レコチョクが“ブレイクする注目新人アーティスト”「Breakthrough」を発表！2026年4月は「モナキ」とEggsで注目の「レトロマイガール！！」

株式会社レコチョク

株式会社レコチョク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：板橋徹、以下レコチョク）は、今後ブレイク必至の注目新人アーティストをレコメンドする取り組みとして毎月2組を「Breakthrough」として選出、2026年4月度の「Breakthrough 2026.4」を公開しました。

■レコチョク「Breakthrough 2026.4」https://recochoku.jp/special/100974

【ブレイクする注目新人アーティスト「Breakthrough」】

「Breakthrough」では毎月、新人アーティスト1組、多くのインディーズや若手アーティストの音楽と出会える無料音楽アプリ「Eggs / Eggs Pass」登録アーティストから1組の計2組をレコチョクスタッフが選出。レコメンドする楽曲とともに「レコチョク」ダウンロードサイトでの展開や特集ページ、「dヒッツ(R) powered by レコチョク（以下、dヒッツ）」でのプレイリスト展開、SNSを通じて積極的に発信することで、多くの音楽ファンへアーティストの魅力を届けていき、新人アーティストの活動を応援します。

【「Breakthrough 2026.4」アーティストとレコメンド楽曲決定！】

■レコチョク選出：モナキ「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」

モナキ

SNS総再生数6.8億回を誇る「モナキ」は「純烈」の酒井一圭がプロデュースする4人組男性歌謡グループ。純烈の弟分として、デビューまでの約2ヵ月半、全国各地でキャンペーンを展開し、その活動中にファンカムが話題に。ユニークなサウンドと振り付けが多くのアーティストやインフルエンサーに模倣され、SNSで爆発的な人気を博している。

モナキ「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」

デビュー前にもかかわらず、TikTok音楽チャートに4週連続でランクインし、待望のデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がついに配信開始。今後の活躍から目が離せない。（「レコチョク」スタッフ）

・モナキ アーティストページ https://recochoku.jp/artist/2003968255

■Eggs / Eggs Pass選出：レトロマイガール！！『MY GIRL』

レトロマイガール！！

Vo&Gt花菜・Baあやき・Drひらおかという個性派男女3人を丸ごと飲み込んだ、唯一無二の世界観を放つ大阪発のスリーピース・ロックバンド。独特な雰囲気と、花菜の圧倒的なボーカルは観る者を一瞬にして虜にする。

レトロマイガール！！『MY GIRL』

今作『MY GIRL』は2曲の配信シングル「Blur」と「きみがいつまでも」を含む、全10曲の1st フルアルバムとなっている。これまで以上にキャッチーで耳に残るメロディと、花菜（Vo/GT）の深くリアルな感情で綴られた恋の歌が、全10曲、聴く人の心にしっかり寄り添う作品に仕上がっている。（「Eggs」スタッフ）

・レトロマイガール！！ アーティストページ https://recochoku.jp/artist/2003454041

※各アーティストのプロフィールや楽曲は下記ページでご覧いただけます。

■レコチョク「Breakthrough」サイト https://recochoku.jp/special/100974

【選出アーティストのプレイリストをdヒッツで展開】

また、Breakthroughに過去5か月間で選出された10アーティスト（OddRe:、Qoonelu、龍宮城、toybee、あみゅり、タデクイ、いぎなり東北産、Giallo、モナキ、レトロマイガール！！）を編成したプレイリストを「dヒッツ」にて展開します。ぜひ、こちらもお楽しみください。

■dヒッツ 「【注目新人アーティスト】Breakthrough Hits」プレイリスト

URL https://dhits.docomo.ne.jp/program/10169151

レコチョクは「音楽市場の最大活性化」をミッションに掲げ、音楽ファンの皆さまに様々な音楽体験を提供してまいりました。「レコチョク」ダウンロードサイトには日々、「好きなアーティストの楽曲を手元に置いておきたい」と考える多くの音楽ファンが訪れています。音楽ファンが集まるサイトで本企画を大きく展開し、また、SNSでも情報発信することで、新人アーティストのブレイクを支援し、音楽市場の最大活性化へ寄与してまいります。

【レコチョクについて】

レコチョクは「音楽市場の最大活性化」というミッションのもと、音楽やコンテンツが生まれる場所と、音楽を必要とする人をつなぐサービス提供を通して、音楽文化の発展を多角的にサポートする会社です。

現在は音楽配信、ディストリビューション、D2Fパッケージ、IT開発・DX支援の4つの分野で価値提供を行っています。

URL：https://corp.recochoku.jp/