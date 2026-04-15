ディー・エル・イー、静岡新聞社・静岡放送、SBSプロモーションと次世代広報AIツール「しゃべくりAI」の静岡県内における独占販売パートナーシップを締結

株式会社ディー・エル・イー

株式会社ディー・エル・イー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO・CCO：小野亮、以下「DLE」）は、当社が提供する次世代広報AIツール「しゃべくりAI」において、同サービスのセールスを担うグループ会社・株式会社キャビア（本社：東京都千代田区、代表取締役：葉建漢）を通じ、株式会社静岡新聞社・静岡放送株式会社、株式会社SBSプロモーション（以下、総称して「SBSグループ」）と、静岡県内における独占販売権パートナーとしての業務提携を締結したことをお知らせいたします。

■ 本アライアンスの概要

本提携により、SBSグループが持つ静岡県内での強固なネットワークとメディア力を活かし、県内の企業、自治体、店舗向けに「しゃべくりAI」の導入支援を展開いたします。

静岡県内においては、SBSグループが独占的な営業窓口となり、地域に根差した広報活動のDX（デジタルトランスフォーメーション）を強力に推進します。

■ 次世代広報AIツール「しゃべくりAI」とは

「しゃべくりAI」は、広報担当者がテキストを入力するだけで、AIキャラクターが「喋る・動く・伝わる」広報動画を自動生成するサービスです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wzJlwQibIEY ]

・制作コストの大幅削減

専門的な編集スキル不要で、発話・動作・表情を伴う短尺動画を即座に出力します。

・多様なキャラクター

『秘密結社 鷹の爪』や『そろ谷のアニメっち』のキャラクターなど、すでに40体以上の

AIキャラが利用可能です。 もちろん、自社のキャラクターを登録することも可能です。

・多言語対応

英語や中国語などの展開も可能で、インバウンド施策にも対応できます。

詳細は過去リリースをご覧ください

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000290.000026677.html

■提携の背景と狙い

本提携により、「しゃべくりAI」が持つスピーディーかつ多彩な表現力と、SBSグループの「地域メディアとしての知見」を融合させます 。

これにより、県内企業の「人手不足」や「デジタル化への足踏み」といったリアルな課題に寄り添い、最先端のAI技術を「誰もが使いこなせる広報ツール」として社会実装します 。静岡の魅力や企業情報をAIキャラクターが代弁することで、より親しみやすく効率的な「新しい広報の形」の標準化を目指します 。

■SBSグループからコメント

静岡新聞社・静岡放送

長年にわたり県内全域を網羅するメディアとして、地域の皆様に情報を届けてまいりました。今回の提携により、新聞・放送・WEBといった強力な情報発信力持つ当グループと、IP・アニメプロデュース企業である株式会社ディー・エル・イー、最先端の『しゃべくりAI』を開発した株式会社キャビアがタッグを組むことで静岡県内企業の課題を解決していきます。

深刻な人手不足やDX推進に悩む県内企業の皆様にとって、AIによる『発信の継続性』を実現させたこのサービスは、次世代の広報戦略における強力な武器になると確信しています。静岡の魅力を、テクノロジーの力でさらに加速させていきます。

SBSプロモーション

クリエイティブ領域をおこなうSBSプロモーションだからこそ、企業のブランディング戦略、課題解決に対応可能なキャラクター制作、既存IPの活用、とAIを組み合わせた提案が可能です。マスとSNSを組み合わせての運用や広報戦略、サイネージや店舗、ショールームの窓口などでのAI対応なども可能にします。静新SBSの発信力や媒体の信頼性とともに世の中に安心してお届けできるサービスをスタートさせます。企業や行政のご担当者様からお気軽にお声がけますと幸いです。

DLEはこれまで、『秘密結社 鷹の爪』をはじめ、親しみやすく幅広い年代に共感されるキャラクターを通じ、数多くの自治体や企業との取り組みを行ってまいりました 。その中で、多くの広報担当者様から共通の課題を伺ってきました。

「自社キャラクターはいるが、アニメーション化するコストも時間もなく、結局静止画の投稿ばかりでマンネリ化している」

「特定のクリエイターに制作が依存しており、属人化して運用が回らない」

「人気IPを活用したくても、厳格な監修や制作工程の壁があり、SNS特有の『今、この瞬間』のトレンドに乗った発信が難しい」

SNS運用において、画像や動画よりも強力な発信力を持つ「キャラクター」が、その運用の難しさゆえに十分に活用されていない現状があります。

次世代広報AIツール「しゃべくりAI」は、こうした「キャラクターを動かす・育てる・管理する」という心理的・物理的ハードルを、生成AI技術によって取り払うために開発されました。

テキストを入力するだけで、あたかもキャラクターに魂が宿ったかのように喋り、動く。

これにより、世界観を維持したまま、誰でもフットワーク軽くユニークな広報活動を行うことが可能になります。

今回のSBSグループとの提携により、静岡県の企業や自治体の皆様が、自社の「顔」であるキャラクターを、24時間365日フル活用できる新しいコミュニケーションの形を共に創り上げていきたいと考えています 。

■株式会社静岡新聞社・静岡放送株式会社 概要

会社名：静岡新聞社・静岡放送

代表者：社長 大須賀紳晃

所在地：静岡県静岡市駿河区登呂３－１－１

創立日：1941年12月1日（静岡新聞社）

1952年10月1日（静岡放送）

HP：https://shizushinsbs.co.jp/

静岡新聞社は県紙として国内トップクラスの発行部数を誇り、静岡放送（SBS）は静岡県内初の民間放送事業者としてテレビ・ラジオ事業を展開しています。さらに、ウェブサイト「アットエス」の運営も手掛け、その圧倒的なメディア力で静岡県民に幅広い情報を提供しています。また、キャラクタービジネスにおいてはDLEと連携し、「パンパカパンツ」などの人気コンテンツも生み出しています。

■株式会社SBSプロモーション 概要

会社名：SBSプロモーション

代表者：社長 小澤誠

所在地：静岡県静岡市駿河区森下町1-35

創立日：1973年10月１日

HP：https://sbs-promotion.co.jp/

社員一人ひとりがお互いの個性を活かしあい、広告事業・保険事業・指定管理事業・スポーツ事業など様々な事業を通じて、さらには新しい価値を創造して、多様化する社会へ挑戦し続ける集団。それがＳＢＳプロモーションです。

■株式会社キャビア 概要

会社名：株式会社キャビア

代表者：代表取締役社長 John Yeh（葉建漢）

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4

創立日：2025年12月23日

IP・アニメプロデュース企業である株式会社ディー・エル・イー100％出資のAIサービス開発会社。

世界最先端AIの優れた合理性と日本のエンタメの感情訴求力。その融合から、人の心を動かし世の役に立つ次世代AIサービスを創出する。

■株式会社ディー・エル・イー 概要

会社名：株式会社ディー・エル・イー

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野亮

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

『秘密結社 鷹の爪』をはじめとするIP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメ・キャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014年に東証に上場。IPオーナーとして自社コンテンツの開発・活用をはじめ、ミドルクオリティのアニメーションを短納期で実現させる「オルタナティブ・アニメ」事業も展開。2025年にはAI映像スタジオ「OBETA AI STUDIO」を開設するなど、AIとIPを組み合わせた新たなコンテンツビジネスを加速させている。