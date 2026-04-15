「再生数保証×UGC創出」SNS施策Vimmy、マーケティングWeek 2026 春に初出展！

美容企画株式会社インフルエンサーと企業を繋ぐプラットフォームVimmy

UGC（ユーザー生成コンテンツ）を活用したSNSマーケティング支援サービス「Vimmy」は、2026年4月22日（水）～24日（金）に東京ビッグサイトで開催される日本最大級のマーケティング展示会「マーケティングWeek 2026 春」に出展いたします。

SNS施策において、

「何から始めるべきか分からない」

「成果が見えづらい」

といった課題をお持ちの企業様に向けて、具体的な解決策と実践的な活用方法をご提案します。

来場ご予約はこちら :https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1617629652926691-MUH

■ 出展の背景

近年、SNSマーケティングにおいては、

ショート動画を活用したプロモーションやUGCの重要性が高まっています。

一方で企業側では、

・UGCをどのように増やせばよいかわからない

・施策が終わるまで成果がわからない

・インフルエンサー施策の運用工数が大きい

といった課題を抱えるケースも少なくありません。

こうした背景からVimmyでは、

UGCを“自然発生させる”のではなく、“設計して増やす”SNS施策を提供しています。

■ Vimmyとは

Vimmyは、ショート動画を活用したSNS施策において、

ユーザーの投稿を増やすところから、施策後のアナリティクス管理・レポート作成までを一気通貫で支援するサービスです。

UGC継続創出

インフルエンサー施策を起点にユーザーの共感や参加を促進。



再生数保証

ショート動画の再生数を担保し成果の不透明さを解消



POSを動かす

ギフティングではなく「購入→キャッシュバック」の仕組みを採用。



分析・レポート

施策実施後の数値分析からレポーティングまで対応。ぽ

■ 出展内容

本展示では、

- ショート動画×インフルエンサー施策の活用方法- 実際の運用フローや成果イメージ- ご予算に合ったプランのシュミレーション

などをご紹介予定です。

SNS施策に課題をお持ちの企業様、SNS施策が初めての企業様にも、具体的な活用方法をご提案いたします。

■ 出展概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/175321/table/8_1_9711d400ff8a60166638232742a41fbc.jpg?v=202604150251 ]4階出展社マップ

会場では、サービスのご紹介に加え、ノベルティの配布も予定しております。

ぜひお気軽にお立ち寄りください。

来場者ご招待はURLはこちら :https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1617629652742817-ZT1■ お問い合わせ先

会社名：美容企画株式会社

担当者：齊藤

メール：saito@biyo-kikaku.jp

URL：https://lp.biyo-kikaku.jp/