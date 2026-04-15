TVアニメ「死亡遊戯で飯を食う。」より幽鬼のお誕生日をお祝いするオンラインくじが登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ「死亡遊戯で飯を食う。」の豪華賞品が手に入る＜死亡遊戯で飯を食う。 幽鬼Birthdayくじ＞を、2026年4月15日(水)12時より販売します。

幽鬼の誕生日を記念して、新規描き下ろしイラストを使用した豪華賞品を取り揃えております。ドレッシーな幽鬼、水着姿の幽鬼、ミニスカポリスに扮した幽鬼の新規描き下ろしイラストが登場！机や棚に飾って楽しめるアクリルスタンドやコレクションしたくなるミニ色紙などファン必携のアイテムが盛りだくさんです。

また、誕生日期間のおまけキャンペーンではスペシャルな「バースデーミニアクリルジオラマ」を配布いたしますので、お楽しみに！

＜死亡遊戯で飯を食う。 幽鬼Birthdayくじ 概要＞

販売期間：2026年4月15日(水)12:00～2026年5月13日(水)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/shiboyugi_anime/

■賞品ラインナップ

S賞：選べるビッグアクリルスタンド（全3種）

A賞：タペストリー（全3種）

B賞：アクリルスタンドフィギュア（全9種）

C賞：アクリルキーホルダー（全6種）

D賞：ミニ色紙（全9種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「B賞 アクリルスタンドフィギュアセット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン-1

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※期間により絵柄は異なります。

※ランダムでの配布となります。

【対象期間】

■ドレス or セーラービキニ or ポリス

2026年4月15日(水)12:00～4月29日(水)11:59

■ドレス（ミニ） or セーラービキニ（ミニ） or ポリス（ミニ）

2026年4月29日(水)12:00～5月13日(水)11:59

■おまけキャンペーン-2

4月18日は幽鬼のお誕生日！

対象期間内に【20連セット】をご購入いただいたお客様には「誕生日特典 バースデーミニアクリルジオラマ」をもれなく1個プレゼント!!

※全3種、ランダムでの配布となります。

【対象期間】

■ドレス or セーラービキニ or ポリス

2026年4月17日(金)12:00～4月19日(日)11:59

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/