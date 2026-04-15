日本カミソリ市場30年連続No.1*1のシック、男性用シェービングケアブランド「HYDRO（ハイドロ）」大リニューアル！WebCMに声優・俳優の津田健次郎さんを起用し、やさしさと深剃りの極みをアピール

シック・ジャパン株式会社 (Schick Japan K.K.)

日本カミソリ市場No.1＊1のシック・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：後藤秀夫）は、Schick（シック）を代表する男性用シェービングブランド「HYDRO（ハイドロ）」を大リニューアルし、「やさしさ」と「深剃り」の両立を“極めた”全6製品を2026年3月より順次展開しています。本リニューアルにあわせて、声優・俳優の津田健次郎さんを起用。津田健次郎さんの声を収録したTVCMを4月1日（水）より放映しているほか、ご本人が出演するWebCMを4月15日（水）より公開します。

新WebCMでは、長年多くのファンを魅了してきた津田健次郎さんの深みある声と表現力を通じて、“やさしさ”と“深剃り”を極めた新「HYDRO（ハイドロ）」の世界観を表現。シェービングを体験した津田さんが、「深剃りの極だ！」と語るシーンにもご注目ください。ブランド全体の機能性をさらに強化した「HYDRO（ハイドロ）」は、男性一人ひとりの肌とヒゲに寄り添いながら、毎日のシェービングをより快適で心地よい時間へと進化させます。

■WebCMについて

【Schick HYDRO シェーバー篇】

スタイリッシュで明るい抽象的な洗面空間を舞台に物語がスタート。重厚感のある椅子に腰かけた津田さんがシェーバーを見つめ、「深剃りの極だ！」と語るシーンから始まり、2段階で可動するPRO FITハンドルを鋭い眼差しで見つめます。鏡の前でシェービングを始めると、刃が肌に触れた瞬間、「顔にフィットする、この圧倒的剃りやすさは！」と声を漏らし、その剃り心地に驚いた表情に。最後はシェーバーを握りしめながら「これぞ…深剃りの極だ！」と力強く締めくくります。津田さんの豊かな表現力とともに、“やさしさ”と“深剃り”を極めた「HYDRO（ハイドロ）」の魅力を印象的に描いています。

【Schick HYDRO シェービング剤篇】

シンプルな洗面空間の鏡を軸に展開するパラレルワールド設定のCM。鏡の中には、シェービング剤で肌ケアをしている津田さんが。一方、鏡の外には洗顔の泡でそのままシェービングをしようとする“肌ケアをしていない津田さん”がいます。剃ろうとした瞬間、鏡の中から「そこは“ジェル”だろ」と呼びかけ、シェービング剤のジェルを手に取りながら「剃る前に、守るんだ！」と力強く一言。鏡越しの会話を通じて、シェービング前にシェービング剤で肌を守る新しい肌ケア習慣を描いています。

■津田さんコメント

「今回の撮影で、日常的に使うもの、自分の素肌に触れるものって大事だなと実感しました。実際に使ってみて、肌へのフィット感やなめらかな剃り心地にちょっと驚きましたね。思わず「これはすごい」と声が出たくらいです（笑）。シェービング剤篇では、“剃る前に守る”という、シンプルだけど一番大切なことを表現しています。毎日のことだからこそ、少し丁寧に向き合うだけで気分も変わる。そんなきっかけになれば嬉しいです。」

■WebCM概要

【タイトル】 「Schick HYDRO シェーバー篇」（30秒）

「Schick HYDRO シェービング剤篇」（30秒）

【出演】 津田健次郎

【放送開始日】 4月15日（水）

【YouTube】 「Schick HYDRO シェーバー篇」：https://youtu.be/eTJjbN19i2k

「Schick HYDRO シェービング剤篇」：https://youtu.be/HZvR-eYvBJU

■TVCMについて

シック「ハイドロ極」篇

新ハイドロシェーバーは、顔に密着する設計で剃り残しを防ぎ、肌を守りながらやさしく深剃り。まるでプロにシェービングしてもらうような、なめらかな剃り心地を表現したTVCMです。

シック「ハイドロシェービングジェル」篇

新ハイドロシェービングジェルは6種の保湿成分を配合。肌を守りながらやさしく深剃りをサポートします。TVCMでは、パワーアップした保湿力を表現しています。

■TVCM概要

【タイトル】 シック「ハイドロ極」篇 （15秒）

シック「ハイドロシェービングジェル」篇（15秒）

【放送開始日】 4月1日（水）より順次放映

【放映地域】 全国

【YouTube】 シック「ハイドロ極」篇：https://youtu.be/mXCXGAid_Bo

シック「ハイドロシェービングジェル」篇：https://youtu.be/u3qHtg4N_Vc

■メイキングCM

【YouTube】https://youtu.be/M8kPPfBKUvg

■撮影エピソード

これまで多くのファンを魅了してきた津田健次郎さん。今回の撮影でも、その存在感で現場を一瞬にして引き込みました。シェーバーについて語るシーンでは、真剣なまなざしからチャーミングな笑顔まで、豊かな表情で製品の魅力を熱く表現。音声収録の際には、その深く厚みのある声に、思わずスタッフから「おぉ～！」という声が漏れる場面もありました。また、津田さんは細かなニュアンスにもこだわり、モニターを確認しながら監督と丁寧にコミュニケーションを重ねて撮影を進行。収録後には肌ケアの大切さについて「これまではシェービング剤を使っていなかったのですが、使わなければいけないと思いましたね。皆さんもぜひシェービング前の肌ケアをしてみてください！」と語り、津田さんらしい力強く温かみのある言葉で現場を和ませていました。

