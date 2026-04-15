「ファミマオンラインくじ」から「セサミストリート」、人気アニメ「幼馴染とはラブコメにならない」のくじを4月15日（水）から発売！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんわくわく楽しい」を目指した取り組みの一環として、2026年4月15日（水）12時から「ファミマオンラインくじ」にて「セサミストリート ピクセルアートコレクション！ ファミマオンラインくじ」とTVアニメ「幼馴染とはラブコメにならない」くじを販売します。

また、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」などが所属する株式会社STPRの、新グループ「とぅるりぷ - True & Lip- 」（読み：とぅるーあんどりっぷ／通称：とぅるりぷ）がファミリーマートのデジタルコマース事業「ファミマオンライン」内の、「ファミマオンラインくじ」アンバサダーに就任しましたのでお知らせします。

■4月のオンラインくじは「セサミストリート」と「おさラブ」！

「ファミマオンラインくじ」は、ファミリーマートのデジタルコマース事業「ファミマオンライン」内で提供しているくじのサービスで、2026年2月よりサービスを開始いたしました。いつでも、気軽に楽しめて残り枚数が見えるといった実際のくじさながらの体験が特長です。このたび、待望の新ラインアップとして「セサミストリート」と「幼馴染とはラブコメにならない」のくじを発売いたします。

