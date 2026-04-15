【JAF沖縄】体験して学ぶ交通安全！道の駅許田「道の駅週間企画」にJAFブース出展

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF沖縄支部（支部長 野原朝昌）は4月26日（日）、道の駅 許田（沖縄県名護市）で開催される「道の駅週間企画」にJAFブースを出展します。

道の駅許田 外観子ども安全免許証 イメージ

JAFブースでは、交通安全のクイズに答えてもらえる免許証そっくりのカード「子ども安全免許証」の発行や、時速5kmの衝突体験でシートベルトの重要性が学べる「シートベルトコンビンサー」、ゲーム感覚で俊敏性や正確性を測ることができる「クイックアーム」「クイックキャッチ」を体験することができます。さらに、各体験を巡る「スタンプラリー」を実施し、すべて体験された方には粗品をプレゼントします。

また、JAF会員向けに、会場内の各店舗で利用できる特別優待を実施します。※各店舗にてJAF会員証をご提示ください

～JAFブース出展概要～

■開催日時

2026年4月26日（日）10：30～16：00

■会 場

道の駅 許田（沖縄県名護市許田17-1）

■内 容

（1）子ども安全免許証発行

（2）クイックアーム・クイックキャッチ

（3）シートベルトコンビンサー衝突体験

（4）レッカー車展示

（5）スタンプラリー ※体験すると、粗品プレゼント！

■参 加 料

無料、予約不要 ※（5）は先着100名様限定

■特別優待 ※JAF会員証提示

（１）特産売り場

商品2,000円以上お買い上げで「すっきりパインジュース」1本プレゼント

さらにオリジナル紙袋もプレゼント ※先着20名様限定

（２）パン工房

会計時に「黒糖メロンパン」プレゼント

（３）パーラー

アイスクリームのダブルサイズをシングルサイズ価格にて提供

（４）天ぷら屋

1,000円以上お買い上げで「ミニもずく豆腐」１個サービス ※先着10名様限定

（５）レストラン

フードメニューご注文の方に「ソフトドリンク」１杯サービス ※アセローラ以外

■その他

イベント詳細は以下URLよりご確認ください。

https://jaf.link/41xsINV

詳細を見る :https://jaf.link/41xsINV

■お問い合わせ先

一般社団法人 日本自動車連盟 沖縄支部推進課

〒901-2102 沖縄県浦添市前田1-48-7

Tel：098-877-9225（平日 10：00～17：00）