■津田健次郎プロフィール

声優・俳優。1971年6月11日生まれ、大阪府出身。O型。

声優として『遊☆戯☆王デュエルモンスターズシリーズ』、『テニスの王子様』、『ゴールデンカムイ』、『呪術廻戦』、『チェンソーマン』ほか多数のアニメ作品、『スターウォーズ』シリーズなどの洋画吹替え、多ジャンルのナレーションを担当。

第15回声優アワード主演男優賞受賞。第53回ベストドレッサー賞の芸能部門を受賞。またドラマ『最愛』や連続テレビ小説『あんぱん』、大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』、『ラムネモンキー』ほか、俳優としても広く活躍している。

■新製品「HYDRO（ハイドロ）」について

シェーバー：「やさしさ」と「深剃り」の両立を“極めた”シェーバー全6製品

ヒゲの濃さや肌質タイプ（敏感肌・普通肌）に応じて選べる全6製品をラインアップ。

すべてのモデルでカートリッジ性能を大幅にグレードアップし、これまで以上のやさしさと深剃りを実現しました。また、ホルダーデザインも一新。ミニマルでモダンなツートーンカラーデザインを採用し、敏感肌用は「グレイ×シルバーメタリック」、普通肌用は「ブラック×ゴールドメタリック」と、機能だけでなくデザイン面でも洗練された印象に生まれ変わりました。さらに、高機能モデルとして人気の「極（きわみ）」シリーズがHYDRO（ハイドロ）ブランド傘下に加わり、ブランド全体での機能強化と選びやすさを追求。日本カミソリ市場シェアNo.1*2ブランドとして、男性一人ひとりの肌とヒゲに寄り添う新しいシェービング体験を提供します。

■シェービング剤：「ジェル」「フォーム」「ジェルフォーム」「クリーム」の全4剤型・9製品

ヒゲの濃さや肌質タイプ（敏感肌・普通肌）に応じて選べる全4剤型・9製品をラインアップ。これまで剤型ごとに異なっていたパッケージデザインを刷新。白を基調としたスタイリッシュで統一感のあるデザインに生まれ変わり、毎日のシェービングシーンをよりスマートに彩ります。

製品リリースはこちら： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000128.000055903.html

h(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000127.000055903.html)ttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000127.000055903.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000127.000055903.html%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89%EF%BC%9A)

ブランドページはこちら： https://schick.jp/pages/hydro-top

■「HYDRO（ハイドロ）」とは

日本市場では、2010年から発売を開始。男性カミソリ市場でNo.1*2のシェアを誇る男性用シェービングブランドです。

「やさしさ」と「深剃り」を両立させた設計で、多くの男性に支持され続けています。

「HYDRO(ハイドロ)」商品一覧：https://schick.jp/collections/hydro-series

*1 30年連続国内ウェットシェービング販売シェアNo.1：インテージSRI＋カミソリ市場（ホルダー、ディスポーザブル、替刃）1995年11月～2025年10月

*2 インテージSRI+カミソリ市場(ホルダー、ディスポーザブル、替刃) 2025年3月~2026年2月各年メーカー別累計販売金額

シック・ジャパン株式会社について

「日本で最も革新的なビューティグルーミングカンパニーを目指す」というビジョンのもと、ビューティグルーミングを通して一人でも多くのお客様にワクワク感と幸せを感じていただける毎日をお届けしています。主力製品として男性用ビューティグルーミングブランド「ハイドロ」、「スタイリングパートナー」、「シックファースト トーキョー」、「プロジスタ」に加え、女性用ビューティグルーミングブランド「サロンプラス」、「ハイドロシルク」、「イントゥイション」を展開。2025年10月、世界約170ヵ国で、年間10,000社を超える企業の働きがいの調査を行うGreat Place to Work(R)が運営する「働きがい認定」に2年連続選出されました。

【会社概要】

社名 シック・ジャパン（株）（Schick Japan K.K.）

本社 〒141-8671 東京都品川区上大崎2-24-9 アイケイビル

代表者 代表取締役社長 後藤 秀夫

URL https://www.schick.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

シック・ジャパン株式会社 お客様相談室

TEL：03-5487-6801（代表）

WEBサイト: https://www.schick.jp/

【メディアからのお問い合わせ先】

シック・ジャパン株式会社

マーケティング本部 PR

MAIL: schick_communication@edgewell.com