セサミストリート ピクセルアートコレクション！ ファミマオンラインくじ

価格：880円（税込）＋送料

発売期間：2026年4月15日（水）12:00～5月15日（金）23:59

配送時期：8月中旬頃より順次

種類：A賞～G賞全35種＋ラスト賞

1箱当たり数量：93個＋ラスト賞1個

レトロ可愛い「ピクセル」なエルモたちに会いにいこう！

『セサミストリート』の仲間たちがドット絵デザインでファミマオンラインくじに登場。

ここでしか手に入らない、遊び心あふれるグッズをその手に！

【商品詳細】※監修中につき、サイズは変更となる場合がございます。

【景品名】Ａ賞：ピクセルアクリルブロックセット

【種類】全1種

【サイズ】高さ約100mm、厚さ約8mm

【内容】ドット調になったエルモ・クッキーモンスター・アビー・カウント伯爵のアクリルブロックがセットで楽しめます。

8mm厚なので、いろいろな場所に置いて楽しめます。

【景品名】Ｂ賞：ピクセルスマホリング

【種類】全4種

【サイズ】約40×50 mm

【内容】ドット調になったエルモ・クッキーモンスター・アビー・カウント伯爵のカラーをベースにしたスマホリングです。

4種の中からお好きなものを選べます。

【景品名】Ｃ賞：ピクセルマグカップ

【種類】全4種

【サイズ】高さ約92mm

【内容】ドット調になったエルモ・クッキーモンスター・アビー・カウント伯爵が大きくデザインされたマグカップです。

4種の中からお好きなものを選べます。

【景品名】Ｄ賞： ピクセルハンドタオル

【種類】全4種

【サイズ】約200×200 mm

【内容】ドット調になったエルモ・クッキーモンスター・アビー・カウント伯爵をモチーフにしたハンドタオルです。

4種の中からお好きなものを選べます。

【景品名】Ｅ賞：ピクセルコースター

【種類】全4種

【サイズ】 約100×100 mm

【内容】ドット調になったエルモ・クッキーモンスター・アビー・カウント伯爵が大きくデザインされたラバーコースターです。

4種の中からお好きなものを選べます。

【景品名】Ｆ賞：ピクセルステッカー

【種類】全9種

【サイズ】 約70×100 mm

【内容】ドット調になったエルモたちをモチーフにしたステッカーです。

9種の中からお好きなものを選べます。

【景品名】Ｇ賞：ピクセル缶バッジ

【種類】全9種

【サイズ】 約57×57 mm

【内容】ドット調になったエルモたちの顔が大きくデザインされた缶バッジです。

9種の中からお好きなものを選べます。

【景品名】ラスト賞：ピクセルクリアポーチ

【種類】全1種

【サイズ】 約175×125×50 mm

【内容】ドット調になったエルモたちが、ブラウン管テレビに大集合した遊び心のあるデザインで、懐かしのテレビをモチーフにしたクリアポーチです。

※画像はイメージです。

※予定数がなくなり次第販売終了となります。

TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』くじ

価格：890円（税込）＋送料

発売期間：2026年4月15日（水）12:00～5月31日（日）23:59

配送時期：9月上旬頃より順次

種類：A賞～H賞全28種＋ラスト賞

1箱当たり数量：100個＋ラスト賞1個

「幼馴染、それは一番やっかいな恋の始まり。」

TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』 から汐・灯・るな・春の4人が、オンラインくじになって登場！ファミマオンライン限定のグッズをぜひお楽しみください。

【商品詳細】※監修中につき、サイズは変更となる場合がございます。

【景品名】Ａ賞：水萌汐 ビッグアクリルスタンド

【種類】全1種

【サイズ】 約30cm

【内容】水萌汐が約30cmの大型アクリルスタンドになりました。

迫力のあるサイズになっております。

【景品名】Ｂ賞：火威灯 ビッグアクリルスタンド

【種類】全1種

【サイズ】 約30cm

【内容】火威灯が約30cmの大型アクリルスタンドになりました。

迫力のあるサイズになっております。

【景品名】Ｃ賞：月見るな ビッグアクリルスタンド

【種類】全1種

【サイズ】 約30cm

【内容】月見るなが約30cmの大型アクリルスタンドになりました。

迫力のあるサイズになっております。

【景品名】Ｄ賞：日向春 ビッグアクリルスタンド

【種類】全1種

【サイズ】 約30cm

【内容】日向春が約30cmの大型アクリルスタンドになりました。

迫力のあるサイズになっております。

【景品名】Ｅ賞：ラバーチャーム

【種類】全4種

【サイズ】 約75×75 mm

【内容】汐・灯・るな・春の4人が、ラバーチャームになって登場しました。

4種の中からお好きなものを選べます。

【景品名】Ｆ賞：ラメ入りアクリルキーホルダー

【種類】全4種

【サイズ】 アクリル部分高さ約100mm

【内容】汐・灯・るな・春の4人が、ラメが入ったアクリルキーホルダーになって登場しました。

4種の中からお好きなものを選べます。

【景品名】Ｇ賞：缶バッジ

【種類】全8種

【サイズ】 約57×57 mm

【内容】汐・灯・るな・春の4人が、2種ずつの缶バッジになって登場しました。

8種の中からお好きなものを選べます。

【景品名】Ｈ賞：コルクコースター

【種類】全8種

【サイズ】 約90×90 mm

【内容】汐・灯・るな・春の4人が、2種ずつのコルクコースターになって登場しました。

8種の中から好きなものを選べます。

【景品名】ラスト賞：ヒロイン大集合！ アクリルブロックセット

【種類】全1種

【サイズ】 高さ約100mm、厚さ約8mm

【内容】汐・灯・るな・春のアクリルブロックがセットになりました。

8mm厚なので、いろいろな場所に置いて楽しめます。

※画像はイメージです。

※予定数がなくなり次第販売終了となります。

■ファミマオンラインくじ ご利用方法

※ご利用方法詳細はこちらよりご確認ください。https://famima-online-stg.family.co.jp/feature/onlinekujiguide

■ファミマオンラインくじのアンバサダーとして「とぅるりぷ」をお迎えしました！

このたび、2026年3月28日（土）・29日（日）にKアリーナ横浜で行われた『STPR Family Festival!! 2026』にてデビューした2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ 」をファミマオンラインくじのアンバサダーにお迎えしました。

