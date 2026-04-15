モリリン株式会社は日本最大級のトレイルランニングレース「Mt.FUJI 100」を応援します

モリリン株式会社

繊維専門商社のモリリン株式会社（本社：愛知県一宮市、代表取締役社長：森 俊輔）は、2026年4月24日～26日に開催される日本最大級のトレイルランニングレース「Mt.FUJI 100」に協賛します。

これまでモリリンはDRYMIX、Somartiをはじめサステナブルな高機能素材の開発をおこない、スポーツを楽しむ人々をサポートして参りました。

近年では、３D CAD、AIなどの最新技術を活用したサステナブルなものづくりをさらに推進しております。

モリリンは、スポーツを通じて、豊かな暮らしの創造に貢献いたします。

大会概要：「Mt.FUJI 100」

昨年のトレイルランニングレース「Mt.FUJI 100」の様子

「Mt.FUJI 100」は、制限時間以内に富士山麓167キロメートルを巡る、日本最大級のトレイルランニングコースです。

・開催日：2026年4月24日（金）～26日（日）

・会場：富士北麓公園（山梨県富士吉田市）

・主催：Mt.FUJI100実行委員会

モリリンコーポレートサイト ～イトからはじまる、すべてのコトへ～

https://www.moririn.co.jp/

本件に関するお問合せ先

Email：info.tokyo@moririn.co.jp