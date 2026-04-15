小学生女子に大人気！雑誌『ニコ☆プチ』とタイアップした最新WEB記事を公開！

株式会社西松屋チェーン

株式会社西松屋チェーン（兵庫県姫路市、代表取締役社長：大村浩一）は、小学生向けナンバーワンファッション誌『ニコ☆プチ』（新潮社）のWEBコンテンツにて、タイアップ記事を4月10日に公開しました。

■ タイアップの背景

西松屋では、ベビーからキッズ、そしてスクールサイズまで、成長に合わせた幅広いアイテムを展開しております。ファッションに興味を持ち始める小学生の女の子たちに向けて、より楽しく、リアルなトレンドを取り入れたコーディネートをご提案したいという思いから、絶大な支持を集める雑誌『ニコ☆プチ』とのタイアップでスクールサイズの夏アイテムを紹介しています。

■ ＷＥＢ記事のポイント

タイアップ記事では、ニコ☆プチで活躍するモデルたちが西松屋の夏アイテムを着用し、学校にもおでかけにも活躍する最新コーディネートを披露しています。

1.テイスト色々！いますぐ着たい最旬スタイル

誰もがお気に入りのコーデを見つけられるよう、カジュアル、スポーティ、上品、ガーリーなど、さ まざまなテイストのアイテムを紹介しています。

2.ラクしておしゃれ！ワンピース＆セットアップ

1枚で着映えるワンピースや、組み合わせを考えなくてもおしゃれに決まるセットアップなど、手軽にファッションを楽しめるアイテムも掲載しています。

3.男の子モデルも登場！

西松屋ではGIRLSアイテムと同じくBOYSアイテムも160ｃｍサイズまで展開しています。BOYSモデルがさわやかに着こなしてくれた夏のおすすめアイテムにも注目です。

4.見逃せないお手頃価格！

すべてのコーディネートが上下あわせて税込2,000円以下というリーズナブルな価格。“いつものスタイル”とは異なる新しいテイストのコーデにチャレンジするのもおすすめです。

■ ＷＥＢ記事概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174927/table/28_1_c77ce4009d4efc15bafec62e21c24361.jpg?v=202604150251 ]

西松屋公式ホームページでも、タイアップ記事とは異なるカットを掲載した「スクールサイズ夏コレクション」の特集ページを公開しています。

https://www.24028.jp/school

【本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先】

株式会社西松屋チェーン

販促・ブランド戦略本部

E-Mail：24028pr@nishimatsuya.jp