくか」という課題は、個人・企業を問わず一層重要性を増しています。

こうした環境変化をふまえ、東洋経済オンラインは、自らの役割を再定義しました。私たちの役割は、経済・ビジネスを軸に、あらゆる人々が自身の価値観に基づいた「よりよい選択」を手助けすることです。

人々が、倫理的で責任ある決断ができること。先入観にとらわれず、自由な発想で未来を考えられること。そして、リスクを賢く取りながら、長期的な視点で判断ができること。

このような「よりよい選択」を支えるヒントを提示し続けることで、東洋経済オンラインはユーザーの皆様とともに、豊かで健全な経済社会の実現に貢献してまいります。

■ ブランドキャンペーンの狙い

Illustrator: yasuo-range

「いい未来をつかむのは兎か？ 亀か？」

情報が溢れる時代において、私たちは日々、多くの選択を迫られています。

その中で、効率や短絡的なわかりやすさだけで結論を急ぐのではなく、物事を多角的に捉え、立ち止まって考えることの重要性は増しているのではないでしょうか。

多角的な視点、決めつけないフラットな姿勢、自ら問いを深めていくプロセス。こうした積み重ねが、一人ひとりの「よりよい選択」につながっていくと考えています。

今回のブランドキャンペーンは、こうした時代における「選択」のあり方に対して問いを投げかけるとともに、東洋経済オンラインが提供する価値を、社会に向けて発信することを目的としています。

■ キャンペーン概要

本キャンペーンでは、「いい未来をつかむのは兎か？ 亀か？」という問いをはじめとしたキービジュアルを軸に、各チャネルでの情報発信を展開します。

・実施期間：2026年4月15日（水）～6月末

・主な展開：キャンペーン特設サイトの公開、プロモーション動画配信、デジタル広告配信、首都圏における交通広告の展開

・キャンペーン特設サイト：https://toyokeizai.net/sp/cp2026/

■ 関連情報

東洋経済オンラインは2026/4/15（水）に全面リニューアルを実施しました。詳細は本日配信の別リリース「ビジネスメディア「東洋経済オンライン」全面リニューアル」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000285.000004767.html)をご参照ください。

■ メディア概要

メディア名：東洋経済オンライン

URL：https://toyokeizai.net/

サービス開始：2003年6月

主要コンテンツ：国内外経済ニュース、マーケット情報、企業分析、経営者インタビュー等

『週刊東洋経済』『会社四季報』で執筆する社内記者による独自の企業・経済記事や、保有する膨大な企業データベースからなるランキングなどに加え、多様なジャンルのコラムニストによる記事を掲載しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社東洋経済新報社

設立：1895年11月15日

代表者：代表取締役社長 山田徹也

本社所在地：東京都中央区日本橋本石町1-2-1

事業内容：雑誌事業、書籍事業、デジタルメディア事業、データベース事業、ビジネスプロモーション事業（セミナー・広告・カスタム出版）など

URL：https://corp.toyokeizai.net/