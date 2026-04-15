【JAF沖縄】体験して学ぶ交通安全！道の駅許田「道の駅週間企画」にJAFブース出展
JAF沖縄支部（支部長 野原朝昌）は4月26日（日）、道の駅 許田（沖縄県名護市）で開催される「道の駅週間企画」にJAFブースを出展します。
道の駅許田 外観
子ども安全免許証 イメージ
JAFブースでは、交通安全のクイズに答えてもらえる免許証そっくりのカード「子ども安全免許証」の発行や、時速5kmの衝突体験でシートベルトの重要性が学べる「シートベルトコンビンサー」、ゲーム感覚で俊敏性や正確性を測ることができる「クイックアーム」「クイックキャッチ」を体験することができます。さらに、各体験を巡る「スタンプラリー」を実施し、すべて体験された方には粗品をプレゼントします。
また、JAF会員向けに、会場内の各店舗で利用できる特別優待を実施します。※各店舗にてJAF会員証をご提示ください
～JAFブース出展概要～
■開催日時
2026年4月26日（日）10：30～16：00
■会 場
道の駅 許田（沖縄県名護市許田17-1）
■内 容
（1）子ども安全免許証発行
（2）クイックアーム・クイックキャッチ
（3）シートベルトコンビンサー衝突体験
（4）レッカー車展示
（5）スタンプラリー ※体験すると、粗品プレゼント！
■参 加 料
無料、予約不要 ※（5）は先着100名様限定
■特別優待 ※JAF会員証提示
（１）特産売り場
商品2,000円以上お買い上げで「すっきりパインジュース」1本プレゼント
さらにオリジナル紙袋もプレゼント ※先着20名様限定
（２）パン工房
会計時に「黒糖メロンパン」プレゼント
（３）パーラー
アイスクリームのダブルサイズをシングルサイズ価格にて提供
（４）天ぷら屋
1,000円以上お買い上げで「ミニもずく豆腐」１個サービス ※先着10名様限定
（５）レストラン
フードメニューご注文の方に「ソフトドリンク」１杯サービス ※アセローラ以外
■その他
イベント詳細は以下URLよりご確認ください。
https://jaf.link/41xsINV
詳細を見る :
https://jaf.link/41xsINV
■お問い合わせ先
一般社団法人 日本自動車連盟 沖縄支部推進課
〒901-2102 沖縄県浦添市前田1-48-7
Tel：098-877-9225（平日 10：00～17：00）