「ドラえもん」のBGMシリーズ「DORAEMON BGM LIBRARY」が全世界配信スタート！「ドラえもんのうた」「夢をかなえてドラえもん」をインストゥルメンタル・アレンジしたSNS用の公式BGM！

日本コロムビア株式会社

「ドラえもん」のBGMシリーズ「DORAEMON BGM LIBRARY」が本日より全世界配信スタート！第一弾として「ドラえもんのうた」「夢をかなえてドラえもん」の2曲を、ピアノ・木琴・トイ楽器等の柔らかな音色で可愛らしくアレンジした〈TOY Arr.〉、ポップで遊び心のある電子音でゲーム風にアレンジした〈GAME. Arr.〉の各２タイプを4/15(水)より配信開始する。「ドラえもん」の公式イベント等でも使用される他、公式音源としてSNSユーザーが楽しめるよう、映像に合わせやすいアレンジとなっている。「DORAEMON BGM LIBRARY」は各SNSにも公式音源として追加されるので、投稿の際に是非この公式音源を使ってみよう！

「夢をかなえてドラえもん」〈TOY Arr.〉は、3月27日(金)より開催中のイベント「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」(有明)の館内でも使用されている。立ち寄りの際はぜひチェック！

(C)Fujiko-Pro

◆配信アルバム情報

タイトル：

DORAEMON BGM LIBRARYシリーズVol.1

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・ドラえもんのうた（Toy Arr.）

・ドラえもんのうた（Game Arr.）

・夢をかなえてドラえもん（Toy Arr.）

・夢をかなえてドラえもん（Game Arr.）

アレンジ：津田馨太（Toy Arr）、バーチャルボーイズ（Game Arr.）

発売日：2026年4月15日(水)

品番：COKM-46271~4

発売元：日本コロムビア株式会社

配信先リンク：

ドラえもんのうた (Toy Arr.) doraemon.lnk.to/doraemonnoutatoyarr

ドラえもんのうた (Game Arr.) doraemon.lnk.to/doraemonnoutagamearr

夢をかなえてドラえもん (Toy Arr.) doraemon.lnk.to/yumewokanaetedoraemontoyarr

夢をかなえてドラえもん (Game Arr.) doraemon.lnk.to/yumewokanaetedoraemongamearr

商品ページ： https://columbia.jp/doraemon-bgm/

◆イベント情報

『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』

会期：2026年3月27日(金)～ 9月30日(水)

10:00～18:00（17:00最終入場）

会場：TOKYO DREAM PARK EX STUDIO7 ほか

公式サイト： https://doraemon100japan.com/