【PEACH JOHN】水着になっても*ナイスバディ(ハート)毎夏人気のシリーズの新作が今年も 4 月 15 日（水）に発売！さらにロマンティックなデザインのスイムウェアやラッシュガード、帽子もラインナップ。

株式会社ピーチ・ジョン

株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区／代表取締役社長：西澤 恒地）は、2026年4月15日（水）にシリーズ累計売上392万枚を突破※1した大人気「ナイスバディブラ」のカップを使用したスイムウェアシリーズ「ナイスバディ水着」の新作を、PEACH JOHN公式通販サイトおよび一部店舗※2にて発売しました。

本シリーズは、ファッション水着国内トップシェアのスイムウェアブランド「San-ai Resort」との第3弾となるコラボレーションとして登場。ビキニタイプの水着全2型をラインナップします。

さらに、PEACH JOHNらしいガーリーでフェミニンなデザインで、スタイルアップを叶えるオリジナル水着に加え、これからの季節に嬉しい帽子やアウターライクなラッシュガードも展開。

なお、「ナイスバディ水着」シリーズは、San-ai Resort公式WEB SHOP、一部店舗※2、外部通販サイト※2でも販売します。

※1 2019年1月～2024年3月（ショーツを含む）

※2 「ナイスバディ水着」取り扱い店舗

特集ページ :https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-swimwearPEACH JOHN公式通販サイト :https://www.peachjohn.co.jp/shop/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9170/table/779_1_6ece1f320d7e7d7162094f43109df90d.jpg?v=202604150251 ]

【ナイスバディ水着】ナイスバディ水着 カシュクールワイヤービキニ

ふかふかした綿を内蔵した「ナイスバディブラ」のパッドを搭載。トップ位置を高くキープしボリュームをプラスして、しっかり谷間をメイクします。柔らかなソフトタッチワイヤー入りで軽いフィット感。

カップ表側のカシュクールデザインがバストを中央に寄せ上げ、ボリュームアップを叶えます。アンダーには取り外し可能な紐付き。

華奢なストリングのダブルストラップ、ホルターネック部分のリボンがシンプルながらもトレンド感のあるデザイン。

ナイスバディ水着 カシュクールワイヤービキニ

価格：\19,800（本体価格\18,000）

サイズ：9M、11L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10330410159/

カラー: ホワイト、ブラック、グリーン（全3色）

【ナイスバディ水着】ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ

ふかふかした綿を内蔵した「ナイスバディブラ」のパッドを搭載。トップ位置を高くキープしボリュームをプラスして、しっかり谷間をメイクします。柔らかなソフトタッチワイヤー入りで軽いフィット感。

甘くバレエコアな印象のドットチュールやフリルをふんだんに使用したファッションライクなデザイン。背中部分には調整できるレースアップの紐付き。

深めにあいたＶネックはカシュクールのデザインで、中央に寄ったバストをきれいに見せます。

ボトムはおなかをカバーするハイウエストタイプで、トップと合わせるとワンピース見えするデザイン。

ナイスバディ水着 フリルワイヤービキニ

価格：\25,300（本体価格\23,000）

サイズ：9M、11L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10330420160/

カラー:ブラック、ホワイト（全2色）

【PEACH JOHNスイムウェアコレクション】ビスチェ風ハイウエストビキニ水着

線画調のプリントや配色がヴィンテージライクな雰囲気を演出するハイウエストビキニ。

ネックラインやストラップ、ボトムの脚ぐりにはフリルをたっぷりとあしらい、フェミニンな印象に仕上げました。

トップスは、バストを包み込むようにギャザーを寄せたフロントデザイン。中央のリボンでフィット感を調整できます。

ボトムはおなかまわりをカバーできるハイウエストタイプ。トップスと合わせるとワンピース見えするデザインで、スタイルアップも叶えます。

ビスチェ風ハイウエストビキニ水着

価格：\8,000（本体価格\7,273）

サイズ：Ｓ、Ｍ、Ｌ

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10330240103/

カラー: ホワイトブルー、ブラック（全2色）

【PEACH JOHNスイムウェアコレクション】水陸両用ラッシュガード

トップス、ボトムスともにUVカット素材とはっ水加工を施した、水陸両用のラッシュガード。

トップス＆ショートパンツタイプは、首元が深く開いたVネックのカシュクールデザイン。薄手のカップ付きで、一枚でも、水着の上から重ねても着用可能です。カラーはオフホワイトとブラックの2色展開。

パーカー＆ロングパンツタイプのパーカーは、ぺプラムデザインでふんわりと広がるシルエット。顔の半分を覆える深めのフードや、手の甲までカバーできる指穴ホールを備えています。さらに、長め丈のパンツとあわせることで夏の日差しを防ぎやすいデザインに仕上げました。カラーはグレージュとブラックの2色展開です。

水陸両用ラッシュガード（トップス＆ショートパンツ）

価格：\8,000（本体価格\7,273）

サイズ：Ｍ、Ｌ

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10330200104/

カラー: オフホワイト、ブラック（全2色）

水陸両用ラッシュガード（パーカー＆ロングパンツ）

価格：\9,000（本体価格\8,182）

サイズ：S/Ｍ、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10330220223/

カラー: グレージュ、ブラック（全2色）

【PEACH JOHNスイムウェアコレクション】シャツラッシュガード、ティアードラッシュガード

UVカット素材を使用した、アウターライクなラッシュガード。

シャツタイプは、ビッグシルエットでさらっと羽織るだけで様になるシンプルなデザイン。ナイロン・ポリウレタン素材を使用しているためシワになりにくく、デイリーにも使いやすい一枚です。ヒップを覆うほどの丈感で、カラーはブルーとベージュの2色展開。

ティアードタイプは、リボンディテールとふんわりとしたティアードデザインがフェミニンな印象をプラス。前後を入れ替えて着用できる2WAY仕様で、気分やコーディネートに合わせて異なる表情を楽しめます。カラーはピーチピンクとブラックの2色展開。

シャツラッシュガード

価格：\6,900（本体価格\6,273）

サイズ：ワンサイズ

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10330210106/

カラー: ブルー、ベージュ（全2色）

ティアードラッシュガード

価格：\6,900（本体価格\6,273）

サイズ：ワンサイズ

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10330230106/

カラー: ピーチピンク、ブラック（全2色）

【PEACH JOHNスイムウェアコレクション】ロングリボンハット

折りたたんで持ち運びができる、ストロー風素材のハット。

シフォン生地の幅広リボンは、垂らしたり顎下で結んだりとアレンジが可能。上品で洗練された雰囲気を演出します。リボンは取り外しもできるため、カジュアルなスタイリングにも合わせやすいデザインです。

カラーはオフホワイトとブラックの2色展開。

ロングリボンハット

価格：\2,980（本体価格\2,710）

サイズ：ワンサイズ

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10330000106/

カラー: オフホワイト、ブラック（全2色）