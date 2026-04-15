累計発行部数150万部突破の傑作バトルハイファンタジー『魔女と傭兵』日本テレビ系にて２０２７年より全国放送決定！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、当社が発刊するGCノベルズ『魔女と傭兵』のTVアニメが日本テレビ系にて2027年より全国放送を開始することをお知らせいたします。



また、ティザービジュアル、ティザーPV、メインキャラの設定とスタッフ＆キャスト情報も一挙解禁する他、アニメ放送に先がけて、本日より公式サイト・YouTubeにて原作者監修書き下ろしボイスドラマを公開。

さらに、公式サイトにて原作者監修書き下ろしショートストーリーの配信も決定いたしました。

(C)超法規的かえる・叶世べんち／マイクロマガジン社／魔女と傭兵製作委員会

ティザービジュアル＆ティザーPV解禁！

「孤独な魔女」×「孤高の傭兵」による本格派バトル＆ハイファンタジー作品！

2027年より日本テレビ系にて全国放送決定！

※放送は予告なく変更になる可能性がございます。

■ティザーPV URL： https://youtu.be/Ma6twUC12To(https://youtu.be/Ma6twUC12To)[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ma6twUC12To ]

ティザーPV場面写真

キャラクター設定＆キャスト情報解禁！

ジグ＝クレイン（CV：坂 泰斗）

非常に高い戦闘力と強靭な肉体を持つ凄腕の傭兵。

滅多にいない双刃剣の使い手であり、魔力は一切持ち得ない。

依頼ならば人殺しも躊躇わないが、無駄な殺生は好まない性分。

魔女の討伐隊に参加し、シアーシャと出会う。

シアーシャ（CV：早見沙織）

『沈黙の魔女』と呼ばれ、恐れられていた異質の存在。

容姿端麗で、土魔術を得意としている。

人間の感覚とはズレているため世間知らずだが、生来の研究肌で知識を得ることは好き。

ジグと出会い、護衛を依頼する。

【キャストコメント】

◆ジグ＝クレイン役：坂 泰斗

「ジグ＝クレイン」役を務めさせて頂きます、坂 泰斗です。

傭兵として世界を渡り歩き合理的に生き残る術を身につけてきたジグと、長い年月を過ごしながらも迫害を受け1人きりで隠れて生きてきたシアーシャ。そんな2人の物語は壮絶な「殺し合い」から始まります。

「魔女と傭兵」、英雄などでは無いはみ出し者の2人が織りなす、ダークで重厚、静かで何処か儚げな物語を是非お楽しみに。

◆シアーシャ役：早見沙織

シアーシャの声を担当させていただきます。

最初に原作に触れたとき、重厚さ、繊細さ、かつふわっと抜け感もある内容に惹きこまれました。

収録では、丁寧に、緻密に、それぞれのキャラクターの表現を重ねていく大変濃密な時間を過ごしています。

ひとつひとつ集中して、楽しみながら臨んでいきたいと思っております。

ジグとシアーシャ、2人の関係がどのように変化していくのか、ご注目いただけると嬉しいです。

アニメーションで描かれる「魔女と傭兵」の世界を、みなさまぜひご堪能ください。

ボイスドラマ Vol.1 公開！ショートストーリーの配信も決定！

公式サイト内SPECIALページ・YouTube(バンダイナムコフィルムワークスチャンネル)にて、原作者監修書き下ろしボイスドラマを本日より定期的に公開！アニメに先駆けて、ジグとシアーシャが織り成す会話劇を是非お楽しみください！

また、同じく公式サイト内SPECIALページにて原作者監修書き下ろしショートストーリーの配信も決定！

こちらも定期的にお届け予定ですので、公開をお楽しみに！

Vol.１「期待と不安」

登場キャラクター：ジグ＝クレイン(CV：坂 泰斗)

シアーシャ(CV：早見沙織)

