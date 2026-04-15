AIストーム、″令和の虎″投資家を迎えSNSを事業に変えるセミナーを開催

AIストーム株式会社

AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 今井俊夫、証券コード：3719）は、2026年4月16日（木）18:00より、WeWork 渋谷スクランブルスクエア 39Fラウンジにて「AIストーム特別セミナー "令和の虎"が語る SNSを"事業に変える"投資家視点とは！」を開催いたします。

"令和の虎"に投資家として出演し、SaaS企業3社を経営する株式会社ネルプ代表取締役 稲葉信氏を招き、投資家の視点から紐解く事業成長の構造を、実体験とともに語っていただきます。

◆ イベント開催の背景

SNSを活用する事業者が増加する一方、発信と売上の間にある構造的な課題を抱える企業は依然として多く、SNSを「事業の仕組み」として機能させられている企業はまだ少数です。投稿の効果予測からコンテンツ生成、顧客導線の自動化まで、AIを組み込むことでSNSは初めて「事業を動かす仕組み」として機能します。

こうした変化の中、SNSを事業設計の軸に組み込めるかどうかが、企業の成長速度を決定づけています。

AIストームは、AI教育プログラム「Storm Academy」の運営、国際AI人材育成、クラウド型AIエージェントサービス「ISEAI」の提供開始など、AI教育・人材育成・プロダクト開発にわたる多角的なAI事業を積極的に展開しています。

実践的な知見を循環させる学びの場の提供こそ、AIが社会実装される時代における当社の役割であり、本セミナーはその実践の場として開催します。

◆ 登壇者紹介

稲葉 信 氏 株式会社ネルプ 代表取締役・同番組 投資家

営業職からキャリアをスタートし、独立後は人材・広告・飲食など複数事業を展開。現在はSaaS企業3社を経営し、SNS×IT領域においてサービスを展開する実践者です。投資家として数多くの事業を見極めてきた視点と、経営者としての実体験の両輪が、本セミナーの核心を形成します。



今井 俊夫 AIストーム株式会社 代表取締役社長

2024年12月期に過去最高売上を達成した後、2025年に社名をAIストームへ刷新。ERP・AI教育・エネルギー・M&Aと事業領域を力強く拡張し、三ヶ年中期経営計画を主導する。2026年にはコールセンター事業を営む株式会社日本テレシステムの完全子会社化を完了させ、自ら同社代表取締役を兼務。時価総額500億円の達成を"必ず成し遂げる"と公言し続ける実行型の経営者。

◆ セミナーで得られること

本セミナーでは、稲葉氏の実体験をもとに以下3つのテーマを軸に講演いただきます。

- なぜSNSが売上に繋がらないのか ―― 構造的な問題と根本原因を解き明かす- 投資家が見る"伸びる事業"の共通点 ―― 数多の事業を選別してきた"虎の眼"で語る成長の条件- SNSを活用した事業の仕組み化とスケール戦略 ―― 再現性のある成長モデルを実践ベースで解説

SNSを単なる発信ツールで終わらせない。事業として機能させる設計思想を、投資家の視点から体系的に語ります。

◆ イベント概要

■ イベントプログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7183/table/95_1_d1e83f11dfb33cd4de0131dd60059b3f.jpg?v=202604150251 ]

17:30 受付開始・エントランスオープン

18:00 オープニング・他己紹介（日本ヒューマンキャピタル代表 植木より）

18:05 特別講演（40分）「SNSを"事業に変える"投資家視点」稲葉信 氏

18:45 質疑応答（15分）

19:00 AIストーム紹介

19:05 AIストーム代表取締役社長 今井俊夫よりご挨拶

19:15 次回イベントのご案内

19:25 クロージング・交流会案内

19:30 交流会（名刺交換・ネットワーキング）

20:00 イベント終了

※イベント内容は、一部変更になる可能性があります。

◆ AIストームが描く「AI×ビジネス」の未来

AIストームは、AIを事業の中核に組み込んだ企業が日本全国で当たり前になる社会を目指します。そのために、教育・人材・プロダクトの三層でAI事業を展開し、AIを実装できる人材が日本全国の事業を動かす構造を築くことが、当社の使命です。

AIストームは、四木教育との国際AI人材育成パートナーシップやグローバルなクラウド企業との戦略的提携でグローバルな人材基盤を構築しながら、2026年3月にはクラウド完結型AIエージェントサービス「ISEAI」の提供も開始しました。「AIを学ぶ」から「AIが働く」へ--AIストームが積み上げてきた事業群の知見が、投資家の視点と交わるとき、参加者の事業を動かす具体的な思考に変わります。本セミナーは、その変換が起きる場として開催します。

当社が掲げる時価総額500億円の達成を、"必ず成し遂げる"未来として描いています。人材の成長と事業の拡大を両輪に、AIストームは今後も着実かつ力強く前進し続けます。

◆会社概要

会社名：AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード）

代表取締役：今井 俊夫

所在地：東京都千代田区神田錦町 3-17-11 榮葉ビル 9 階

事業内容：AI 事業、AI 教育、AI プロダクト開発、ERP／HR コンサル、LED ビジョン、トラック販売・リース、アドトラック広告、IT 機器販売 等

企業HP：https://www.ai-storm.co.jp

報道関係者お問い合わせ先

AIストーム株式会社 広報担当

E-mail：press@ai-storm.co.jp