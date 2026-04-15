ハンズ 自由が丘店 2026年9月オープン

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桜井 悟）は、自由が丘駅前の新たな街のランドマークであるJIYUGAOKA MUSE SQUARE（自由が丘 ミューズ スクエア）に「ハンズ 自由が丘店」を2026年9月にオープンすることを決定しましたのでお知らせいたします。

ハンズは「手でソウゾウしよう。手でワクワクしよう。」をブランドメッセージとして掲げ、国内外98店舗でお客様の「生活文化の創造」をお手伝いしています。ハンズ 自由が丘店でも地域のお客様に愛される、通いたくなる店舗を目指し、商品、接客、サービスを通じてソウゾウ、ワクワクをお届けしてまいります。

店舗概要

店 名 : ハンズ 自由が丘店

出店場所 : 東京都目黒区自由が丘一丁目29番地区内 3階

交 通 : 東急東横線・東急大井町線「自由が丘駅」徒歩1分

開 業 日：2026年9月

店舗面積 : 約482平方メートル

※ 店舗の詳細はあらためてお知らせいたします。

＜株式会社ハンズ 概要＞

代 表 者：代表取締役会長 高家 正行

代表取締役社長 社長執行役員 桜井 悟

設 立：1976 年 8 月

本社所在地：東京都新宿区新宿 6-27-30 新宿イーストサイドスクエア

資 本 金：1 億円

事 業 内 容：住まいと住生活・手づくり関連の製品・道具・工具・素材・部品の総合専門小売業

従 業 員 数：1,668 名（2026 年 3 月 1 日現在）

店 舗 数：総店舗数 98店舗（2026年3月18日現在）

ハンズ 69 店舗（FC 11 店舗、海外 12 店舗含む）

ハンズ ビー20 店舗（FC 3 店舗含む）

プラグス マーケット 9 店舗（FC）

公式サイト：https://info.hands.net/company/(https://info.hands.net/company/) （企業サイト）

https://hands.net/(https://hands.net/)（ネットストア）