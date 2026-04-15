HCD-Net主催イベント「CX変革のリアル ～顧客体験デザインを組織に根づかせるために～」に、mct白根が登壇します

株式会社mct

顧客体験デザイン（CXデザイン）の考え方を組織レベル・経営レベルで導入しようと言う動きが広がっています。しかしながらCXデザインの重要性は理解していても、それらを組織に浸透させて変革を起こすには様々な障壁があります。

CX変革にどこから手をつければいいのか分からない

どうやって組織全体を巻き込めばいいのか分からない

組織にCXを浸透させるための明確な道筋が見えない

―とお困りの方は多いのではないでしょうか。

今回のイベントでは、CX分野のエキスパートによる講演や対談、CX変革の取り組みを疑似体験する「CX経営サバイバルゲーム」などを通じて、CXの実態について理解を深めていきます。

イベント詳細・お申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4940696/

アジェンダ- 講演「なぜCXは現場で止まるのか？」対談（白根氏・水本氏）- CX経営サバイバルゲーム体験- ネットワーキング（いつでもご退出いただけます）登壇者プロフィール

■白根 英昭氏

株式会社mct代表取締役CEO

1963年生まれ。同志社大学で美学・芸術学を専攻し、卒業後は株式会社大伸社に入社し、2002年に人間中心デザイン手法を専門とする部門のリーダーに就任。ハーレー・マニング氏やヴィジェイ・クーマー教授など、世界の第一線で活躍する専門家から最新の方法論を学び、数多くのクライアント企業とともに、深い顧客理解に基づく製品・サービス開発に取り組む。2014年に株式会社mctを設立。

■水本 徹氏

人間中心設計推進機構 副理事長

ゲームメーカーや医療機器メーカーをはじめとする幅広い分野で、人間中心設計やUXデザインを活用した製品の企画・開発や新事業開発に従事。その経験を活かし、現在は組織へのHCDプロセスやUXデザイン導入のコンサルタントとして活動している。企業向けセミナーの講師や、複数の大学での非常勤講師も担当。

イベント詳細・お申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4940696/

mctは、顧客体験（CX）と従業員体験（EX）を統合的にデザインする、組織デザインファームです。組織構造や制度にとどまらず、「組織文化」「コラボレーション」「チームビルディング」「リーダーシップ」「共創」「人材育成」「ワークスタイル」など、人と組織が創造的に進化する仕組みをデザインしています。

株式会社mct ／ mct Inc.

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル1階・2階

Contact: hello_mct@mctinc.jp