Ｊストリーム、特定ユーザー向けのセキュアな動画ポータル構築に特化した『EQ Portalエディション』の提供を開始

株式会社Ｊストリーム

株式会社Ｊストリーム（東証グロース：4308 代表取締役社長：石松 俊雄、以下 Ｊストリーム）は、累計導入アカウント4,500超の動画共有・配信プラットフォーム「J-Stream Equipmedia（以下 EQ）」において、認証型ポータルサイト構築に特化した新エディション「Portalエディション」の提供を開始しました。

本エディションは、AI動画生成クラウドサービス「EQ Presentation Cloud（以下 Presentation Cloud）」とも連携し、社内情報共有や教育研修など対象者を限定したセキュアな動画・資料コンテンツの公開、活用状況の可視化を、シンプルかつスピーディーに実現します。

Portalエディション新設の背景

これまでEQは、高度な管理機能を備えた動画共有・配信プラットフォームとして、多様な企業ニーズに対応してきました。一方で近年、部門や拠点単位での情報共有や教育研修、取引先向けにおける動画活用では、小規模導入が可能ソリューションへの期待が寄せられていました。 また、生成AIの進化により動画制作のハードルが下がり、社内外における動画活用がより身近になっています。その結果、制作後のコンテンツを「いかにセキュアに共有し、活用状況を把握するか」が新たな課題として顕在化しはじめています。

これらの背景を踏まえ、動画ポータルサイト外での動画配信やライブ配信は制限した上で、動画ポータルの利用に特化したPortalエディションを小規模導入に適した価格帯で新たに提供することとしました。

EQポータルについて

EQポータルは、特定のユーザーに向けたセキュアな動画共有環境を、ノーコードで素早く構築できる機能です。動画に加えドキュメントも共有可能で、コンテンツを目的別・利用者別に整理し、社内情報共有、教育研修、取引先向け情報発信など、さまざまな用途に応じてスピーディーに立ち上げることができます。またＥＱポータルは、トップページのカスタマイズやコンテンツの探しやすさなど、利用者体験にも配慮した設計により、運用負荷を抑えながら継続的な動画活用を支援します。

EQポータルの詳細 https://www.stream.co.jp/service/platform/equipmedia/eq_portal/

Portalエディションの主な特長

・ 動画とドキュメントを共有できる認証サイトを、小規模から導入可能

部門内や拠点内でのナレッジ共有、取引先への情報発信などを、スモールスタートで始めていただけます。

・ 小規模利用でも、充実したセキュリティ機能を利用可能

二要素認証やパスワードポリシー設定、SSO（シングルサインオン）、ユーザー権限管理、公開範囲制御など、規模を問わず強固なセキュリティ環境を提供します。

・ Presentation Cloud連携で、説明動画もスムーズに共有

Presentation Cloudと連携することで、パワーポイント資料をベースとした説明動画の制作から共有まで、効率的な運用を実現します。

Portalエディションの価格

EQファミリーとEQポータルについて

- 月額費用：45,000円（税別）～ ※利用条件により異なります

法人向け動画共有・配信プラットフォーム「EQ」は、累計導入アカウント4,500超の実績を有しています。EQポータルは、EQで提供される動画ポータル構築機能です。 EQポータルでは、動画やドキュメントの共有に加え、Presentation Cloudで生成した説明動画の共有にも対応。両サービスを組み合わせることで、商品説明や業務マニュアルなどのパワーポイント資料を、より手軽に説明動画化し共有できる環境を提供します。

EQの詳細 https://www.stream.co.jp/service/platform/equipmedia/

Presentation Cloudの詳細 https://www.stream.co.jp/service/presentation-cloud/

※「パワーポイント」は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です

株式会社Ｊストリーム（東証グロース：4308)について

Jストリームは1997年の設立以来、動画配信を主軸に事業展開を続けております。

自社で保有・運営する独自のコンテンツ配信ネットワーク（CDN）を活用した動画配信に加え、これまで積み上げてきたノウハウを活かした動画の企画・制作・運用やWebサイト制作、システム開発、動画広告による収益化支援まで総合的なサービスとソリューションを提供することで、年間1,200社・10,000案件以上の企業活動における動画活用を支援しています。

社名（商号）： 株式会社Ｊストリーム （英語表記：J-Stream Inc.）

設立 ： 1997年5月

代表者 ： 代表取締役社長 石松 俊雄（いしまつ としお）

URL ： https://www.stream.co.jp/