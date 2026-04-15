【BOTANIST】数量限定*1【ドラえもんデザインパッケージ】全5アイテムを5月1日発売 「髪と地球の未来を美しく*2」をテーマに、清々しく澄み渡る‟未来の森の香り”

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ（本社：大阪市中央区）が展開するボタニカルライフスタイルブランド【BOTANIST】は、「ドラえもんデザインパッケージ」を数量限定*1で発売します。

展開アイテム： シャンプー＆トリートメント・ ヘアオイル・ ヘアミルク

ボディーソープ（液体）・ボディーソープフォーム 全5アイテム

発売日／流通：

2026年4月22日(水)より順次 【EC】楽天市場 (https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/c/0000000135/)

2026年5月1日(金)より順次

【店頭】全国のドラッグストア・バラエティショップ (一部店舗を除く)

【EC】公式オンラインストア(https://botanistofficial.com/shop/default.aspx/?rls)、ECモール（Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/40A5CD44-26AA-4FE4-9B03-58A008431854)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/queensshop/botanist2.html)）等

*1 なくなり次第終了

*2 「地球の未来を美しく」とは、アップサイクル原料の採用や環境配慮パッケージの使用、植林プロジェクトへの寄付など、環境配慮への行動を通じて持続可能な未来をめざす、BOTANISTの取り組みを指します

*3 乾燥による *4 捨てられるはずだった廃棄物や不用品を新しい製品にアップグレードすること

開発背景

BOTANISTは植物が持つ自ら生き抜く力や恵みに敬意を払い、その力を引き出す製品づくりを行っています。植物の保全を通じて人と植物が共に生きられる持続可能な地球環境をめざし、容器やパッケージには環境に配慮した素材*1を使用、アップサイクル原料*2の採用等、サステナブルな取り組みを進めています。

今回、22世紀の未来から来た「ドラえもん」をデザインすることで、多様性のある森を守り、再生することの重要性を伝えています。今回の限定デザインを含むBOTANIST製品の購入により、植林プロジェクト「BOTANISTの森」*3（北海道美幌町）への寄付に貢献できます。

*1 シャンプー・トリートメント・ボディーソープ（液体）において、プラスチックのリサイクル素材を100%（添加剤を除く）使用した再生PET容器を採用。ヘアオイル・ヘアミルク・ボディーソープフォームにおいて、バイオマスPET容器を採用。セット箱・販促物は環境に配慮した認証紙を採用。

*2 捨てられるはずだった廃棄物や不用品を新しい製品にアップグレードすること。

*3 一般財団法人BOTANIST財団が、森林保全団体「more trees」と協働で2021年より継続している植林プロジェクトです。

対象商品の売上の一部を寄付し、これまでに約1.3万本の植林を実施しています。BOTANIST財団HP https://botanistfoundation.jp/ (https://botanistfoundation.jp/)

商品特長

【１】BOTANISTオリジナルのドラえもんデザイン

「ドラえもん」の世界観を大切にしながら、BOTANISTのブランドイメージを反映したデザインに仕上げました。

トリートメントとボディーソープでは異なる表情のドラえもんをお楽しみいただけます。

【２】清々しく澄み渡る未来の森をイメージ「フューチャーグリーン＆バーチリーフの香り」

多様な植物の芽吹くみずみずしさと白樺の澄んだ香りは調和する未来の森をイメージしました。

「バーチリーフ」の“バーチ”はBOTANISTが保湿成分として長年活用している白樺を意味します。

現在、北海道中川郡美深町にある「BOTANIST白樺ファーム」において白樺の植林を行い、 将来アップサイクル原料*1として活用できるよう循環型の取組みを進めています。

【３】春夏の紫外線ダメージ*2をケアする植物成分を配合

＜全カテゴリー共通配合＞

・バオバブ種子エキス*3：うねりや広がりを抑え、なめらかな髪に。肌に必要な潤いを与える

・アカモクエキス*4：髪と肌に潤いを与える

＜ヘアケアに配合＞

・クロトウヒ樹皮エキス*5：紫外線によるダメージ*2保護

＜ボディーケアに配合＞

・マンダリンオレンジ果皮エキス*6：肌に潤いとハリを与えることで、透明感*7のある肌へ

*1 捨てられるはずだった廃棄物や不用品を新しい製品にアップグレードすること *2 乾燥による

*3 加水分解バオバブ種子エキス（ヘアケア：毛髪補修成分／ボディーケア：保湿成分） *4,6 すべて保湿成分

*5 毛髪保護成分 *7 うるおいによりキメが整うこと

サステナブルな取り組みについて

- ＜ブランド初＞ 当シリーズ*1において合計5つのアップサイクル原料*2を採用

１.バオバブ種子エキス*3 ：バオバブ種子からオイルを抽出した後に残る残渣を利用

２.アカモクエキス*4 ：伊勢志摩の近海で採れるアカモクのゆで汁から抽出

３.クロトウヒ樹皮エキス*5 ：木材加工の過程で生まれる樹皮を活用

➃マンダリンオレンジ果皮エキス*6 ：果実の缶詰やジュース製造時に廃棄していた果皮を活用

➄コウヤマキの精油*7 ：間伐・剪定時に発生する枝葉を活用

- ＜ブランド初＞プラスチックのリサイクル素材を100%*8使用した再生PET容器を採用シャンプー・トリートメント・ボディーソープ（液体）- バイオマスPET容器を採用。セット箱・販促物は環境に配慮した認証紙を採用ヘアオイル・ヘアミルク・ボディーソープフォーム

*1 シャンプー・トリートメント・ヘアオイル・ヘアミルク・ボディーソープ（液体・泡）の展開

*2 捨てられるはずだった廃棄物や不用品を新しい製品にアップグレードすること

*3 加水分解バオバブ種子エキス（ヘアケア：毛髪補修成分／ボディーケア：保湿成分）

*4,6 すべて保湿成分 *5 毛髪保護成分 *7 香料原料 *8 添加剤を除く

商品概要

（画像左から）

■ボタニスト ボタニカルヘアケアセット モイスト Ｄデザイン

■ボタニスト ボタニカルヘアケアセット スムース Ｄデザイン

■ボタニスト ボタニカルヘアケアセット ダメージケア Ｄデザイン

各3,080円（税込）／シャンプー460mL・トリートメント460g

（画像左から）

■ボタニスト ボタニカルシャンプー・トリートメント モイスト Ｄデザイン

■ボタニスト ボタニカルシャンプー・トリートメント スムース Ｄデザイン

■ボタニスト ボタニカルシャンプー・トリートメント ダメージケア Ｄデザイン

各1,540円（税込）／シャンプー460mL・トリートメント460g

*シャンプー・トリートメントの単品はECのみ販売

（画像左から）

■ボタニスト ボタニカルヘアオイル モイスト Ｄデザイン

1,870円（税込）／80mL

■ボタニスト ボタニカルヘアミルク モイスト Ｄデザイン

1,870円（税込）／80mL

■ボタニスト ボタニカルボディーソープ モイスト Ｄデザイン

1,100円（税込）／490mL

■ボタニスト ボタニカルボディーソープフォーム モイスト Ｄデザイン

1,100円（税込）／500mL

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK

BOTANIST公式

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