『デュエル・マスターズ』の幼児向け番組『でゅえまる。』から、知育ソング＆童謡の配信リリース企画がスタート！第1弾「アルアルアルファベット」の全世界配信が開始。クリエイターからのコメントも紹介！

日本コロムビア株式会社TM and (C)2026 Wizards of the Coast/Shogakukan/WHC/ShoPro

大人気トレーディングカードゲーム『デュエル・マスターズ』から生まれた、親子で楽しめるYouTubeチャンネル「でゅえまる。」。同チャンネルで制作されたオリジナル曲や子どもたちに人気の童謡の配信リリース企画がスタートした。

配信の第1弾として、歌うだけでA～Zまでのアルファベットが自然と身につくオリジナル知育ソング「アルアルアルファベット」（作詞：晨原大輔／作曲：樋口太陽／編曲：佐藤太樹）が、本日4月15日(水)より全世界配信スタート！

さらに、カップリングとして定番の童謡「きらきらぼし」と、楽しくお掃除ができる替え歌「きれいにしよう」も同時収録！

歌唱は、『デュエル・マスターズ』に登場するクリーチャーをモデルにしたキャラクター「ぼるる」（ボルシャック・ドラゴン）、じょにぃ（ジョリー・ザ・ジョニー）、だんちょー（蒼き団長 ドギラゴン剣）、じゃしんくん（アビスベル=ジャシン帝）が担当する。

おうち時間や移動中など、親子で一緒に歌って盛り上がる全3曲を収録。家族みんなで楽しもう！

■「アルアルアルファベット」楽曲クリエイターからのコメント

作詞：晨原大輔

「もしアルファベットと一緒に暮らしたらこんな感じになるのでは？」というイメージで歌詞を考えました。

素敵で楽しい曲と歌声に合わせて、ぜひアルファベットを友達のように感じてもらえたらうれしいです。」

＜Profile＞

晨原大輔（あさはら だいすけ）：鹿児島県出身。

2012年から放送作家として活動し、マンガの原作・シナリオ、アニメ『クレヨンしんちゃん』の脚本などを担当。

作曲：樋口太陽

「アルファベットをテーマにした楽曲ということで、それにふさわしい音楽の方向性は何だろうと考えて「なんとなく異国である感じ」を与えられるとよいなと思いました。

ちょっぴりヘンテコなメロディと散りばめられたいろんな音色で、楽しくアルファベットに触れるきっかけになればうれしいです。」

＜Profile＞

樋口太陽（ひぐち たいよう）：OFFICE HIGUCHI 代表取締役 / 音楽プロデューサー1984年5月25日生まれ。福岡県田川市出身。長野県原村在住。

学生時代からのアーティスト活動、フリーランスの作曲家としての活動を経て、2011年に株式会社オフィス樋口を設立。

作曲や演奏の技術を磨くだけにとどまらず、音の制作に関するコミュニケーションのスキルを身につけていくうち、いつしか広告の世界に深い興味を抱き、広告仕事を主とした音楽プロデューサーとして活躍するようになる。

CMオリジナル楽曲、企業サウンドロゴなどを多数制作する他、赤ちゃん向け番組「シナぷしゅ」の楽曲や、NHKみんなのうた「すすめ！ペンギンウォーク」など、子ども向けコンテンツの楽曲も得意とする。「あたりまえ体操」の声の主でもある。

◆配信アルバム情報

タイトル：でゅえまる。 アルアルアルファベット

TM and (C)2026 Wizards of the Coast/Shogakukan/WHC/ShoPro

収録曲：

1. アルアルアルファベット【オリジナル曲】

（作詞：晨原大輔 作曲：樋口太陽 編曲：佐藤太樹）

2. きらきらぼし

（フランス民謡／訳詞：武鹿悦子／編曲：Kengo Ishibashi）

3. きれいにしよう

（作詞：晨原大輔／作曲：フランス民謡／編曲：Kengo Ishibashi）

うた：ぼるる・じょにぃ・だんちょー・じゃしんくん

発売日：2026年4月15日(水)

品番：COKM-46270

発売元：日本コロムビア株式会社

配信先リンク： https://duemaru.lnk.to/alalalfabet

商品ページ： https://columbia.jp/prod-info/COKM-46270/

TM and (C)2026 Wizards of the Coast/Shogakukan/WHC/ShoPro

YouTubeチャンネル「でゅえまる。」は、トレーディングカードゲーム『デュエル・マスターズ』に登場するクリーチャーをモデルにした小学館が製作する幼児向けYouTubeチャンネル。

オリジナルソングや、知育教育動画等を中心に、もじやかず、英語や身の回りのことを楽しく学べるコンテンツを展開予定。

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YouTubeチャンネル「でゅえまる。」

https://www.youtube.com/@00duemaru00

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