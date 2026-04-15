【フジテレビ】「FOD SHORT」 フジテレビ初となる海外進出、北米でドラマ配信スタート！ ～日本のIPを世界に届ける「日本発のグローバル・インフラ」として、100カ国への拡大をめざす～

株式会社フジテレビジョンhttps://short.fod.fujitv.co.jp （FOD SHORT）

フジテレビが運営する縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」が2026年４月15日（水）、北米市場でのサービス提供を開始しました。フジテレビのプラットフォームとして初めての海外進出となります。今後は100カ国以上への拡大をめざし、世界中のみなさまに日本のドラマを楽しんでいただけるよう、グローバル展開を加速します。

FOD SHORTは、2025年７月のサービス開始以来、日本国内で急速に成長してきました。2025年12月にはモバイルアプリの調査会社であるSensor Towerの調査において、国内のショートドラマパブリッシャーとしてアプリ収益とダウンロード数の両部門で第１位を獲得しました。

コンテンツの質においても高い評価を得ています。ドラマ『推しの罪～推しを救えるのはヲタクの私～』（出演：内田理央、なえなの）は、「モデルプレス ベストドラマアワード」において「最強コンテンツ賞」を受賞しました。この「国内市場のリーダー」としての実績を踏まえ、世界市場へ挑戦します。

今回の海外進出では、まずアメリカ・カナダの北米市場でFOD SHORTアプリのインストールが可能となり、フジテレビが制作した縦型ショートドラマが現地で視聴できるようになります。現在FOD SHORTでは、オリジナル作品39作品で英語字幕を提供しています。外部コンテンツパートナーの制作作品を含むその他の配信タイトルについても、順次対応を進めてまいります。提供地域は段階的に広げ、将来的には100カ国以上でのサービス展開を計画中です。世界中のユーザーに日本の作品を届けるため、英語にとどまらず10言語以上への対応を予定しています。

日本のIP・クリエイティブを世界へ繋ぐ「グローバル展開のハブ」へ

FOD SHORTはフジテレビの自社制作作品にとどまらず、日本のパートナー企業のコンテンツも配信する、オープンなプラットフォームへと進化します。外資系プラットフォームに依存することなく、日本の優れたIPや若手クリエイターの才能を世界へ直接届けるための「日本発のグローバル・インフラ」となることが我々の最大の使命です。

日本国内でのテストマーケティングから、海外スタジオとの共同ローカライズ制作まで、FOD SHORTが「グローバル展開のハブ」として機能することで、日本発のコンテンツが世界で正当に評価され、その利益が国内のクリエイティブ産業に還元されるエコシステムの構築をめざします。ともに世界市場へ挑戦していただけるIP保有企業・コンテンツパートナーからの参画を広く募集いたします。

今後もFOD SHORTは「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、世界中のユーザーへ新しい映像体験を提供します。本サービスは、動画配信サービス「FOD」等のアプリ開発における先進技術やAI活用、および広告クリエイティブ領域の知見を持つ株式会社フジ・ネクステラ・ラボとの共同事業です。両社の連携を一段と強化し、より快適な視聴体験と魅力的なコンテンツを世界へ向けて発信してまいります。

■コメント：フジテレビ FOD事業部 部長 杉崎朋子

「国内市場で培ってきたFOD SHORTの知見と実績をもとに、このたび北米でのサービス提供を開始できたことを大変うれしく思います。短い時間でも深く感情を動かす日本のドラマの魅力は、海外のお客様にも十分に届けられると確信しています。

本プロジェクトは、単なるフジテレビの一事業の海外展開ではありません。日本の素晴らしいIP、そしてクリエイターの皆様の熱量と才能を、世界市場へダイレクトに届けられる“日本発のグローバル・インフラ”を創り上げる挑戦です。

クリエイターが世界で勝負できる環境を提供し、FOD SHORTが海外展開のハブとなることで、パートナーのみなさまと共に成功体験と利益を分かち合う“持続可能なエコシステム”をめざします。日本のクリエイティブの底力を世界に示すため、今後も多くのコンテンツパートナーと共創し、展開地域を拡大してまいります」

◇ FOD SHORT 概要

「FOD SHORT」とはフジテレビが手がける縦型ショートドラマ専用アプリです。１話約１分の高品質なドラマを、毎日５話ずつ無料で視聴できます。スマホ視聴に最適化され、通勤・通学やスキマ時間にもぴったり。実力派キャストが出演するオリジナル作品も続々配信中です。ここでしか見られない海外発の人気作もラインナップ。短いのに心に残る、新感覚のドラマ体験をお届けします。

■U R L：https://short.fod.fujitv.co.jp

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる

特典「FODフライデイ」も提供中です。

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https://fod.fujitv.co.jp/f1/register