【ブルガリ】「セルペンティ エテルナ」Watches & Wonders 2026 フォルムが秘める力と色彩に宿る歓喜

ブルガリ・ジャパン合同会社

卓越性とイノベーションを極めた多彩な時計ブランドが集う、ジュネーブにおけるウォッチメイキングの国際的イベント、Watches & Wonders 2026に、今年ブルガリは2度目の参加をいたします。ブルガリの展示スペースには、「時の芸術」とも称されるウォッチを創造するローマン ハイジュエラーの真髄が反映されています。

セルペンティも変容を遂げ、「セルペンティ エテルナ」は色彩豊かな色石を纏ったピンクゴールド、さらにデザインの洗練性が際立つイエローゴールドの2つの新しい姿を披露します。

Watches & Wonders 2026でのブルガリについて、LVMHウォッチ CEOであり、ブルガリ グループ CEOのジャン-クリストフ・ババンは下記のようにコメントを寄せています。

「Watches & Wonders 2026に今年も参加できることを、改めて嬉しく思っています。ブルガリが持つジュエラー、そしてウォッチメイカーとしての両面が発揮される意義深いイベントです。昨年ついに公式参加を果たしましたが、今年はマイクロメカニクスにおけるスイスでの卓越した技術と、創造性と美への情熱の完全なる結実と、前例に捉われないウォッチメイキングの力を存分に発揮することで、私たちの存在意義をさらに高めています。クリエイティブへの挑戦は新たな地平を切り拓いてウォッチとジュエリーの規範を再定義するよう、つねに私たちを突き動かし、大胆なクリエイションと絶えることのない革新へと繋がっているのです。Watches & Wondersは、このヴィジョンとブルガリが描くウォッチメイキングの躍動的な未来を披露するのに最高の舞台なのです」

「セルペンティ エテルナ」

金細工の歩みから生まれた傑作

ブルガリ ウォッチのプロダクト クリエイション エグゼクティブ ディレクターであるファブリツィオ・ボナマッサ・スティリアーニは「セルペンティ エテルナ」について下記のようにコメントを寄せています。

「豊かな色石が描かれるキャンバスとなった『セルペンティ エテルナ』には、蛇が象徴する変容や再生などが芸術的表現として昇華され、あらゆる要素に反映されています。蛇は究極的に本質的な部分で表現され、時代を超越したシンボル、比類なきシグネチャーとしての変貌をとげています。『セルペンティ エテルナ』は、クリエイションを超えた、もはやコンセプトと呼ぶべきものなのです」



「セルペンティ エテルナ」は、ブルガリのサヴォアフェールを通じ、新たな次元の構造ならびにフォルムへと足を踏み入れます。ルベライト、アメシスト、トパーズ、エメラルド、シトリン、サファイア、タンザナイト、 トルマリン、ツァボライト、ペリドットといった希少な色石122石が厳選されています。ラウンド、ブリリアント、プリンセス、ペア、オーバルといった様々なカットとサイジングを経て、ひとつひとつの石が、驚異的で完全なる調和を生み出すように配置されています。



ピンクゴールドで作り上げられた体の上に色石がちりばめられたこの蛇は、色石の選定に約185時間、さらにセッティングに約60時間を費やしました。まさに創造的ヴィジョンと熟練の技術が幾度となく協調を重ねて誕生したのです。



色石の鮮やかな輝きに呼応するホワイトダイヤモンドのピュアな美しさも目を引きます。ダイヤモンドのきらめきは蛇の曲線を描き出し、ちりばめられた色石のエネルギーを捉え、引き立てているかのようです。ダイヤモンドがパヴェセッティングされたダイアルが収められたケースは、蛇の頭の部分を大胆にデザイン化し、「セルペンティ エテルナ」の特徴であるグラフィカルな側面を強調しています。ブレスレットの内側に施された6角形の鱗型のオープンワークが、尽きることのないクリエイティビティと軽やかなストラクチャーによって色石を引き立てます。



長い創造のプロセスを経た蛇は、生命力と変容のシンボルとして、歓びと情熱に包まれた新しい姿を見せます。究極までに様式化されながらもプレシャスであり続ける蛇が持つ自由で輝かしいキャラクターは、フォルムと色彩を通じて歓びとエネルギーを伝えているのです。

イエローゴールドの「セルペンティ エテルナ」

ブルガリは、イエローゴールドの「セルペンティ エテルナ」を発表します。高貴で太陽のような輝きを放つイエローゴールドは、洗練されたデザインと唯一無二の魅力をさらに高め、日常で纏える多用性と気品あふれる洗練さを融合させた装いを演出します。



バングルブレスレットの両端、そして蛇のグラフィカルな頭部から尾までのラインに沿って配されたダイヤモンドのラインが、無駄のない曲線的なボリュームを際立たせます。ダイヤモンドのピュアな輝きが、ダイアルのホワイトマザー・オブ・パールの柔らかさと呼応します。



「セルペンティ エテルナ」は、モジュール化によって進化を遂げた、類まれなるジュエリーウォッチです。流れるような曲線は、まるで蛇が本能的に腕に沿うかのように手首を包みこみます。ブルガリの他のコレクションのブレスレットとのさまざまなスタイリングを可能にし、ユニークな個性を持ちながら多様性を発揮しています。



ブルガリのアイコンとして、その美的フィロソフィーから生まれた「セルペンティ エテルナ」は、シンプルなラインと研ぎ澄まされた表情、そしてセルペンティが秘めた力が究極の形で凝縮されたタイムピースです。きらびやかな色石によって彩られたピンクゴールド製、また太陽のような光を放つイエローゴールド製のいずれもが、アヴァンギャルドなエレガンスを湛えたデザインオブジェと言えるものであり、「セルペンティ エテルナ」によりセルペンティは驚くべき変容を示し、その真髄を身をもって伝えています。

【製品概要】



「セルペンティ エテルナ」

品番：104312価格：要お問い合わせムーブメント：クォーツムーブメント、時/分表示ケース/ダイアル：幅24mm、ピンクゴールド製ケース、ブリリアントカットダイヤモンドとブリリアントカットサファイアをあしらったピンクゴールド製リューズ、ブリリアントカットダイヤモンドパヴェダイアル、ブルー針ブレスレット： 493石（約5.0ct）のダイヤモンド、122石（約13.0ct）のラウンド、ペア、スクエアおよびオーバルカットのルベライト、アメシスト、トパーズ、エメラルド、シトリン、ピンクサファイア、タンザナイト、パライバ、ツァボライト、スペサルタイト、ピンクトルマリン、アクアマリン、ブルーサファイア、ペリドット、1石（約0.2ct）のラウンドブリリアントカットサファイアをあしらったピンクゴールド製ブレスレット（155mm）発売時期:未定

品番：104341 / 104352価格：未定ムーブメント：クォーツムーブメント、時/分表示ケース/ダイアル：幅24mm、イエローゴールド製ケース、11石（約0.03ct）のブリリアントカットダイヤモンドと1石（約0.05ct）のダイヤモンドをあしらったイエローゴールド製リューズ、マザー・オブ・パールダイアル、イエローゴールドプレート針およびインデックスブレスレット： 68石（約0.56ct）のブリリアントカットダイヤモンドをあしらったイエローゴールド製ブレスレット145mm(104341)、155mm（104352）発売時期：未定

お問い合わせ先：ブルガリ ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/