URL：https://youtu.be/K8Y_vY0aR6M

『魔女と傭兵』作品情報

【イントロダクション】

WEB小説投稿サイト発、シリーズ累計発行部数150万部突破の超・話題作、待望のアニメ化！

互いに敵対関係だった「孤独な魔女」と「孤高の傭兵」

激闘の出会いを果たした二人が、生きる場所を求め、共に未知の大地へと歩み出す。

そこに待つのは安寧か、それとも波乱か――。

最凶と最強、異質と異端。似て非なる二人が切り拓く、帰還なき未知への旅。

監督・江崎慎平×シリーズ構成・谷村大四郎×制作・エイトビットの強力タッグが贈る

本格派バトル＆ハイファンタジー作品、始動！

【あらすじ】

『魔術』や『魔獣』が失われた大陸。

その地で唯一、魔術を操れる得体の知れない恐怖の象徴――『魔女』

人々に恐れられ、忌み嫌われるその存在を討つべく、討伐隊に参加していた孤高の傭兵・ジグ＝クレインは、森の奥深くで『沈黙の魔女』シアーシャと出会う。

両者の壮絶なる殺し合いは傭兵の勝利によって幕を閉じる……と思われた。

だがその幕切れ、魔女は傭兵にとある依頼を申し込む。

「あなたに私の護衛を依頼します。

―私を、誰にも追われない場所まで連れて行ってください」

『孤独な魔女』と『孤高の傭兵』

似て非なる二人の、生きる場所を求めた帰還なき旅が、いま始まる―。

【スタッフ】

・原作：超法規的かえる 「魔女と傭兵」(GCN文庫／マイクロマガジン社刊)

・キャラクター原案：叶世べんち

・監督：江崎慎平

・シリーズ構成：谷村大四郎

・キャラクターデザイン：松本圭太

・音響監督：藤田亜紀子

・音楽：石塚玲依

・音楽制作：ランティス

・アニメーション制作：エイトビット

【キャスト】

ジグ＝クレイン役：坂 泰斗／シアーシャ役：早見沙織

アニメ公式HP：https://www.anime-witch-mercenary-official.com/

作品公式Ｘ：@anime_majyohei

作品公式TikTok：@ anime_majyohei

(C)超法規的かえる・叶世べんち／マイクロマガジン社／魔女と傭兵製作委員会

書籍情報

TVアニメ化記念「描きおろし応援イラストカード」の配布決定！

一部書店様におきまして、TVアニメ化を記念した「描きおろし応援イラストカード」の配布を予定しております。

配布対象店舗および実施期間等の詳細につきましては、下記をご確認ください。

https://gcnovels.jp/news/576

原作小説・コミカライズ

◆原作小説：1～7巻好評発売中！

魔女と傭兵 | GCノベルズ | 夢をつかむ、次世代型ノベルレーベル

◆コミカライズ：1～8巻好評発売中！

『魔女と傭兵』既刊・関連作品一覧｜講談社

→講談社「マガポケ」にて好評連載中！

魔女と傭兵 | 【第1話】傭兵と魔女 / マガポケ | 少年マガジン公式無料漫画アプリ

原作小説公式X

【魔女と傭兵】https://x.com/witch_mercenary

夢をつかむ、次世代型ノベルレーベル【GCノベルズ】

2014年に創刊したGCノベルズは、『転生したらスライムだった件』や『賢者の弟子を名乗る賢者』、『嘆きの亡霊は引退したい』など話題のWEB小説を続々と刊行する、終わりなき挑戦を続ける次世代型ノベルレーベルです。

読者やファン、そしてクリエイターの皆さまに支えられ、今年で創刊11周年を迎えることができました。アニメ化を果たしたタイトルも続々刊行中！新刊は毎月30日頃発売です。

新しい出会いがここに『GCN文庫』 https://gcnovels.jp/gcnb/(https://gcnovels.jp/gcnb/)

ライトノベル人気ジャンルの完全新作や、GCノベルズの文庫化などを毎月20日頃に発売！

GCN文庫最大のヒット作でコミカライズも好評連載中の『魔女と傭兵』や

デビューから1年で5作品も刊行されるなど話題の尽きない「駄犬」先生がおくる『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』など

異世界ファンタジー作品も続々と登場します。

GCノベルズ公式サイト

https://gcnovels.jp/

GCノベルズ公式X（旧Twitter）

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マイクロマガジン社公式YouTube

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