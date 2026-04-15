「再生数保証×UGC創出」SNS施策Vimmy、マーケティングWeek 2026 春に初出展！
インフルエンサーと企業を繋ぐプラットフォームVimmy
UGC（ユーザー生成コンテンツ）を活用したSNSマーケティング支援サービス「Vimmy」は、2026年4月22日（水）～24日（金）に東京ビッグサイトで開催される日本最大級のマーケティング展示会「マーケティングWeek 2026 春」に出展いたします。
SNS施策において、
「何から始めるべきか分からない」
「成果が見えづらい」
といった課題をお持ちの企業様に向けて、具体的な解決策と実践的な活用方法をご提案します。
来場ご予約はこちら :
https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1617629652926691-MUH
■ 出展の背景
近年、SNSマーケティングにおいては、
ショート動画を活用したプロモーションやUGCの重要性が高まっています。
一方で企業側では、
・UGCをどのように増やせばよいかわからない
・施策が終わるまで成果がわからない
・インフルエンサー施策の運用工数が大きい
といった課題を抱えるケースも少なくありません。
こうした背景からVimmyでは、
UGCを“自然発生させる”のではなく、“設計して増やす”SNS施策を提供しています。
■ Vimmyとは
Vimmyは、ショート動画を活用したSNS施策において、
ユーザーの投稿を増やすところから、施策後のアナリティクス管理・レポート作成までを一気通貫で支援するサービスです。
UGC継続創出
インフルエンサー施策を起点にユーザーの共感や参加を促進。
再生数保証
ショート動画の再生数を担保し成果の不透明さを解消
POSを動かす
ギフティングではなく「購入→キャッシュバック」の仕組みを採用。
分析・レポート
施策実施後の数値分析からレポーティングまで対応。ぽ
■ 出展内容
本展示では、
- ショート動画×インフルエンサー施策の活用方法
- 実際の運用フローや成果イメージ
- ご予算に合ったプランのシュミレーション
などをご紹介予定です。
SNS施策に課題をお持ちの企業様、SNS施策が初めての企業様にも、具体的な活用方法をご提案いたします。
■ 出展概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/175321/table/8_1_9711d400ff8a60166638232742a41fbc.jpg?v=202604150251 ]
4階出展社マップ
会場では、サービスのご紹介に加え、ノベルティの配布も予定しております。
ぜひお気軽にお立ち寄りください。
来場者ご招待はURLはこちら :
https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1617629652742817-ZT1
■ お問い合わせ先
会社名：美容企画株式会社
担当者：齊藤
メール：saito@biyo-kikaku.jp
URL：https://lp.biyo-kikaku.jp/