【JAF沖縄】体験して学ぶ交通安全！道の駅許田「道の駅週間企画」にJAFブース出展

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一般社団法人　日本自動車連盟

JAF沖縄支部（支部長 野原朝昌）は4月26日（日）、道の駅 許田（沖縄県名護市）で開催される「道の駅週間企画」にJAFブースを出展します。




道の駅許田　外観

子ども安全免許証　イメージ

JAFブースでは、交通安全のクイズに答えてもらえる免許証そっくりのカード「子ども安全免許証」の発行や、時速5kmの衝突体験でシートベルトの重要性が学べる「シートベルトコンビンサー」、ゲーム感覚で俊敏性や正確性を測ることができる「クイックアーム」「クイックキャッチ」を体験することができます。さらに、各体験を巡る「スタンプラリー」を実施し、すべて体験された方には粗品をプレゼントします。


また、JAF会員向けに、会場内の各店舗で利用できる特別優待を実施します。※各店舗にてJAF会員証をご提示ください


～JAFブース出展概要～


■開催日時


2026年4月26日（日）10：30～16：00


■会　　場


道の駅 許田（沖縄県名護市許田17-1）


■内　　容


（1）子ども安全免許証発行
（2）クイックアーム・クイックキャッチ


（3）シートベルトコンビンサー衝突体験


（4）レッカー車展示


（5）スタンプラリー　※体験すると、粗品プレゼント！


■参 加 料


無料、予約不要　※（5）は先着100名様限定


■特別優待　※JAF会員証提示


（１）特産売り場


商品2,000円以上お買い上げで「すっきりパインジュース」1本プレゼント


さらにオリジナル紙袋もプレゼント　※先着20名様限定


（２）パン工房


会計時に「黒糖メロンパン」プレゼント


（３）パーラー


アイスクリームのダブルサイズをシングルサイズ価格にて提供


（４）天ぷら屋


1,000円以上お買い上げで「ミニもずく豆腐」１個サービス ※先着10名様限定


（５）レストラン


フードメニューご注文の方に「ソフトドリンク」１杯サービス　※アセローラ以外


■その他


イベント詳細は以下URLよりご確認ください。


https://jaf.link/41xsINV



詳細を見る :
https://jaf.link/41xsINV




■お問い合わせ先


一般社団法人　日本自動車連盟　沖縄支部推進課


〒901-2102　沖縄県浦添市前田1-48-7


Tel：098-877-9225（平日 10：00～17：00）