「とぅるりぷ」の公式YouTubeやSNSでファミマオンラインくじの告知や、オリジナルのくじの展開を予定しております。

今後の「とぅるりぷ」とファミマオンラインくじの活動については、随時特設ページにて発信して参ります。ぜひご注目ください。

とぅるりぷ×ファミマオンラインくじ特設ページ

https://famima-online.family.co.jp/feature/260415truelip

「とぅるりぷ」6人より就任コメント

― そあら ―

ファミマオンラインくじ公式アンバサダーに選んで頂き光栄です！

おれは昔からくじ引き大好きだから、たくさん引いてリポートたくさん届けちゃうぞ！！！

ハズレないのって、、、ええんですかい！？！？

― ものくろ ―

新サービスの公式アンバサダーに選んでいただいて光栄です！

沢山の人にファミマオンラインくじの魅力を届けて広げていけるように頑張ります！

まっててね～！

― パルオ ―

公式アンバサダー！めちゃくちゃ嬉しいです！自分の声が店内で流れるの夢なので頑張ります！

楽しみだな～

ファミマくじ沢山の人に届けるぞおおお！！

― つきしろやしろ。 ―

とぅるりぷのつきしろやしろ。です！

この度ファミマオンラインくじの公式アンバサダーに選んでいただきとても嬉しいです！

人生初のアンバサダー頑張ります！

メンバーみんなで力を合わせて全力で盛り上げていくのでよろしくお願いいたします！！

― はりま ―

ファミリーマートさんは日頃から大変お世話になってるコンビニです！

このような素敵な機会をいただけて本当に光栄です！

ファミマオンラインくじの魅力がたくさんの方に届くよう、精一杯盛り上げていきます！

― まひろまる。 ―

とぅるりぷ黄色担当まひろまる。です！！

ファミマオンラインくじのアンバサダーに選んでいただけるなんて…！すごすぎる！

初めてのアンバサダー超頑張って広めていくのでみんな応援してね～！！

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■セサミストリートとは

セサミストリートは、1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は190以上の国と地域で展開しています。ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットによって生み出されたこの番組は、にぎやかな街並みを舞台に、音楽やかわいらしいパペットたち、アニメーションを織り交ぜながら、就学前に必要な基礎学力はもちろん、思いやりや優しさ、インクルージョンといったメッセージを伝えてきました。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じて、世界中で幼児向けコンテンツの模範として高く評価されています。セサミストリートは、国際的な非営利団体セサミワークショップによって制作されています。

■TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』とは

「えーゆー」こと界 世之介、高校１年生。彼女なし。

ラブコメ、特に「幼馴染とのラブコメ」にドはまり中。

そんなえーゆーの、目下の悩みは幼馴染の「しお」と「あかり」が可愛すぎること！

しかし、えーゆーは知っている…「現実の幼馴染とはラブコメにならない」ということを。

が！当の「しお」と「あかり」の気持ちはえーゆーに向いていて…！

ヒロイン全員、幼馴染！じれったくて、もどかしい！でも胸が熱くなる！

「最旬幼馴染ラブコメ」、開幕！

■とぅるりぷ - True＆Lip- とは

「STPR BOYS PROJECT」より誕生した、STPR所属6組目となる2.5次元歌い手アイドルグループ。

2026年3月14日にグループ名およびメンバーを発表し活動を開始。2026年3月28日にKアリーナ横浜で行われた『STPR Family Festival!! 2026』でデビュー。

メンバーは、そあら、ものくろ、パルオ、つきしろやしろ。、はりま、まひろまる。の6名。それぞれの個性を活かしながら歌やゲーム実況、ASMR、イラストなど、幅広く活動を展開中。

グループのコンセプトは「嘘のない声で、心を繋ぐ」。

言葉にできない感情や、胸の奥にしまってきた想いを、歌や声、自分たちの言葉でまっすぐ届けていく。

2026年4月には、デビューから約1か月というSTPR史上最短でのワンマンライブ開催を予定している。

オフィシャルリンク

公式サイト： https://truelip.stpr.com/

公式X：https://x.com/TrueLip_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@True_Lip

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html