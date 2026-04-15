今年もMalie Organicsの夏がやってきた！ハワイフェア総力特集2026

株式会社レイジーワークス

2026年の夏も、Malie Organicsはハワイを代表するフレグランスブランドとして、全国各地のハワイフェアに出店いたします。

人気のTiareコレクションから、待望のヘアケアアイテム「シャンプー&コンディショナー」と、ブランドを象徴するルームフレグランス「リードディフューザー」が新登場。

さらに、Instagramキャンペーン、ハワイフェア限定ノベルティなど、この夏の限定企画を多数ご用意しました。

また、「kai × ALOHA Collection」や「MISHA HAWAII × Sasha」など、毎年ご好評いただいているハワイブランドから新たなコラボレーションアイテムが登場。

南国の香りとともに、今年もハワイの魅力をお届けします。

(1) 人気のTiareコレクションに新商品が今年も登場

南国の太陽の下で咲き誇るタヒチアンガーデニアとココナッツバニラの甘くフローラルな香り「Tiare（ティアレ）」から、待望のヘアケアアイテムに加え、ディフューザーが新登場。

全国各地のハワイフェア他、Malie Organics公式オンラインストアで発売します。

【4/29発売】ハワイの名だたるホテルやスパでも採用されているヘアケアアイテム。髪や頭皮にやさしいアミノ酸系洗浄成分を配合したシャンプーと、植物由来成分を贅沢に取り入れたコンディショナー。【4/29発売】空間を南国の香りで満たすリードディフューザー。アルコール不使用のパフュームオイルを天然リードがやさしく広げ、ティアレとココナッツバニラの甘く優雅な香りを長くお楽しみいただけます。

(2) 「#マリエでハワイ気分」キャンペーン開催

今年はより一層、皆さまと一緒に”ハワイ気分”を楽しんでいただける、参加型のキャンペーンを開催いたします！

2026年5月1日（金）より、Instagramキャンペーン「#マリエでハワイ気分」をスタート。

ハワイフェア期間中に、Malie Organicsの商品や店頭の様子をInstagramにご投稿していただいた方の中から抽選で、今年の新商品を毎月３名様にプレゼントいたします。

※詳細は随時公式インスタグラム等でお知らせいたします。

皆さまのご参加をお待ちしております。

Malie Organics 日本公式インスタグラム： https://www.instagram.com/malieorganicsjp

(3) ハワイフェア限定 ノベルティプレゼント

爽やかなターコイズブルーにシンプルなハイビスカスをあしらった、ハワイフェア限定トートバッグ。スマートフォンが入る内ポケットとマチ付きで収納力のある大きめサイズ。肩掛け・手持ちの2WAY仕様で、日常使いはもちろん、旅先でも活躍するアイテムです。

各ハワイフェアの会場で、 お買い上げ金額16,500円（税込）以上のお客様にプレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

さらに、2019年～2025年に配布したトートバッグをご持参いただいた”Malie Lover”の皆さまには、ささやかなギフトをご用意しております！

～毎年ご好評のハワイブランドも出店決定～

エキゾチックホワイトフラワーの香りが人気の「kai（カイ）」や、伝統とエレガンスが融合したハワイアンジュエリー「MISHA HAWAII（ミーシャハワイ）」など、ハワイのローカルにも愛される人気ブランドが一堂に集結します。

(4) kai x ALOHA Collection

kaiから、夏の気分をいつでもどこでも楽しめる特別なアイテムとして、人気のバッグブランド 「ALOHA Collection（アロハコレクション）」とコラボレーションした限定セットが登場します。

パフュームオイル / ボディグロー ミニ / ボディローション ミニ / kai × ALOHA Collection ポーチ （17,820円(税込)）水濡れや砂を気にせず使える Splash-Proof(R)（スプラッシュ プルーフ）仕様で、軽量かつお手入れしやすい素材。ビーチや旅先、フィットネスシーンまで、幅広いシーンで活躍します。

(5) "TWO WOMEN, ONE OCEAN" MISHA HAWAII × SASHA

MISHA HAWAIIからは、ハワイと日本の架け橋となる存在として幅広い活動を続ける Sasha（サーシャ）とのコラボレーションアイテムが登場します。

海の色、光、空気。

ハワイの海でつながった二人がコラボレーションし、生まれたコレクション。

ナチュラルなシェルやシーグラス、太平洋の色彩を映した素材を重ね、自然体でありながら洗練された美しさを表現しています。

どこにいても、ハワイの海と光を感じられるジュエリーです。

この夏、南国の香りに包まれる特別なひとときをお届けします。

スタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

Malie Organics オフィシャルサイト：https://malieorganics.jp/

kai オフィシャルサイト：https://kaifragrance.jp/

MISHA HAWAII オフィシャルサイト：https://www.mishahi.jp/

ハワイフェアの情報は、SNSやオフィシャルサイトで随時公開します。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社レイジーワークス

03-5939-6011

info@razy-works.com