セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は「「部下に何度言っても伝わらない」の真因ーデータで紐解く上司と部下の溝と、成果を生む期初コミュニケーションの極意（ソフトブレーン・サービス株式会社様との共催セミナー）」を2026年5月14日（木）12:00～13:00に開催することをお知らせいたします。

課題・問題意識

・何度指導しても部下に意図が伝わらず、同じミスを繰り返してしまう

・目標管理はしているものの『結果』の報告だけで終わり、プロセスが見えない

・期初の目標設定が形骸化しており、部下のモチベーションや成果に直結していない



上司と部下の認識のズレは、組織の生産性を低下させる大きな要因です。

個人のコミュニケーションスキルに頼るのではなく、データに基づいた原因究明と正しいマネジメントの仕組みを知ることが、組織力向上の第一歩となります。

概要



結果管理から脱却し、成果を生み出す組織へ

本セミナーでは、役職者・一般社員100名への「実態調査データ」に基づき、上司と部下の間に生じる“見えない溝”の正体を徹底解剖します。



属人的な「結果管理」から脱却するためのプロセスマネジメントと、すべての成果のスタート地点となる期初目標設定の極意を余すところなくお伝えします。



上司と部下の溝を埋め、組織全体で成果を生み出すためのヒントが詰まった60分です。

【お申し込みはこちらから】

https://events.sb-service.co.jp/seminar/260514?ref=sele

プログラム



【第1部】12:00～12:30

実態調査から紐解く、上司と部下の溝を埋めるプロセスマネジメント

登壇：ソフトブレーン・サービス株式会社 宮田氏



1.実態調査が浮き彫りにした「上司と部下の深い溝」

2.溝を生み出す根本原因と「結果管理」の限界

3.上司と部下の認識の齟齬を埋めるために



【第2部】12:30～13:00

意外と知らない、成果に直結する期初コミュニケーションのポイント

登壇：セレクションアンドバリエーション株式会社 瓜阪氏



1.同じ目標管理でも成果に差が出る理由

2.目標設定時点のズレは、なぜ起きるのか

3.成果を生むための期初コミュニケーション「3つのK」

開催概要

開催日程： 2026年5月14日（木）12:00～13:00

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

【お申し込みはこちらから】

https://events.sb-service.co.jp/seminar/260514?ref=sele

・本セミナーはZoomを利用して開催いたします。

・参加用URLは開催前日にメールにてご案内いたします。

・Zoomの接続確認は事前にお試しください。

・ミーティングIDおよびパスワードは第三者へ共有しないようお願いいたします。

・1社あたりの参加人数に制限はございませんが、ご参加者様ごとにお申込みください。

・個人事業主の方、および弊社が同業他社と判断した企業様からのお申込みはお断りする場合がございます。予めご了承ください。

登壇者

宮田 純氏

ソフトブレーン・サービス株式会社

シニアコンサルタント

1977年、北海道出身。大学卒業後、人材サービス会社で営業職としてキャリアをスタート。25歳で営業リーダー、30歳でBPO事業を立ち上げ、3年間で110名規模の事業本部へと成長させる。その後、医療特化型人材サービス会社にて営業部門事業部長として72名をマネジメント。在籍中にマザーズ上場を経験し、「遠隔診療」「看護・介護派遣」の新規事業立ち上げを成功させる。豊富な営業経験と事業立ち上げ実績を活かし、現在はソフトブレーン・サービスにて企業の営業力強化をサポートしている。

瓜阪 彰悟氏

セレクションアンドバリエーション株式会社

シニアコンサルタント

新卒でセレクションアンドバリエーションに参画。加工機器製造企業、電気部品製造企業の人事制度改定や精密機器製造企業における取締役会・コーポレートガバナンス改定を始めとした人事コンサルティング業務に従事。 主に、人事現状分析を踏まえた組織課題特定、従業員満足度調査の設計・実施、ガバナンス制度を踏まえた役員報酬制度設計の分野に携わる。